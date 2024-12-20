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المخابرات الإثيوبية: نعزز تعاوننا مع جنوب السودان لوقف الأسلحة غير المشروعة
المخابرات الإثيوبية: نعزز تعاوننا مع جنوب السودان لوقف الأسلحة غير المشروعة
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، أمس الخميس، وجود توجه لدى إثيوبيا نحو تعزيز العلاقات بدولة جنوب السودان. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T14:51+0000
2024-12-20T14:51+0000
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ونقلت الوكالة الإثيوبية (إينا)، بيانا لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، أفاد بأن مدير عام الجهاز السفير رضوان حسين، ونائب المدير العام وغيرهم من كبار المسؤولين في الجهاز تبادلوا وجهات النظر مع وفد جنوب السودان بقيادة المدير العام لمكتب الأمن الداخلي في جنوب السودان الفريق أكيش تونج أليو.وأوضح البيان أن "اللقاء الذي عقدته مؤسسات المعلومات والاستخبارات في إثيوبيا وجنوب السودان يهدف إلى تعزيز ودعم مساعيهما التعاونية المتنوعة"، مشيرًا إلى أن "الطريق الذي سيتم بناؤه لضمان المنفعة الاقتصادية والتواصل بين شعبي البلدين له دور فعال في رفع العلاقة إلى مستوى أعلى".وحدد البيان مجالات التعاون بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتي من بينها وقف الأسلحة غير المشروعة والأموال والاتجار بالبشر عبر حدودهما وكذلك منع الأنشطة الإرهابية ومواصلة العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، مشيرين إلى التدريب السابق الذي تم إجراؤه لمسؤولي المعلومات والأمن وخبراء جنوب السودان في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.وفي وقت سابق، خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة.وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن "جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: السلام للجميع، والجميع من أجل السلام".وأضافت الوكالة أن تلك المسيرات "تعكس التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".في السياق ذاته، وجّه المشاركون في المسيرة رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار جنوب السودان, الأخبار

المخابرات الإثيوبية: نعزز تعاوننا مع جنوب السودان لوقف الأسلحة غير المشروعة

14:51 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehاحتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي
احتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، أمس الخميس، وجود توجه لدى إثيوبيا نحو تعزيز العلاقات بدولة جنوب السودان.
ونقلت الوكالة الإثيوبية (إينا)، بيانا لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، أفاد بأن مدير عام الجهاز السفير رضوان حسين، ونائب المدير العام وغيرهم من كبار المسؤولين في الجهاز تبادلوا وجهات النظر مع وفد جنوب السودان بقيادة المدير العام لمكتب الأمن الداخلي في جنوب السودان الفريق أكيش تونج أليو.
وأوضح البيان أن "اللقاء الذي عقدته مؤسسات المعلومات والاستخبارات في إثيوبيا وجنوب السودان يهدف إلى تعزيز ودعم مساعيهما التعاونية المتنوعة"، مشيرًا إلى أن "الطريق الذي سيتم بناؤه لضمان المنفعة الاقتصادية والتواصل بين شعبي البلدين له دور فعال في رفع العلاقة إلى مستوى أعلى".
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وحدد البيان مجالات التعاون بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتي من بينها وقف الأسلحة غير المشروعة والأموال والاتجار بالبشر عبر حدودهما وكذلك منع الأنشطة الإرهابية ومواصلة العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في بناء القدرات، مشيرين إلى التدريب السابق الذي تم إجراؤه لمسؤولي المعلومات والأمن وخبراء جنوب السودان في جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وفي وقت سابق، خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة.
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وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن "جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: السلام للجميع، والجميع من أجل السلام".
وأضافت الوكالة أن تلك المسيرات "تعكس التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".
في السياق ذاته، وجّه المشاركون في المسيرة رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.
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