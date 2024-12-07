https://sarabic.ae/20241207/الدفاع-السورية-تنفي-أي-انسحابات-تقوم-بها-قواتها-في-ريف-دمشق-1095576666.html
الدفاع السورية تنفي أي انسحابات تقوم بها قواتها في ريف دمشق
الدفاع السورية تنفي أي انسحابات تقوم بها قواتها في ريف دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، بوجود حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T13:00+0000
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وأضافت الدفاع السورية، في بيان لها، أنه "لاصحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".وقال البيان إن "التقارير التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام عن سيطرة الإرهابيين على مدينة القريتين جنوب غرب محافظة حمص لا تتوافق مع الواقع".وفي وقت سابق، نشرت عدد من وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن المجموعات الإرهابية سيطرت على عدد من المناطق شرق وجنوب شرق محافظة حمص، بما في ذلك السخنة والقريتين وتدمر.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها في وقت سابق من اليوم: "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".وأكدت الدفاع السورية "ارتفاع قتلى إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيماتها إلى نحو 2500، خلال الأسبوع الماضي، خلال تصدي الجيش بمساندة سلاح الجو السوري والروسي لهم".
https://sarabic.ae/20241207/إيران-ترد-لأول-مرة-على-أنباء-مغادرة-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-دمشق-1095576038.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية تنفي أي انسحابات تقوم بها قواتها في ريف دمشق
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، بوجود حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق.
وأضافت الدفاع السورية، في بيان لها، أنه "لاصحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".
وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيانها، بأن القوات السورية تسيطر على مدينة القريتين، وأن الأنباء التي تتحدث عن سيطرة الإرهابيين عليها غير صحيحة.
وقال البيان إن "التقارير التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام عن سيطرة الإرهابيين على مدينة القريتين جنوب غرب محافظة حمص لا تتوافق مع الواقع".
وفي وقت سابق، نشرت عدد من وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن المجموعات الإرهابية سيطرت على عدد من المناطق شرق وجنوب شرق محافظة حمص، بما في ذلك السخنة والقريتين وتدمر.
وأعلن الجيش السوري، اليوم السبت، شن ضربات مكثفة ضد الإرهابيين في أرياف محافظتي حماة وحمص وسط البلاد، مؤكدًا القضاء على العشرات منهم وتدمير آلياتهم وعتادهم.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها في وقت سابق من اليوم: "قواتنا العاملة في ريفي حماة وحمص، نفذت رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود الإرهابيين وخطوط إمدادهم، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم"، بحسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".
وأكدت الدفاع السورية "ارتفاع قتلى إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيماتها إلى نحو 2500، خلال الأسبوع الماضي، خلال تصدي الجيش بمساندة سلاح الجو السوري والروسي لهم".