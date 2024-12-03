https://sarabic.ae/20241203/صواريخ-كينجال-الروسية-تنطلق-من-البحر-الأبيض-المتوسط-في-مناورة-بحرية-1095447555.html

صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو

صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أجرت مناورة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، أطلقت خلالها صواريخ عالية الدقة وتفوق سرعتها سرعة... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T13:59+0000

2024-12-03T13:59+0000

2024-12-03T14:35+0000

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 3 ديسمبر(كانون الأول) 2024، خلال مناورة لتطوير أساليب العمل المشترك لمجموعات القوات البحرية والقوات الجوية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تم إطلاق صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت أطقم الفرقاطتين "الأدميرال غورشكوف" و"الأدميرال غولوفكو"، اللتين تعملا كجزء من المجموعة الضاربة للبحرية الروسية، صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون"، وأطلقت الغواصة "نوفوروسيسك" صاروخ كروز من طراز "كاليبر" على هدف بحري".وأضاف البيان أن منظومة "باستيون" الصاروخية أطلقت صاروخ "أونيكس" من منطقة محددة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.وتجرى المناورات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر تحت قيادة القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف.

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