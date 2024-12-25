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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
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https://sarabic.ae/20241225/بعضهم-يشعر-باليأس-78--من-اليابانيين-قلقون-على-حياتهم-1096149904.html
بعضهم يشعر باليأس.. 78 % من اليابانيين قلقون على حياتهم
بعضهم يشعر باليأس.. 78 % من اليابانيين قلقون على حياتهم
سبوتنيك عربي
رصد استطلاع حكومي ياباني أعلى نسبة قلق تم تسجيلها وسط اليابانيين خلال نحو 40 عاما، لأسباب عدة من بينها عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم الوظيفي. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T07:03+0000
2024-12-25T07:03+0000
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وكشف الاستطلاع أن نسبة القلق بين اليابانيين على حياتهم المستقبلية بلغت 78.2 في المئة، مشيرًا إلى أنها النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 1981، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.وتقول الصحيفة إن هذا القلق له أسباب عدة أبرزها الاقتصاد وارتفاع الأسعار ومشاكل العمل وتوتر الأوضاع العالمية.وأبدى 58 في المئة قلقهم من انخفاض الدخل وتراجع المدخرات، مع شعور 64.5 في المئة بعدم الرضا عن دخلهم الحالي، رغم تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي.وتشير النتائج إلى تدهور في مستوى المعيشة في اليابان، حيث وصف 28.1 في المئة أنفسهم كجزء من الطبقة الدنيا الوسطى، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.وعبّر يابانيون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار بالتأكيد على أن نقص الأرز والغلاء أثار قلق أسرهم، وأن التوترات العالمية، تزيد من مخاوف اليابانيين، بينما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات للحكومة وسياساتها الاقتصادية، محذرين من استمرار التضخم وضعف الين وزيادة الضرائب في 2025، بينما كانت هناك تعليقات قاتمة تعبر عن شعور باليأس والاستسلام للأوضاع الصعبة.
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بعضهم يشعر باليأس.. 78 % من اليابانيين قلقون على حياتهم

07:03 GMT 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحياة اليومية في العاصمة اليابانية طوكيو
الحياة اليومية في العاصمة اليابانية طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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رصد استطلاع حكومي ياباني أعلى نسبة قلق تم تسجيلها وسط اليابانيين خلال نحو 40 عاما، لأسباب عدة من بينها عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وكشف الاستطلاع أن نسبة القلق بين اليابانيين على حياتهم المستقبلية بلغت 78.2 في المئة، مشيرًا إلى أنها النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 1981، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
اليابان تحذر من أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة
27 يونيو 2022, 08:02 GMT
وتقول الصحيفة إن هذا القلق له أسباب عدة أبرزها الاقتصاد وارتفاع الأسعار ومشاكل العمل وتوتر الأوضاع العالمية.
وأفاد 64 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم قلقون بشأن صحتهم، بينما أعرب 62.8 في المئة عن مخاوفهم من تدبير شؤونهم بعد التقاعد.
وأبدى 58 في المئة قلقهم من انخفاض الدخل وتراجع المدخرات، مع شعور 64.5 في المئة بعدم الرضا عن دخلهم الحالي، رغم تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي.
طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
اليابان تخسر ترتيبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا
15 فبراير, 05:33 GMT
وتشير النتائج إلى تدهور في مستوى المعيشة في اليابان، حيث وصف 28.1 في المئة أنفسهم كجزء من الطبقة الدنيا الوسطى، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفعت نسبة الذين يعتبرون أنفسهم في أدنى طبقات المجتمع إلى 8.7 في المئة.
وعبّر يابانيون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار بالتأكيد على أن نقص الأرز والغلاء أثار قلق أسرهم، وأن التوترات العالمية، تزيد من مخاوف اليابانيين، بينما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات للحكومة وسياساتها الاقتصادية، محذرين من استمرار التضخم وضعف الين وزيادة الضرائب في 2025، بينما كانت هناك تعليقات قاتمة تعبر عن شعور باليأس والاستسلام للأوضاع الصعبة.
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