https://sarabic.ae/20241224/دولة-عربية-تعلن-ضبط-معدات-طبية-إسرائيلية-وتتخذ-قرارا-عاجلا-1096108071.html
دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا
دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا
سبوتنيك عربي
أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس". 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T09:38+0000
2024-12-24T09:38+0000
2024-12-24T09:38+0000
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وحسب البيان، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ). وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)"، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة". وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
https://sarabic.ae/20230828/الخارجية-الفلسطينية-الدبيبة-أعلن-من-سفارتنا-في-ليبيا-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1080502940.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دولة عربية تعلن ضبط معدات طبية إسرائيلية وتتخذ قرارا عاجلا
أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، "ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس".
وحسب البيان
، فإن "الشحنة جرى استيرادها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة في المعدات الطبيبة"، مشيرا إلى اسمها بالأحرف الأولى (ش.م.ع ).
وأوضحت أنه "عقب نقل شحنة الطرود إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة، اتضح وجود ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (صنع في إسرائيل)"، مؤكدة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة".
وتحظر ليبيا استيراد المنتجات من إسرائيل، حسب مرسوم ملكي صادر العام 1957، ويعاقب المخالفون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.