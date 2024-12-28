https://sarabic.ae/20241228/الشرطة-التركية-تعتقل-93-مشتبها-به-ضمن-عمليات-ضد-منظمة-غولن-فيديو-1096279082.html

الشرطة التركية تعتقل 93 مشتبها به ضمن عمليات ضد منظمة "غولن"... فيديو

الشرطة التركية تعتقل 93 مشتبها به ضمن عمليات ضد منظمة "غولن"... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تنفيذ عمليات أمنية تحت اسم "كماشة -32" استهدفت منظمة "غولن" في 27 محافظة... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T12:57+0000

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وأوضح يرلي كايا أن "العمليات استمرت لمدة 10 أيام وأسفرت عن اعتقال 93 مشتبهًا به"، لافتا إلى أن "المشتبه بهم مطلوبون بتهم تتعلق بالانتماء إلى المنظمة والتواصل مع مسؤولين داخل المنظمة عبر هواتف عمومية، واستخدام برنامج "ByLock" المشفر التابع للمنظمة".كما أشار يرلي كايا إلى أن "من بين المعتقلين أشخاصًا صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن في إطار تحقيقات سابقة تتعلق بمنظمة "غولن".وكشف الوزير التركي عن مصادرة 3 مسدسات وبندقيتي صيد غير مرخصتين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العملات الأجنبية والليرات التركية، فضلًا عن العديد من الوثائق والمواد الرقمية خلال العمليات.وشدد يرلي كايا، في تصريحاته، على أنه "لا يوجد أي تهاون في مكافحتنا لهذه المنظمة الإرهابية الخائنة حتى بعد موت زعيمها، وسنواصل كفاحنا حتى تطهير هذه البنية الخائنة التي حاولت الانقلاب على إرادتنا الوطنية"، كما هنأ النيابات العامة التي نسّقت العمليات ورجال الشرطة الذين نفذوها.وفي مايو/ أيار الماضي، تعهد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، بملاحقة العاملين في المؤسسات الحكومية المشتبهين في تورطهم بجرائم ونشاطات تستهدف أمن الدولة.وقال وزير الداخلية التركي، في بيان على منصة "إكس"، إنه "إذا كان هناك هيكل داخل أي مؤسسة يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسنصل إليها ونحددها ونقدمها إلى العدالة".وأضاف أن "من يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة ويحاول القيام بانقلاب على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا باستخدام تكتيكات منظمة غولن الإرهابية، سندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها".

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