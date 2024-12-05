https://sarabic.ae/20241205/موعد-أول-يوم-خال-من-الجليد-في-المحيط-المتجمد-الشمالي-1095520783.html
موعد أول يوم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي
موعد أول يوم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة جديدة من أن أول يوم خالٍ من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي، قد يأتي في غضون ثلاث إلى ست سنوات أو قد لا يحدث بحلول نهاية القرن. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T14:18+0000
2024-12-05T14:18+0000
2024-12-05T14:18+0000
مجتمع
علوم
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توصل علماء المناخ من جامعة كولورادو بولدر وجامعة جوتنبرج عبر نماذج كمبيوترية مختلفة لتشغيل 366 محاكاة لتغير المناخ من عام 2023 إلى عام 2100. وأضاف العلماء أنه إذا تمكنت البلدان من الالتزام بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، فقد يتأخر القطب الشمالي الخالي من الجليد، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".وختمت الدراسة أن عام 2024 في طريقه ليكون أول عام يتجاوز فيه الانحباس الحراري 1.5 درجة مئوية، لذلك قد نتجه إلى مسار سلبي عاجلاً وليس آجلاً.
https://sarabic.ae/20241203/علماء-يكشفون-عن-كيفية-تشكل-سلسلة-جبلية-تحت-مياه-المحيط-الهندي-1095427150.html
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علوم
موعد أول يوم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي
حذرت دراسة جديدة من أن أول يوم خالٍ من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي، قد يأتي في غضون ثلاث إلى ست سنوات أو قد لا يحدث بحلول نهاية القرن.
توصل علماء المناخ من جامعة كولورادو بولدر وجامعة جوتنبرج عبر نماذج كمبيوترية مختلفة لتشغيل 366 محاكاة لتغير المناخ من عام 2023 إلى عام 2100.
وبحسب العلماء، تنبأت عمليات محاكاة أخرى، بأن "هذا اليوم المشؤوم، من الممكن، أن يصل في غضون 7 إلى 20 عامًا، حتى لو قلل البشر من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وهو ما نقوم به حتى الآن بشكل سيئ للغاية".
وقال العلماء إن كل ما يتطلبه الأمر هو خريف وشتاء وربيع دافء بشكل غير عادي، مما يهيئ الصيف التالي لإذابة المزيد من الجليد البحري، وإذا استمر هذا النمط لمدة ثلاث سنوات متتالية، فسيحدث أول يوم خالٍ من الجليد بحلول شهر سبتمبر/أيلول من عام معين.
وأضاف العلماء أنه إذا تمكنت البلدان من الالتزام بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، فقد يتأخر القطب الشمالي الخالي من الجليد، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert
".
وختمت الدراسة أن عام 2024 في طريقه ليكون أول عام يتجاوز فيه الانحباس الحراري 1.5 درجة مئوية، لذلك قد نتجه إلى مسار سلبي عاجلاً وليس آجلاً.