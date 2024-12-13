بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب

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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
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59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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مدار الليل والنهار
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هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
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بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب
بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب، التي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:52+0000
2024-12-13T14:52+0000
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وجاء في الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد فرض حظر سفر على أشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه.وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام على مقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر6 سنوات طعنا على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنبا إلى جنب مع جميع الأمريكيين".وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".
https://sarabic.ae/20241209/لا-يمكن-مقاومته-ترامب-يستخدم-صورة-جيل-بايدن-في-الترويج-لعطر-جديد-1095634120.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب

14:52 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب، التي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز، بحسب قوله.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد فرض حظر سفر على أشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه.
وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام على مقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر6 سنوات طعنا على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي الحالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مجتمع
لا يمكن مقاومته.. ترامب يستخدم صورة جيل بايدن في الترويج لعطر جديد
9 ديسمبر, 16:14 GMT
وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنبا إلى جنب مع جميع الأمريكيين".
وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".
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