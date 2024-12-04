https://sarabic.ae/20241204/برلماني-إيراني-يكشف-خيارات-بلاده-حال-تفعيل-آلية-الزناد-1095487409.html
برلماني إيراني يكشف خيارات بلاده حال تفعيل "آلية الزناد"
برلماني إيراني يكشف خيارات بلاده حال تفعيل "آلية الزناد"
سبوتنيك عربي
كشف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، عن خيارات بلاده حال تفعيل "آلية الزناد". 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T16:34+0000
2024-12-04T16:34+0000
2024-12-04T16:34+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن رضائي أنه خلال استعراضه لاجتماع اللجنة الإيرانية الذي تناول المفاوضات بين بلاده والدول الأوروبية الثلاث، أفاد بأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) هو أحد الخيارات المطروحة في حال تفعيل آلية الزناد (سناب باك).وأكدت الوكالة أن تصريحات إبراهيم رضائي" جاءت خلال جلسة البرلمان التي عقدت عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، بهدف مناقشة الخيارات الإيرانية تجاهالمفاوضات الأخيرة التي أجرتها طهران مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) والتي جرت في جنيف.ونقلت الوكالة عن تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية: "أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية، وهذه الاجتماعات كانت تقتصر على الحوار وتبادل وجهات النظر، دون الدخول في مفاوضات رسمية بمعناها الكامل، لأنه لم يكن هناك نص محدد للتفاوض عليه". كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الأوروبيين لم يفوا بتعهداتهم بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وكان الهدف من هذه الحوارات تحديد الإطار العام للقضايا المطروحة".وكانت بريطانيا قد لوحَّت بتفعيل "آلية الزناد"، لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية إذا فشلت في تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، في وقت سابق، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، وهي الخطوة التي ردت عليها طهران بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، متهمة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستغلال المجلس لأهداف سياسية."آلية الزناد" التي تحدثت عنها بريطانيا في ظل تصاعد المواجهة بين طهران والدول الغربية، حول برنامج إيران النووي، تمثل جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي"، وهي آلية خاصة بطرق معاقبة إيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاق النووي.ورغم محاولة واشنطن تطبيق هذه الآلية على إيران في 2020، إلا أن انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لم يسمح لها بذلك.
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https://sarabic.ae/20241126/بريطانيا-توجه-تهديدا-شديدا-سنفعل-آلية-الزناد-إذا-لزم-الأمر-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1095190582.html
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برلماني إيراني يكشف خيارات بلاده حال تفعيل "آلية الزناد"
كشف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، عن خيارات بلاده حال تفعيل "آلية الزناد".
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن رضائي أنه خلال استعراضه لاجتماع اللجنة الإيرانية الذي تناول المفاوضات بين بلاده والدول الأوروبية الثلاث، أفاد بأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) هو أحد الخيارات المطروحة في حال تفعيل آلية الزناد (سناب باك).
وأكدت الوكالة أن تصريحات إبراهيم رضائي" جاءت خلال جلسة البرلمان التي عقدت عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، بهدف مناقشة الخيارات الإيرانية تجاه
المفاوضات الأخيرة التي أجرتها طهران مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) والتي جرت في جنيف.
ونقلت الوكالة عن تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية: "أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات
هو الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية، وهذه الاجتماعات كانت تقتصر على الحوار وتبادل وجهات النظر، دون الدخول في مفاوضات رسمية بمعناها الكامل، لأنه لم يكن هناك نص محدد للتفاوض عليه".
كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "الأوروبيين لم يفوا بتعهداتهم بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وكان الهدف من هذه الحوارات تحديد الإطار العام للقضايا المطروحة".
وكانت بريطانيا
قد لوحَّت بتفعيل "آلية الزناد"، لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية إذا فشلت في تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، في وقت سابق، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، وهي الخطوة التي ردت عليها طهران بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، متهمة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستغلال المجلس لأهداف سياسية.
"آلية الزناد" التي تحدثت عنها بريطانيا في ظل تصاعد المواجهة بين طهران والدول الغربية، حول برنامج إيران النووي، تمثل جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي"، وهي آلية خاصة بطرق معاقبة إيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاق النووي.
ورغم محاولة واشنطن تطبيق هذه الآلية على إيران في 2020، إلا أن انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لم يسمح لها بذلك.