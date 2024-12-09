https://sarabic.ae/20241209/إسرائيل-تفرض-منطقة-أمنية-على-الجانب-السوري-من-جبل-الشيخ-1095621930.html
إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ
إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غينديلمان، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة "عازلة" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T09:46+0000
2024-12-09T09:46+0000
2024-12-09T09:46+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103840/10/1038401099_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_e0752c48126b970dfb7fa748ed569c8b.jpg
وكتب غينديلمان عبر قناته في "تلغرام": "تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها على منطقة الترسيم "الفصل" والنقاط الاستراتيجية الأخرى في جبل "هرمون" جبل الشيخ والمناطق المحيطة بها، بهدف تحييد التهديدات وتوطيد العلاقات مع المجتمعات المحلية هناك بما فيها الطائفة الدرزية".وأكد غينديلمان أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة أمان إضافية خارج منطقة الفصل، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدمير الأسلحة الاستراتيجية والثقيلة على الأراضي السورية، ومنع أي محاولات لاستئناف إمدادات الأسلحة من إيران إلى لبنان".وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها داخل المنطقة العازلة في الجولان للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20241208/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يتقدم-عبر-السياج-في-الجولان-إلى-المنطقة-العازلة-1095591019.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103840/10/1038401099_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8486321bf0c54de57379d66f5b1d83e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ
أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غينديلمان، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة "عازلة" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ.
وكتب غينديلمان عبر قناته في "تلغرام": "تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها على منطقة الترسيم "الفصل" والنقاط الاستراتيجية الأخرى في جبل "هرمون" جبل الشيخ والمناطق المحيطة بها، بهدف تحييد التهديدات وتوطيد العلاقات مع المجتمعات المحلية هناك بما فيها الطائفة الدرزية".
وأكد غينديلمان أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة أمان إضافية خارج منطقة الفصل، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدمير الأسلحة الاستراتيجية والثقيلة على الأراضي السورية، ومنع أي محاولات لاستئناف إمدادات الأسلحة من إيران إلى لبنان".
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.
وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".