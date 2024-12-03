https://sarabic.ae/20241203/صواريخ-كينجال-الروسية-تنطلق-من-البحر-الأبيض-المتوسط-في-مناورة-بحرية-1095447555.html
صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أجرت مناورة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، أطلقت خلالها صواريخ عالية الدقة وتفوق سرعتها سرعة... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T13:59+0000
2024-12-03T13:59+0000
2024-12-03T14:35+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 3 ديسمبر(كانون الأول) 2024، خلال مناورة لتطوير أساليب العمل المشترك لمجموعات القوات البحرية والقوات الجوية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تم إطلاق صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت أطقم الفرقاطتين "الأدميرال غورشكوف" و"الأدميرال غولوفكو"، اللتين تعملا كجزء من المجموعة الضاربة للبحرية الروسية، صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون"، وأطلقت الغواصة "نوفوروسيسك" صاروخ كروز من طراز "كاليبر" على هدف بحري".وأضاف البيان أن منظومة "باستيون" الصاروخية أطلقت صاروخ "أونيكس" من منطقة محددة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.وتجرى المناورات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر تحت قيادة القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف.
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روسيا
صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
13:59 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 14:35 GMT 03.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أجرت مناورة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، أطلقت خلالها صواريخ عالية الدقة وتفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "كينجال".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 3 ديسمبر(كانون الأول) 2024، خلال مناورة لتطوير أساليب العمل المشترك لمجموعات القوات البحرية والقوات الجوية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تم إطلاق صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة".
وأضاف البيان: "شارك في التدريبات أكثر من 1000 عسكري و10 سفن و24 طائرة، من بينها مقاتلات من طراز "ميغ 31 آي" تابعة للقوات الجوية الروسية، مزودة بصواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت أطقم الفرقاطتين "الأدميرال غورشكوف" و"الأدميرال غولوفكو"، اللتين تعملا كجزء من المجموعة الضاربة للبحرية الروسية، صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون"، وأطلقت الغواصة "نوفوروسيسك" صاروخ كروز من طراز "كاليبر" على هدف بحري".
وأضاف البيان أن منظومة "باستيون" الصاروخية أطلقت صاروخ "أونيكس" من منطقة محددة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأكد البيان أنه تم ضرب الأهداف المحددة بنجاح بضربات مباشرة.
وتابع البيان: "استعداداً للتدريبات، تمت زيادة تشكيل تجمعات القوات المسلحة الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تقوم المجموعات التي تم إنشاؤها من القوات الضاربة غير المتجانسة والقوات المضادة للغواصات بإطلاق الصواريخ والمدفعية والطوربيدات، بالإضافة إلى القصف العملي. وتتم بعض التدريبات القتالية باستخدام منوع لأسلحة عالية الدقة، و لأحدث الأسلحة التي دخلت الخدمة لدى القوات البحرية والجوية الروسية أخيرا".
وتجرى المناورات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر تحت قيادة القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف.