https://sarabic.ae/20250111/الدبيبة-يتهم-متظاهرين-خرجوا-ضد-التطبيع-بتلقي-أموال-ومخدرات-ويحذر-من-المؤامرات-1096678600.html

الدبيبة يتهم متظاهرين خرجوا ضد التطبيع بتلقي أموال ومخدرات ويحذر من "المؤامرات"

الدبيبة يتهم متظاهرين خرجوا ضد التطبيع بتلقي أموال ومخدرات ويحذر من "المؤامرات"

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، بعض الشباب بالحصول على أموال ومخدرات من قوى محلية تسعى للدمار والحروب والفساد، في إشارة غير مباشرة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T10:39+0000

2025-01-11T10:39+0000

2025-01-11T10:39+0000

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

العالم العربي

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وحسب موقع "بوابة الوسط"، كانت هذه التظاهرات احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل، ولقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في عام 2023.وفي كلمته خلال إحدى الفعاليات أمس الجمعة، قال الدبيبة: "هناك العديد من القوى المحلية التي تنزعج من رؤية الشباب الذي يبني ليبيا. هؤلاء لا يسعون للبناء، بل للدمار والحروب والفساد".كما دعا الدبيبة الشباب إلى الدفاع عن الدستور الليبي وإظهاره للعلن بدلا من تقييده في الأدراج من قبل "شيوخ يدعون للتمسك بالقوة والسلاح والعنف والاعتقالات العشوائية".وفي ختام حديثه، حذر الدبيبة من "المؤامرات التي تحاك لتقسيم ليبيا، داعياً الشباب إلى توحيد صفوفهم وعدم السماح لأي طرف بتفريقهم".كما أكد على ضرورة المضي قدما نحو الانتخابات دون تدخلات خارجية أو محلية تسعى لإعاقة هذه العملية.

https://sarabic.ae/20250107/ضجة-في-ليبيا-بعد-أنباء-عن-محاكمة-الدبيبة-في-دولة-مجاورة-ما-القصة--1096551120.html

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي, الأخبار