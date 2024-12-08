https://sarabic.ae/20241208/المبعوث-الخاص-للأمم-المتحدة-يدعو-السوريين-إلى-إعطاء-الأولوية-للحوار-1095595285.html
المبعوث الخاص للأمم المتحدة يدعو السوريين إلى إعطاء الأولوية للحوار
المبعوث الخاص للأمم المتحدة يدعو السوريين إلى إعطاء الأولوية للحوار
سبوتنيك عربي
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، جميع السوريين إعطاء الأولوية للحوار والوحدة، وأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T09:51+0000
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2024-12-08T09:51+0000
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وقال بيدرسون: "نحن مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر، وهناك رغبة واضحة لدى السوريين في ترتيبات انتقالية مستقرة وشاملة".وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: "نتطلع بأمل وحذر إلى فتح فصل جديد للسلام والمصالحة والكرامة لجميع السوريين".كما أعرب بيدرسون عن استعداده لدعم الشعب السوري على الطريق نحو مستقبل مستقر وشامل، والذي سيشكله.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعبوزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يمثل أولوية لبلادنا
https://sarabic.ae/20241208/التلفزيون-السوري-يعرض-عبارات-تشير-إلى-سقوط-النظام-وانتصار-الثورة-1095594619.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم
المبعوث الخاص للأمم المتحدة يدعو السوريين إلى إعطاء الأولوية للحوار
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، جميع السوريين إعطاء الأولوية للحوار والوحدة، وأنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بحسب قوله.
وقال بيدرسون: "نحن مستعدون لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر، وهناك رغبة واضحة لدى السوريين في ترتيبات انتقالية مستقرة وشاملة".
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: "نتطلع بأمل وحذر إلى فتح فصل جديد للسلام والمصالحة والكرامة لجميع السوريين".
وجاء في بيان بيدرسون، نُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبه: "يشدد المبعوث الخاص على الرغبة الواضحة لملايين السوريين في وضع ترتيبات انتقالية مستقرة وشاملة حتى تتمكن المؤسسات السورية من مواصلة عملها... ويدعو بيدرسون جميع السوريين إلى إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وهم يسعون إلى إعادة بناء مجتمعك".
كما أعرب بيدرسون عن استعداده لدعم الشعب السوري على الطريق نحو مستقبل مستقر وشامل، والذي سيشكله.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق
، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.