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إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ
إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غينديلمان، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة "عازلة" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T09:46+0000
2024-12-09T09:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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وكتب غينديلمان عبر قناته في "تلغرام": "تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها على منطقة الترسيم "الفصل" والنقاط الاستراتيجية الأخرى في جبل "هرمون" جبل الشيخ والمناطق المحيطة بها، بهدف تحييد التهديدات وتوطيد العلاقات مع المجتمعات المحلية هناك بما فيها الطائفة الدرزية".وأكد غينديلمان أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة أمان إضافية خارج منطقة الفصل، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدمير الأسلحة الاستراتيجية والثقيلة على الأراضي السورية، ومنع أي محاولات لاستئناف إمدادات الأسلحة من إيران إلى لبنان".وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها داخل المنطقة العازلة في الجولان للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20241208/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يتقدم-عبر-السياج-في-الجولان-إلى-المنطقة-العازلة-1095591019.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي

إسرائيل تفرض منطقة أمنية على الجانب السوري من جبل الشيخ

09:46 GMT 09.12.2024
© Sputnik . ali hassounالقنيطرة مرصد جبل الشيخ
القنيطرة مرصد جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . ali hassoun
تابعنا عبر
أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غينديلمان، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة "عازلة" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ.
وكتب غينديلمان عبر قناته في "تلغرام": "تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها على منطقة الترسيم "الفصل" والنقاط الاستراتيجية الأخرى في جبل "هرمون" جبل الشيخ والمناطق المحيطة بها، بهدف تحييد التهديدات وتوطيد العلاقات مع المجتمعات المحلية هناك بما فيها الطائفة الدرزية".
وأكد غينديلمان أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة أمان إضافية خارج منطقة الفصل، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدمير الأسلحة الاستراتيجية والثقيلة على الأراضي السورية، ومنع أي محاولات لاستئناف إمدادات الأسلحة من إيران إلى لبنان".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
إعلام: الجيش الإسرائيلي يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة
أمس, 04:51 GMT
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.
وقال كاتس في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
إلى جانب ذلك، أصدر كاتس تعليمات للجيش الإسرائيلي "بإقامة اتصالات مع المجتمع الدرزي، والسكان الآخرين في جنوب سوريا".
تقارير: إسرائيل تكشف مدة بقائها داخل المنطقة العازلة في الجولان للولايات المتحدة
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