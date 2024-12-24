https://sarabic.ae/20241224/هل-تصمد-الحكومة-الفرنسية-الجديدة-في-وجه-الأزمة-السياسية-1096134140.html
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
سبوتنيك عربي
أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة، تضمنت وزراء سابقين وموظفين كبار في الدولة، برئاسة فرانسوا بايرو. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T14:45+0000
2024-12-24T14:45+0000
2024-12-24T14:45+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096133288_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_273ace0b7c0a6a66a07238f2df8ac4b3.png
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
سبوتنيك عربي
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
أهم الأسماء التي اختارها رئيس الوزراء الجديد هم إريك لومبار، في منصب وزير المالية، وكان سابقا رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة، بينما تولت، إميلي دي مونشالو، منصب وزيرة الميزانية، وذلك من أجل العمل على إقرار مشروع ميزانية 2025، بعدما أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح، للإطاحة برئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه.البرلمان الفرنسي في عطلة حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وبمجرد عودته من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التوقعات.في هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "الحكومة الجديدة تضم بشكل رئيسي وزراء محسوبين على يمين الوسط، وتكتل ماكرون والحزب الجمهوري، وبعضها تنتمي للحزب الاشتراكي اليساري واليمين".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تقف أمام أول اختبار في جلسة إقرار الميزانية، وبها نقاط تتعلق بالوضع الداخلي من حيث التضخم والضرائب والمساعدات".ويرى الكاتب الصحفي محفوظ بيكلم، أن "انضمام وزراء سابقين للحكومة الفرنسية الجديدة محاولة إحداث نوع من التوازن، وضمان عدم إسقاط الحكومة من البرلمان".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحدي الأول للحكومة يتمثّل في تمرير الحكومة بالجمعية الوطنية"، معتبرا أن "ذلك ممكنا نظرا للتوافقات السياسية التي حصلت قبل الإعلان عن التشكيلة الحالية، وإنتاج مزيج من أحزاب الوسط واليسار من أجل البقاء"، مبينًا أن "العقبات الأخرى تكمن في مجموعة الإشكاليات، التي واجهتها الحكومة السابقة".من جهته، ذكر الصحفي والباحث السياسي نبيل شوفان، أن "الحكومة الحالية امتداد للسابقة، مع تغيير بعض الوجوه، من أهمها الاقتصاد".وأوضح أن "الحكومة لم تقدم ضمانات لأي حزب"، مشيرًا إلى أن "موضوع تمرير الميزانية بدون تصويت سيبقى مطروحا باللجوء للمادة 43/9 من الدستور لتمرير القانون".
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096133288_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_915e0af030ae14e9ce36135b9ffca9fc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, аудио
مساحة حرة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, аудио
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة، تضمنت وزراء سابقين وموظفين كبار في الدولة، برئاسة فرانسوا بايرو.
أهم الأسماء التي اختارها رئيس الوزراء الجديد هم إريك لومبار، في منصب وزير المالية، وكان سابقا رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة، بينما تولت، إميلي دي مونشالو، منصب وزيرة الميزانية، وذلك من أجل العمل على إقرار مشروع ميزانية 2025، بعدما أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح، للإطاحة برئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه
.
البرلمان الفرنسي في عطلة حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وبمجرد عودته من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التوقعات.
في هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "الحكومة الجديدة تضم بشكل رئيسي وزراء محسوبين على يمين الوسط، وتكتل ماكرون والحزب الجمهوري، وبعضها تنتمي للحزب الاشتراكي اليساري واليمين".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تقف أمام أول اختبار في جلسة إقرار الميزانية، وبها نقاط تتعلق بالوضع الداخلي من حيث التضخم والضرائب والمساعدات".
وأكد المرعبي أن "المشكلة تتمثّل في سياسة الرئيس ماكرون، الذي يطلب من الحكومة تنفيذ سياساته التي يراها مناسبة".
ويرى الكاتب الصحفي محفوظ بيكلم، أن "انضمام وزراء سابقين للحكومة الفرنسية الجديدة محاولة إحداث نوع من التوازن، وضمان عدم إسقاط الحكومة من البرلمان".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحدي الأول للحكومة يتمثّل في تمرير الحكومة بالجمعية الوطنية"، معتبرا أن "ذلك ممكنا نظرا للتوافقات السياسية التي حصلت قبل الإعلان عن التشكيلة الحالية، وإنتاج مزيج من أحزاب الوسط واليسار من أجل البقاء"، مبينًا أن "العقبات الأخرى تكمن في مجموعة الإشكاليات، التي واجهتها الحكومة السابقة".
من جهته، ذكر الصحفي والباحث السياسي نبيل شوفان، أن "الحكومة الحالية امتداد للسابقة، مع تغيير بعض الوجوه، من أهمها الاقتصاد".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يعول على وزير المالية الجديد إريك لومبار، لكي يمرر قانون الميزانية دون أن يعترض اليسار، في ظل العجز الموجود في البلاد، وعدم توافق رؤى الأحزاب في الحلول المطروحة".
وأوضح أن "الحكومة لم تقدم ضمانات لأي حزب"، مشيرًا إلى أن "موضوع تمرير الميزانية بدون تصويت سيبقى مطروحا باللجوء للمادة 43/9 من الدستور لتمرير القانون".