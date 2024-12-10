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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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من الملعب
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
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تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
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عرب بوينت بودكاست
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09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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عرب بوينت بودكاست
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"الثمن 125 ألف دولار"... الكشف عن قضية تجسس إيرانية جديدة في إسرائيل
"الثمن 125 ألف دولار"... الكشف عن قضية تجسس إيرانية جديدة في إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي بتهمة التعاون مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه مقابل مبالغ مالية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T09:49+0000
2024-12-10T09:49+0000
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وحسب موقع "I24"، أكد جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، في بيان أمس الاثنين، أن المتهم يدعى أرتيوم زولوتريف (33 عاما) من سكان الجليل شمالي إسرائيل.وأوضحت الأجهزة الأمنية أن زولوتريف متهم بالتواصل مع عميل أجنبي وارتكاب جرائم تشمل التخريب وإشعال النيران.وفقًا للتحقيقات، قام زولوتريف برش شعارات على جدران في مناطق نوف هجليل، حيفا، ومجدال هعيمك، وأضرم النيران في سيارات في حيفا.وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، تواصل زولوتريف مع عميل إيراني متخفٍ باسم "إليعاد"، الذي كلفه برش شعارات معارضة للحكومة الإسرائيلية، ووثقها بالصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها للعميل الإيراني مقابل 2800 دولار من العملات المشفرة. وعندما طُلب منه تنفيذ مهام إضافية تشمل تصوير مواقع حساسة وإحراق ممتلكات، رفض وأعرب عن مخاوفه بعدما شاهد اعتقالات مشابهة لمواطنين إسرائيليين متورطين مع إيران.كما أفادت التحقيقات بأن "إليعاد" عرض على زولوتريف قتل شخص مقابل 125 ألف دولار، مع وعد بتهريبه خارج البلاد، لكنه رفض المهمة، ووافق على إشعال النيران في سيارة مقابل 2000 دولار.لاحقًا، تم توجيهه للعمل مع عميل آخر يدعى "بوعز مار"، حيث استمر في رش شعارات تشير للمرشد الأعلى السابق لإيران، أية الله الخميني وإضرام النيران في مركبات، موثقًا هذه الأعمال بالفيديو.وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال شغب والتحريض على الاحتجاجات.
https://sarabic.ae/20241107/محكمة-إيرانية-تقضي-بإعدام-4-متهمين-بالتجسس-لصالح-إسرائيل-1094566091.html
https://sarabic.ae/20241021/إسرائيل-تكشف-شبكة-تجسس-جندتها-إيران-1093996323.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الثمن 125 ألف دولار"... الكشف عن قضية تجسس إيرانية جديدة في إسرائيل

09:49 GMT 10.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تابعنا عبر
كشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي بتهمة التعاون مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه مقابل مبالغ مالية.
وحسب موقع "I24"، أكد جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، في بيان أمس الاثنين، أن المتهم يدعى أرتيوم زولوتريف (33 عاما) من سكان الجليل شمالي إسرائيل.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن زولوتريف متهم بالتواصل مع عميل أجنبي وارتكاب جرائم تشمل التخريب وإشعال النيران.
وفقًا للتحقيقات، قام زولوتريف برش شعارات على جدران في مناطق نوف هجليل، حيفا، ومجدال هعيمك، وأضرم النيران في سيارات في حيفا.
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وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، تواصل زولوتريف مع عميل إيراني متخفٍ باسم "إليعاد"، الذي كلفه برش شعارات معارضة للحكومة الإسرائيلية، ووثقها بالصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها للعميل الإيراني مقابل 2800 دولار من العملات المشفرة.
وعندما طُلب منه تنفيذ مهام إضافية تشمل تصوير مواقع حساسة وإحراق ممتلكات، رفض وأعرب عن مخاوفه بعدما شاهد اعتقالات مشابهة لمواطنين إسرائيليين متورطين مع إيران.
كما أفادت التحقيقات بأن "إليعاد" عرض على زولوتريف قتل شخص مقابل 125 ألف دولار، مع وعد بتهريبه خارج البلاد، لكنه رفض المهمة، ووافق على إشعال النيران في سيارة مقابل 2000 دولار.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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لاحقًا، تم توجيهه للعمل مع عميل آخر يدعى "بوعز مار"، حيث استمر في رش شعارات تشير للمرشد الأعلى السابق لإيران، أية الله الخميني وإضرام النيران في مركبات، موثقًا هذه الأعمال بالفيديو.
وتتبادل إيران وإسرائيل التهديدات باستمرار، على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا لها.
وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة عليها، في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين.
وتتهم إيران أيضا خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال شغب والتحريض على الاحتجاجات.
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