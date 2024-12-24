https://sarabic.ae/20241224/هل-تصمد-الحكومة-الفرنسية-الجديدة-في-وجه-الأزمة-السياسية-1096134140.html

هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟

هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟

سبوتنيك عربي

أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة، تضمنت وزراء سابقين وموظفين كبار في الدولة، برئاسة فرانسوا بايرو. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T14:45+0000

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هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟ سبوتنيك عربي هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟

أهم الأسماء التي اختارها رئيس الوزراء الجديد هم إريك لومبار، في منصب وزير المالية، وكان سابقا رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة، بينما تولت، إميلي دي مونشالو، منصب وزيرة الميزانية، وذلك من أجل العمل على إقرار مشروع ميزانية 2025، بعدما أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح، للإطاحة برئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه.البرلمان الفرنسي في عطلة حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وبمجرد عودته من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التوقعات.في هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "الحكومة الجديدة تضم بشكل رئيسي وزراء محسوبين على يمين الوسط، وتكتل ماكرون والحزب الجمهوري، وبعضها تنتمي للحزب الاشتراكي اليساري واليمين".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تقف أمام أول اختبار في جلسة إقرار الميزانية، وبها نقاط تتعلق بالوضع الداخلي من حيث التضخم والضرائب والمساعدات".ويرى الكاتب الصحفي محفوظ بيكلم، أن "انضمام وزراء سابقين للحكومة الفرنسية الجديدة محاولة إحداث نوع من التوازن، وضمان عدم إسقاط الحكومة من البرلمان".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحدي الأول للحكومة يتمثّل في تمرير الحكومة بالجمعية الوطنية"، معتبرا أن "ذلك ممكنا نظرا للتوافقات السياسية التي حصلت قبل الإعلان عن التشكيلة الحالية، وإنتاج مزيج من أحزاب الوسط واليسار من أجل البقاء"، مبينًا أن "العقبات الأخرى تكمن في مجموعة الإشكاليات، التي واجهتها الحكومة السابقة".من جهته، ذكر الصحفي والباحث السياسي نبيل شوفان، أن "الحكومة الحالية امتداد للسابقة، مع تغيير بعض الوجوه، من أهمها الاقتصاد".وأوضح أن "الحكومة لم تقدم ضمانات لأي حزب"، مشيرًا إلى أن "موضوع تمرير الميزانية بدون تصويت سيبقى مطروحا باللجوء للمادة 43/9 من الدستور لتمرير القانون".

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