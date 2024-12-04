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وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، اليوم الأربعاء، أنه قدم استقالته، مقدما اعتذاره للشعب، وذلك على خلفية الأزمة المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، قبل... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:01+0000
2024-12-04T10:01+0000
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وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع اعتذر عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، وأعلن عن تقديم استقالته.وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين: "لقد قدمت استقالتي للرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها إعلان حالة الطوارئ العرفية".وجاءت الاستقالة بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في الليلة السابقة متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.ورفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان على رفضها.
https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب

10:01 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-manوزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون
وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، اليوم الأربعاء، أنه قدم استقالته، مقدما اعتذاره للشعب، وذلك على خلفية الأزمة المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، قبل أن يتم إلغاؤها بناء على تصويت من البرلمان.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع اعتذر عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، وأعلن عن تقديم استقالته.
وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين: "لقد قدمت استقالتي للرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها إعلان حالة الطوارئ العرفية".
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
الاتحاد العمالي في كوريا الجنوبية يدعو إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة رئيس البلاد
01:28 GMT
وجاءت الاستقالة بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في الليلة السابقة متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.
وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.
ورفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان على رفضها.
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