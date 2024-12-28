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فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار
فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في سوريا... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T16:01+0000
2024-12-28T16:01+0000
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وقالت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم السبت إن "وزير الخارجية التركي أكد خلال اتصال بنظيره الأميركي أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في البلاد، واستكمال المرحلة الانتقالية بشكل سلمي". وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

فيدان يؤكد لبلينكن أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار

16:01 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Andrew Caballero-Reynoldsوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصافح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة في العاصمة التركية أنقرة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصافح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة في العاصمة التركية أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Andrew Caballero-Reynolds
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أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في سوريا واستكمال المرحلة الانتقالية.
وقالت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم السبت إن "وزير الخارجية التركي أكد خلال اتصال بنظيره الأميركي أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان الاستقرار في البلاد، واستكمال المرحلة الانتقالية بشكل سلمي".
وأضافت أن "فيدان أكد لبلينكن أنه لن يتم السماح لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالتواجد في سوريا".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا
15:22 GMT
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.

وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".

وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
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