دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241224/دولة-عربية-تعلن-ضبط-معدات-طبية-إسرائيلية-وتتخذ-قرارا-عاجلا-1096108071.html
دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا
دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا
سبوتنيك عربي
أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس". 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T09:38+0000
2024-12-24T09:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083920119_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e97bf58a28cec5ddf4235d35044faac.jpg
وحسب البيان، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ). وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)"، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة". وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
https://sarabic.ae/20230828/الخارجية-الفلسطينية-الدبيبة-أعلن-من-سفارتنا-في-ليبيا-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1080502940.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083920119_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e12d323895dcc228957a522fda60d874.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا

09:38 GMT 24.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس".
وحسب البيان، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ).
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
الخارجية الفلسطينية: الدبيبة أعلن من سفارتنا في ليبيا تجريم التطبيع مع إسرائيل
28 أغسطس 2023, 19:39 GMT
وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)"، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة".
وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала