https://sarabic.ae/20241213/بايدن-يعلن-عن-استراتيجية-جديدة-للتصدي-للكراهية-المتزايدة-ضد-المسلمين-والعرب-1095764421.html
بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب
بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب، التي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:52+0000
2024-12-13T14:52+0000
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وجاء في الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد فرض حظر سفر على أشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه.وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام على مقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر6 سنوات طعنا على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنبا إلى جنب مع جميع الأمريكيين".وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".
https://sarabic.ae/20241209/لا-يمكن-مقاومته-ترامب-يستخدم-صورة-جيل-بايدن-في-الترويج-لعطر-جديد-1095634120.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن يعلن عن استراتيجية جديدة للتصدي للكراهية المتزايدة ضد المسلمين والعرب
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، استراتيجية لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب، التي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز، بحسب قوله.
وجاء في الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة قبل أسابيع من تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان قد فرض حظر سفر على أشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن
في أول يوم له في منصبه.
وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام على مقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر6 سنوات طعنا على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.
وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنبا إلى جنب مع جميع الأمريكيين
".
وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".