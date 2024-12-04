https://sarabic.ae/20241204/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يقدم-استقالته-ويعتذر-للشعب-1095469435.html

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، اليوم الأربعاء، أنه قدم استقالته، مقدما اعتذاره للشعب، وذلك على خلفية الأزمة المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، قبل... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T10:01+0000

2024-12-04T10:01+0000

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وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع اعتذر عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، وأعلن عن تقديم استقالته.وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين: "لقد قدمت استقالتي للرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها إعلان حالة الطوارئ العرفية".وجاءت الاستقالة بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في الليلة السابقة متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.ورفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان على رفضها.

https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html

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