هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241224/هل-تصمد-الحكومة-الفرنسية-الجديدة-في-وجه-الأزمة-السياسية-1096134140.html
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
سبوتنيك عربي
أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة، تضمنت وزراء سابقين وموظفين كبار في الدولة، برئاسة فرانسوا بايرو. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T14:45+0000
2024-12-24T14:45+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096133288_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_273ace0b7c0a6a66a07238f2df8ac4b3.png
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
سبوتنيك عربي
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
أهم الأسماء التي اختارها رئيس الوزراء الجديد هم إريك لومبار، في منصب وزير المالية، وكان سابقا رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة، بينما تولت، إميلي دي مونشالو، منصب وزيرة الميزانية، وذلك من أجل العمل على إقرار مشروع ميزانية 2025، بعدما أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح، للإطاحة برئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه.البرلمان الفرنسي في عطلة حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وبمجرد عودته من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التوقعات.في هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "الحكومة الجديدة تضم بشكل رئيسي وزراء محسوبين على يمين الوسط، وتكتل ماكرون والحزب الجمهوري، وبعضها تنتمي للحزب الاشتراكي اليساري واليمين".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تقف أمام أول اختبار في جلسة إقرار الميزانية، وبها نقاط تتعلق بالوضع الداخلي من حيث التضخم والضرائب والمساعدات".ويرى الكاتب الصحفي محفوظ بيكلم، أن "انضمام وزراء سابقين للحكومة الفرنسية الجديدة محاولة إحداث نوع من التوازن، وضمان عدم إسقاط الحكومة من البرلمان".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحدي الأول للحكومة يتمثّل في تمرير الحكومة بالجمعية الوطنية"، معتبرا أن "ذلك ممكنا نظرا للتوافقات السياسية التي حصلت قبل الإعلان عن التشكيلة الحالية، وإنتاج مزيج من أحزاب الوسط واليسار من أجل البقاء"، مبينًا أن "العقبات الأخرى تكمن في مجموعة الإشكاليات، التي واجهتها الحكومة السابقة".من جهته، ذكر الصحفي والباحث السياسي نبيل شوفان، أن "الحكومة الحالية امتداد للسابقة، مع تغيير بعض الوجوه، من أهمها الاقتصاد".وأوضح أن "الحكومة لم تقدم ضمانات لأي حزب"، مشيرًا إلى أن "موضوع تمرير الميزانية بدون تصويت سيبقى مطروحا باللجوء للمادة 43/9 من الدستور لتمرير القانون".
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096133288_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_915e0af030ae14e9ce36135b9ffca9fc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, аудио
مساحة حرة, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, аудио

هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟

14:45 GMT 24.12.2024
راديو
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
تابعنا عبر
أعلنت فرنسا تشكيل حكومة جديدة، تضمنت وزراء سابقين وموظفين كبار في الدولة، برئاسة فرانسوا بايرو.
أهم الأسماء التي اختارها رئيس الوزراء الجديد هم إريك لومبار، في منصب وزير المالية، وكان سابقا رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة، بينما تولت، إميلي دي مونشالو، منصب وزيرة الميزانية، وذلك من أجل العمل على إقرار مشروع ميزانية 2025، بعدما أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح، للإطاحة برئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه.
البرلمان الفرنسي في عطلة حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وبمجرد عودته من المتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التوقعات.
في هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، إن "الحكومة الجديدة تضم بشكل رئيسي وزراء محسوبين على يمين الوسط، وتكتل ماكرون والحزب الجمهوري، وبعضها تنتمي للحزب الاشتراكي اليساري واليمين".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة تقف أمام أول اختبار في جلسة إقرار الميزانية، وبها نقاط تتعلق بالوضع الداخلي من حيث التضخم والضرائب والمساعدات".

وأكد المرعبي أن "المشكلة تتمثّل في سياسة الرئيس ماكرون، الذي يطلب من الحكومة تنفيذ سياساته التي يراها مناسبة".

ويرى الكاتب الصحفي محفوظ بيكلم، أن "انضمام وزراء سابقين للحكومة الفرنسية الجديدة محاولة إحداث نوع من التوازن، وضمان عدم إسقاط الحكومة من البرلمان".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "التحدي الأول للحكومة يتمثّل في تمرير الحكومة بالجمعية الوطنية"، معتبرا أن "ذلك ممكنا نظرا للتوافقات السياسية التي حصلت قبل الإعلان عن التشكيلة الحالية، وإنتاج مزيج من أحزاب الوسط واليسار من أجل البقاء"، مبينًا أن "العقبات الأخرى تكمن في مجموعة الإشكاليات، التي واجهتها الحكومة السابقة".
من جهته، ذكر الصحفي والباحث السياسي نبيل شوفان، أن "الحكومة الحالية امتداد للسابقة، مع تغيير بعض الوجوه، من أهمها الاقتصاد".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء يعول على وزير المالية الجديد إريك لومبار، لكي يمرر قانون الميزانية دون أن يعترض اليسار، في ظل العجز الموجود في البلاد، وعدم توافق رؤى الأحزاب في الحلول المطروحة".

وأوضح أن "الحكومة لم تقدم ضمانات لأي حزب"، مشيرًا إلى أن "موضوع تمرير الميزانية بدون تصويت سيبقى مطروحا باللجوء للمادة 43/9 من الدستور لتمرير القانون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала