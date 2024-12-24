https://sarabic.ae/20241224/دولة-عربية-تعلن-ضبط-معدات-طبية-إسرائيلية-وتتخذ-قرارا-عاجلا-1096108071.html

دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا

دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا

سبوتنيك عربي

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس". 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T09:38+0000

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وحسب البيان، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ). وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)"، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة". وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

https://sarabic.ae/20230828/الخارجية-الفلسطينية-الدبيبة-أعلن-من-سفارتنا-في-ليبيا-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1080502940.html

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