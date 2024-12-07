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https://sarabic.ae/20241207/قد-يأتي-أول-يوم-خال-من-الجليد-في-القطب-الشمالي-خلال-هذا-العقد-1095577824.html
قد يأتي أول يوم خال من الجليد في القطب الشمالي خلال هذا العقد
قد يأتي أول يوم خال من الجليد في القطب الشمالي خلال هذا العقد
سبوتنيك عربي
وفقًا لبحث جديد رائد يتحدى الجداول الزمنية السابقة لهذا الحدث المناخي المحوري، قد يشهد المحيط المتجمد الشمالي أول يوم خالٍ من الجليد تمامًا بحلول عام 2027. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T13:31+0000
2024-12-07T13:31+0000
مجتمع
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تكشف الدراسة أن فقدان الجليد السريع قد يحول المياه الواقعة في أقصى شمال الأرض قبل وقت أطول بكثير ما اقترحته التوقعات السابقة.وباستخدام تحليل غير مسبوق لبيانات الجليد البحري اليومية من نماذج مناخية متعددة، رسم باحثون من جامعة كولورادو بولدر وجامعة غوتنبرغ صورة قاتمة لفقدان الجليد في القطب الشمالي.ويمثل هذا البحث تحولاً عن الدراسات السابقة التي ركزت فقط على المتوسطات الشهرية، مما يوفر رؤية أكثر تفصيلاً وفورية لفقدان الجليد في القطب الشمالي. وتوضح ألكسندرا جان، الأستاذة المساعدة في جامعة كولورادو بولدر: "لن يغير اليوم الأول الخالي من الجليد في القطب الشمالي الأمور بشكل كبير، لكنه سيُظهر أننا غيرنا بشكل أساسي إحدى السمات المميزة للبيئة الطبيعية في المحيط المتجمد الشمالي".تبدأ سيناريوهات الذوبان السريع هذه عادة بخريف دافئ بشكل غير معتاد يضعف الجليد الموجود، يليه فصلا شتاء وربيع دافئان يمنعان تكوين الجليد الطبيعي. وقد تؤدي سنوات دافئة متعددة من هذا القبيل على التوالي إلى حدوث حدث خالٍ من الجليد.وبحسب مجلة " nature"، فإن مثل هذه الظروف ليست مجرد نظرية - في مارس/آذار 2022، شهدت أجزاء من القطب الشمالي درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​بنحو 50 درجة فهرنهايت، مع اقتراب المناطق القريبة من القطب الشمالي من نقطة الانصهار.وتشير الاتجاهات الحالية بالفعل إلى فقدان مثير للقلق للجليد. وكان الغطاء الجليدي في سبتمبر/أيلول 2023 من بين أدنى المستويات المسجلة منذ بدء رصد الأقمار الصناعية في عام 1978. وبمعدل 4.28 مليون كيلومتر مربع، يمثل هذا انخفاضا كبيرا عن متوسط ​​الفترة 1979-1992 الذي بلغ 6.85 مليون كيلومتر مربع.دراسة: أجنة الأسماك تختار وقت فقسها بنفسهاكاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال... فيديوللمرة الثانية.. "الكرات الغامضة" تظهر على شواطئ سيدني
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قد يأتي أول يوم خال من الجليد في القطب الشمالي خلال هذا العقد

13:31 GMT 07.12.2024
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصور أرخبيل "أرض فرانس جوزيف" في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - ساحل جزيرة "أرض جيورجي"
 أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - ساحل جزيرة أرض جيورجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . Ilya Timin
/
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تابعنا عبر
وفقًا لبحث جديد رائد يتحدى الجداول الزمنية السابقة لهذا الحدث المناخي المحوري، قد يشهد المحيط المتجمد الشمالي أول يوم خالٍ من الجليد تمامًا بحلول عام 2027.
تكشف الدراسة أن فقدان الجليد السريع قد يحول المياه الواقعة في أقصى شمال الأرض قبل وقت أطول بكثير ما اقترحته التوقعات السابقة.
وباستخدام تحليل غير مسبوق لبيانات الجليد البحري اليومية من نماذج مناخية متعددة، رسم باحثون من جامعة كولورادو بولدر وجامعة غوتنبرغ صورة قاتمة لفقدان الجليد في القطب الشمالي.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن اليوم الأول الخالي من الجليد ــ عندما ينخفض ​​غطاء الجليد البحري إلى أقل من مليون كيلومتر مربع قد يحدث بعد ثلاث سنوات فقط من الظروف المماثلة لتلك التي لوحظت في عام 2023.

ويمثل هذا البحث تحولاً عن الدراسات السابقة التي ركزت فقط على المتوسطات الشهرية، مما يوفر رؤية أكثر تفصيلاً وفورية لفقدان الجليد في القطب الشمالي. وتوضح ألكسندرا جان، الأستاذة المساعدة في جامعة كولورادو بولدر: "لن يغير اليوم الأول الخالي من الجليد في القطب الشمالي الأمور بشكل كبير، لكنه سيُظهر أننا غيرنا بشكل أساسي إحدى السمات المميزة للبيئة الطبيعية في المحيط المتجمد الشمالي".

قام الفريق بتحليل أكثر من 300 محاكاة حاسوبية لفهم مدى سرعة انتقال القطب الشمالي من الظروف الحالية إلى حالة خالية من الجليد. وفي حين تنبأت معظم النماذج بأول يوم خالٍ من الجليد في غضون 9 إلى 20 عامًا، أظهرت تسع محاكاة أن ذلك قد يحدث في غضون 3 إلى 6 سنوات فقط في ظل ظروف محددة.

صرصور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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تبدأ سيناريوهات الذوبان السريع هذه عادة بخريف دافئ بشكل غير معتاد يضعف الجليد الموجود، يليه فصلا شتاء وربيع دافئان يمنعان تكوين الجليد الطبيعي. وقد تؤدي سنوات دافئة متعددة من هذا القبيل على التوالي إلى حدوث حدث خالٍ من الجليد.
وبحسب مجلة " nature"، فإن مثل هذه الظروف ليست مجرد نظرية - في مارس/آذار 2022، شهدت أجزاء من القطب الشمالي درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​بنحو 50 درجة فهرنهايت، مع اقتراب المناطق القريبة من القطب الشمالي من نقطة الانصهار.
وتشير الاتجاهات الحالية بالفعل إلى فقدان مثير للقلق للجليد. وكان الغطاء الجليدي في سبتمبر/أيلول 2023 من بين أدنى المستويات المسجلة منذ بدء رصد الأقمار الصناعية في عام 1978. وبمعدل 4.28 مليون كيلومتر مربع، يمثل هذا انخفاضا كبيرا عن متوسط ​​الفترة 1979-1992 الذي بلغ 6.85 مليون كيلومتر مربع.
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