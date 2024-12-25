https://sarabic.ae/20241225/بعضهم-يشعر-باليأس-78--من-اليابانيين-قلقون-على-حياتهم-1096149904.html

بعضهم يشعر باليأس.. 78 % من اليابانيين قلقون على حياتهم

بعضهم يشعر باليأس.. 78 % من اليابانيين قلقون على حياتهم

سبوتنيك عربي

رصد استطلاع حكومي ياباني أعلى نسبة قلق تم تسجيلها وسط اليابانيين خلال نحو 40 عاما، لأسباب عدة من بينها عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم الوظيفي. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T07:03+0000

2024-12-25T07:03+0000

2024-12-25T07:03+0000

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وكشف الاستطلاع أن نسبة القلق بين اليابانيين على حياتهم المستقبلية بلغت 78.2 في المئة، مشيرًا إلى أنها النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 1981، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.وتقول الصحيفة إن هذا القلق له أسباب عدة أبرزها الاقتصاد وارتفاع الأسعار ومشاكل العمل وتوتر الأوضاع العالمية.وأبدى 58 في المئة قلقهم من انخفاض الدخل وتراجع المدخرات، مع شعور 64.5 في المئة بعدم الرضا عن دخلهم الحالي، رغم تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي.وتشير النتائج إلى تدهور في مستوى المعيشة في اليابان، حيث وصف 28.1 في المئة أنفسهم كجزء من الطبقة الدنيا الوسطى، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.وعبّر يابانيون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار بالتأكيد على أن نقص الأرز والغلاء أثار قلق أسرهم، وأن التوترات العالمية، تزيد من مخاوف اليابانيين، بينما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات للحكومة وسياساتها الاقتصادية، محذرين من استمرار التضخم وضعف الين وزيادة الضرائب في 2025، بينما كانت هناك تعليقات قاتمة تعبر عن شعور باليأس والاستسلام للأوضاع الصعبة.

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