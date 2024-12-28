https://sarabic.ae/20241228/فيدان-يؤكد-لبلينكن-أهمية-التعاون-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-لضمان-الاستقرار-1096286072.html
فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار
فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في سوريا... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T16:01+0000
2024-12-28T16:01+0000
2024-12-28T16:01+0000
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وقالت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم السبت إن "وزير الخارجية التركي أكد خلال اتصال بنظيره الأميركي أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في البلاد، واستكمال المرحلة الانتقالية بشكل سلمي". وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في سوريا واستكمال المرحلة الانتقالية.
وقالت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم السبت إن "وزير الخارجية التركي أكد خلال اتصال بنظيره الأميركي أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في البلاد، واستكمال المرحلة الانتقالية بشكل سلمي".
وأضافت أن "فيدان أكد لبلينكن أنه لن يتم السماح لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالتواجد في سوريا".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.
وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".
وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.