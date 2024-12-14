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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20241214/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-تتحكم-بمفاتيح-المنطقة-وسنواصل-دعم-الشعب-السوري-1095786016.html
أردوغان: تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة وسنواصل دعم الشعب السوري
أردوغان: تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة وسنواصل دعم الشعب السوري
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة"، مضيفًا: "التطورات الأخيرة في سوريا تظهر وتؤكد مرّة أخرى، كم أننا كنا على صواب"،... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T14:06+0000
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وأشار أردوغان، خلال كلمة له في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية أرزوروم في أقصى الشرق التركي، إلى أنه أغلق تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأصبح من الماضي، على حد تعبيره.وأكمل الرئيس التركي: "اليوم نعيد افتتاح سفارتنا في دمشق.. وسنواصل دعم الشعب السوري، والوقوف إلى جانبه، من أجل إعادة إحياء كل المناطق السورية، وفي كل الملفات".وأوضح أن "بشار الأسد، قتل مليون إنسان من شعبه، وهرب بين ليلة وضحاها، تاركا بلده"، وأن "الشعب السوري المظلوم، يدعوا الآن لتركيا والشعب التركي بالمستقبل الزاهر، بسبب الدعم الذي قدمناه لهم".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html
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أردوغان: تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة وسنواصل دعم الشعب السوري

14:06 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة"، مضيفًا: "التطورات الأخيرة في سوريا تظهر وتؤكد مرّة أخرى، كم أننا كنا على صواب"، بحسب قوله.
وأشار أردوغان، خلال كلمة له في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية أرزوروم في أقصى الشرق التركي، إلى أنه أغلق تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأصبح من الماضي، على حد تعبيره.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
أمس, 12:07 GMT
وأكمل الرئيس التركي: "اليوم نعيد افتتاح سفارتنا في دمشق.. وسنواصل دعم الشعب السوري، والوقوف إلى جانبه، من أجل إعادة إحياء كل المناطق السورية، وفي كل الملفات".
وأوضح أن "بشار الأسد، قتل مليون إنسان من شعبه، وهرب بين ليلة وضحاها، تاركا بلده"، وأن "الشعب السوري المظلوم، يدعوا الآن لتركيا والشعب التركي بالمستقبل الزاهر، بسبب الدعم الذي قدمناه لهم".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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