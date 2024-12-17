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https://sarabic.ae/20241217/بعد-30-عاما-من-الغموض-اعتقال-رجل-تورط-في-مؤامرة-قتل-مروعة-1095868853.html
بعد 30 عاما من الغموض... اعتقال رجل تورط في مؤامرة قتل مروعة
بعد 30 عاما من الغموض... اعتقال رجل تورط في مؤامرة قتل مروعة
سبوتنيك عربي
في تطور مثير بقضية جنائية أمريكية قديمة، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يدعى إدوارد واتسون، يبلغ من العمر 65 عاما، بتهمة القتل العمد في جريمة قتل بشعة... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T11:31+0000
2024-12-17T11:31+0000
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أدين واتسون، بقتل ميشيل ميلر، الأم الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التي اختفت في صيف 1992، في كامبريدج.ووفقًا للمسؤولين، نفذ واتسون الجريمة بناءً على طلب من صديق ميلر، دانييل إينيس، ورغم وفاة إينيس في 2012، بعد أن قضى عقوبة بالسجن في قضية غير متعلقة، كانت القصة وراء موت ميلر غامضة حتى الآن.يوم أمس الاثنين، وُجّهت إلى واتسون تهمة القتل العمد، وقد ادعى ببراءته خلال جلسة الاستدعاء التي عقدت في المحكمة. بحسب المدعي العام، فقد كانت ميلر أمًا لطفلين وقد تعرضت لتهديدات مستمرة من إينيس حول حضانة أطفالها.ولسنوات طويلة، ظل لغز وفاة ميلر دون حل، حتى قررت وحدة القضايا الباردة إعادة فتح التحقيق، مستخدمة السجلات المؤرشفة لوزارة الخدمات الاجتماعية. وأدى التحقيق إلى الكشف عن تفاصيل جديدة حول الاعتداءات التي تعرضت لها ميلر، ومحاولاتها لحماية نفسها قبل اختفائها.وقالت المدعية العامة ماريان رايان، إن التحقيق أظهر أن واتسون، بناءً على طلب إينيس، هو من ارتكب جريمة قتل ميلر. ورغم أن السلطات لم تكشف عن الأدلة التي تربط واتسون بالجريمة، فإن الكشف عن هذه الحقائق كشف الستار عن مؤامرة قتل مروعة استمرت طويلاً.بدوره، أبلغ المدعي العام أطفال ميلر البالغين بأن والدهم البيولوجي كان وراء هذه الجريمة البشعة. وبينما كانت الأخبار صادمة، فإن هذه اللحظة كانت مريرة ومفرحة في آن واحد، إذ أدركوا أن الشرطة لم تتوقف عن التحقيق في قضية والدتهم، رغم طول فترة الزمن.
https://sarabic.ae/20220512/فرنسا-تحل-لغز-جريمة-قتل-في-جبال-الألب-عمرها-36-عاما-1062161132.html
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منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد 30 عاما من الغموض... اعتقال رجل تورط في مؤامرة قتل مروعة

11:31 GMT 17.12.2024
© STRINGERالشرطة الأمريكية في تكساس
الشرطة الأمريكية في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© STRINGER
تابعنا عبر
في تطور مثير بقضية جنائية أمريكية قديمة، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يدعى إدوارد واتسون، يبلغ من العمر 65 عاما، بتهمة القتل العمد في جريمة قتل بشعة وقعت عام 1992.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أدين واتسون، بقتل ميشيل ميلر، الأم الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التي اختفت في صيف 1992، في كامبريدج.
ووفقًا للمسؤولين، نفذ واتسون الجريمة بناءً على طلب من صديق ميلر، دانييل إينيس، ورغم وفاة إينيس في 2012، بعد أن قضى عقوبة بالسجن في قضية غير متعلقة، كانت القصة وراء موت ميلر غامضة حتى الآن.
يوم أمس الاثنين، وُجّهت إلى واتسون تهمة القتل العمد، وقد ادعى ببراءته خلال جلسة الاستدعاء التي عقدت في المحكمة. بحسب المدعي العام، فقد كانت ميلر أمًا لطفلين وقد تعرضت لتهديدات مستمرة من إينيس حول حضانة أطفالها.

واختفت ميلر في 28 يوليو/تموز 1992، أي في اليوم الذي أخبرت فيه الاختصاصية الاجتماعية بأنها تخطط للحصول على أمر تقييدي ضد إينيس. وبعد أسبوعين من اختفائها، تم العثور على جثتها في قبو شقة شاغرة في حي "سنترال سكوير" في كامبريدج، حيث كانت جزئيا عارية ووجهها مغطى ببطانية.

الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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ولسنوات طويلة، ظل لغز وفاة ميلر دون حل، حتى قررت وحدة القضايا الباردة إعادة فتح التحقيق، مستخدمة السجلات المؤرشفة لوزارة الخدمات الاجتماعية. وأدى التحقيق إلى الكشف عن تفاصيل جديدة حول الاعتداءات التي تعرضت لها ميلر، ومحاولاتها لحماية نفسها قبل اختفائها.
وقالت المدعية العامة ماريان رايان، إن التحقيق أظهر أن واتسون، بناءً على طلب إينيس، هو من ارتكب جريمة قتل ميلر. ورغم أن السلطات لم تكشف عن الأدلة التي تربط واتسون بالجريمة، فإن الكشف عن هذه الحقائق كشف الستار عن مؤامرة قتل مروعة استمرت طويلاً.
بدوره، أبلغ المدعي العام أطفال ميلر البالغين بأن والدهم البيولوجي كان وراء هذه الجريمة البشعة. وبينما كانت الأخبار صادمة، فإن هذه اللحظة كانت مريرة ومفرحة في آن واحد، إذ أدركوا أن الشرطة لم تتوقف عن التحقيق في قضية والدتهم، رغم طول فترة الزمن.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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