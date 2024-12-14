https://sarabic.ae/20241214/أردوغان-تركيا-أصبحت-دولة-تتحكم-بمفاتيح-المنطقة-وسنواصل-دعم-الشعب-السوري-1095786016.html

أردوغان: تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة وسنواصل دعم الشعب السوري

أردوغان: تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة وسنواصل دعم الشعب السوري

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا أصبحت دولة تتحكم بمفاتيح المنطقة"، مضيفًا: "التطورات الأخيرة في سوريا تظهر وتؤكد مرّة أخرى، كم أننا كنا على صواب"،... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T14:06+0000

2024-12-14T14:06+0000

2024-12-14T14:06+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حول العالم

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093950057_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_e4aa900e5168ad26e449c18e38eec181.jpg

وأشار أردوغان، خلال كلمة له في المؤتمر الإقليمي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية أرزوروم في أقصى الشرق التركي، إلى أنه أغلق تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، وأصبح من الماضي، على حد تعبيره.وأكمل الرئيس التركي: "اليوم نعيد افتتاح سفارتنا في دمشق.. وسنواصل دعم الشعب السوري، والوقوف إلى جانبه، من أجل إعادة إحياء كل المناطق السورية، وفي كل الملفات".وأوضح أن "بشار الأسد، قتل مليون إنسان من شعبه، وهرب بين ليلة وضحاها، تاركا بلده"، وأن "الشعب السوري المظلوم، يدعوا الآن لتركيا والشعب التركي بالمستقبل الزاهر، بسبب الدعم الذي قدمناه لهم".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, أخبار تركيا اليوم