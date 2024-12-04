https://sarabic.ae/20241204/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-يقدم-استقالته-ويعتذر-للشعب-1095469435.html
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، اليوم الأربعاء، أنه قدم استقالته، مقدما اعتذاره للشعب، وذلك على خلفية الأزمة المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، قبل... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:01+0000
2024-12-04T10:01+0000
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وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع اعتذر عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، وأعلن عن تقديم استقالته.وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين: "لقد قدمت استقالتي للرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها إعلان حالة الطوارئ العرفية".وجاءت الاستقالة بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في الليلة السابقة متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.ورفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان على رفضها.
https://sarabic.ae/20241204/الاتحاد-العمالي-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-إضراب-عام-مفتوح-حتى-استقالة-رئيس-البلاد-1095462616.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته ويعتذر للشعب
أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، اليوم الأربعاء، أنه قدم استقالته، مقدما اعتذاره للشعب، وذلك على خلفية الأزمة المتعلقة بفرض الأحكام العرفية، قبل أن يتم إلغاؤها بناء على تصويت من البرلمان.
وذكرت
وكالة "يونهاب" أن وزير الدفاع اعتذر عن إثارة القلق العام بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، وأعلن عن تقديم استقالته.
وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحفيين: "لقد قدمت استقالتي للرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي تسبب فيها إعلان حالة الطوارئ العرفية".
وجاءت الاستقالة بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في الليلة السابقة متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض الميزانية الوطنية المقترحة.
وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سيئول.
ورفع يون الأحكام العرفية
في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوت البرلمان على رفضها.