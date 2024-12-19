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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241219/مصر-تستضيف-قمة-الثمانية-النامية-للتعاون-ما-أهميتها-1095976325.html
مصر تستضيف قمة الثماني النامية للتعاون... ما أهميتها؟
مصر تستضيف قمة الثماني النامية للتعاون... ما أهميتها؟
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الـ11، بمشاركة قادة مصر وتركيا وإيران وبنغلاديش وإندونيسيا... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
سبوتنيك عربي
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
وتأتي القمة في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية في المنطقة العربية والإسلامية، ويهدف المجتمعون فيها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ركّز خلال كلمة الافتتاح، على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، لافتًا إلى ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تحديات وأزمات غير مسبوقة من صراعات وحروب، تسود فيه الحمائية الاقتصادية والتجارية وازدواجية المعايير، بحسب قوله.وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "أبعاد القمة ليست اقتصادية في مجملها، بل اقتصادية أمنية في الشق الأكبر من الشغل الشاغل لقادة القمة"، موضحة أن "اللقاءات الثنائية ستنصب على كيفية التعامل مع الأوضاع في الإقليم"، معتبرة أن "الأزمات في غزة وسوريا، تمثّل بعدا أمنيا وسياسيا واستراتيجيا كبيرا لكافة الدول".من جهته، أكد الباحث السياسي، محمد قادري، على "عقد القمة في ظل الظروف السائدة في منطقة غرب آسيا".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الحاضرة في الاجتماع مهتمة بما يجري بالمنطقة، ولكن بعضها تختلف وجهات نظرها حول التطورات هناك، خاصة بين إيران وتركيا، لذلك سيتم التباحث الثنائي بينهما حول سوريا وغزة"، مشددًا على "ضرورة توحيد الرؤى لضمان أمن المنطقة".وبيّن في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني، تتيح خفض تدريجي للرسوم الجمركية، ونفاد حركة السلع والبضائع بين الدول الأعضاء".وأشار إلى أن "دول المجموعة تملك أدوات مهمة، أبرزها السوق الكبيرة لديها، إذ عدد السكان الذي يبلغ مليار نسمة، إضافة إلى الدول المحورية فيها التي يمثّل اقتصادها قوة كبيرة".
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مساحة حرة, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار تركيا اليوم, إيران, аудио

مصر تستضيف قمة الثماني النامية للتعاون... ما أهميتها؟

14:21 GMT 19.12.2024
راديو
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
تابعنا عبر
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الـ11، بمشاركة قادة مصر وتركيا وإيران وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان.
وتأتي القمة في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية في المنطقة العربية والإسلامية، ويهدف المجتمعون فيها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ركّز خلال كلمة الافتتاح، على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية، لافتًا إلى ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تحديات وأزمات غير مسبوقة من صراعات وحروب، تسود فيه الحمائية الاقتصادية والتجارية وازدواجية المعايير، بحسب قوله.

في هذا الموضوع، قالت الباحثة في العلوم السياسية مايسة خليل عبد العاطي، إن "توقيت القمة بالغ الصعوبة، ويأتي وسط توترات إقليمية ومحيط غير مستقر".

وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "أبعاد القمة ليست اقتصادية في مجملها، بل اقتصادية أمنية في الشق الأكبر من الشغل الشاغل لقادة القمة"، موضحة أن "اللقاءات الثنائية ستنصب على كيفية التعامل مع الأوضاع في الإقليم"، معتبرة أن "الأزمات في غزة وسوريا، تمثّل بعدا أمنيا وسياسيا واستراتيجيا كبيرا لكافة الدول".
من جهته، أكد الباحث السياسي، محمد قادري، على "عقد القمة في ظل الظروف السائدة في منطقة غرب آسيا".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الحاضرة في الاجتماع مهتمة بما يجري بالمنطقة، ولكن بعضها تختلف وجهات نظرها حول التطورات هناك، خاصة بين إيران وتركيا، لذلك سيتم التباحث الثنائي بينهما حول سوريا وغزة"، مشددًا على "ضرورة توحيد الرؤى لضمان أمن المنطقة".
من جهته، قال الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، أحمد يعقوب، إن "الجهود الخاصة بتهدئة الصراعات في المنطقة تقود إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، وجذب الاستثمار الأجنبي والتبادل التجاري".
وبيّن في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول مجموعة الثماني، تتيح خفض تدريجي للرسوم الجمركية، ونفاد حركة السلع والبضائع بين الدول الأعضاء".
وأشار إلى أن "دول المجموعة تملك أدوات مهمة، أبرزها السوق الكبيرة لديها، إذ عدد السكان الذي يبلغ مليار نسمة، إضافة إلى الدول المحورية فيها التي يمثّل اقتصادها قوة كبيرة".
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