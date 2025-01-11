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https://sarabic.ae/20250111/الدبيبة-يتهم-متظاهرين-خرجوا-ضد-التطبيع-بتلقي-أموال-ومخدرات-ويحذر-من-المؤامرات-1096678600.html
الدبيبة يتهم متظاهرين خرجوا ضد التطبيع بتلقي أموال ومخدرات ويحذر من "المؤامرات"
الدبيبة يتهم متظاهرين خرجوا ضد التطبيع بتلقي أموال ومخدرات ويحذر من "المؤامرات"
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، بعض الشباب بالحصول على أموال ومخدرات من قوى محلية تسعى للدمار والحروب والفساد، في إشارة غير مباشرة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:39+0000
2025-01-11T10:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي
الأخبار
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وحسب موقع "بوابة الوسط"، كانت هذه التظاهرات احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل، ولقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في عام 2023.وفي كلمته خلال إحدى الفعاليات أمس الجمعة، قال الدبيبة: "هناك العديد من القوى المحلية التي تنزعج من رؤية الشباب الذي يبني ليبيا. هؤلاء لا يسعون للبناء، بل للدمار والحروب والفساد".كما دعا الدبيبة الشباب إلى الدفاع عن الدستور الليبي وإظهاره للعلن بدلا من تقييده في الأدراج من قبل "شيوخ يدعون للتمسك بالقوة والسلاح والعنف والاعتقالات العشوائية".وفي ختام حديثه، حذر الدبيبة من "المؤامرات التي تحاك لتقسيم ليبيا، داعياً الشباب إلى توحيد صفوفهم وعدم السماح لأي طرف بتفريقهم".كما أكد على ضرورة المضي قدما نحو الانتخابات دون تدخلات خارجية أو محلية تسعى لإعاقة هذه العملية.
https://sarabic.ae/20250107/ضجة-في-ليبيا-بعد-أنباء-عن-محاكمة-الدبيبة-في-دولة-مجاورة-ما-القصة--1096551120.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي, الأخبار

الدبيبة يتهم متظاهرين خرجوا ضد التطبيع بتلقي أموال ومخدرات ويحذر من "المؤامرات"

10:39 GMT 11.01.2025
© Sputnik . NADER EL SHAREEFرئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . NADER EL SHAREEF
تابعنا عبر
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، بعض الشباب بالحصول على أموال ومخدرات من قوى محلية تسعى للدمار والحروب والفساد، في إشارة غير مباشرة للتظاهرات التي خرجت ضده في عدة مدن ليبية.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، كانت هذه التظاهرات احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل، ولقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في عام 2023.
وفي كلمته خلال إحدى الفعاليات أمس الجمعة، قال الدبيبة: "هناك العديد من القوى المحلية التي تنزعج من رؤية الشباب الذي يبني ليبيا. هؤلاء لا يسعون للبناء، بل للدمار والحروب والفساد".

وأضاف: "نعمل جاهدين لتجاوز هذا الوضع بكل ما في الكلمة من معنى. أنتم ترون بعض الشباب يُسَخَّرون بالمال والمخدرات، ويريدون العودة بليبيا إلى ما كانت عليه في الماضي... نحن راحلون سواء بانتهاء العمر أو المنصب".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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وتابع: "كل ما سمعتموه وشاهدتموه هو مبرمج من قبل من يريدون حكمكم بالقوة، أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يسعى لإعادة الحكم العسكري".
كما دعا الدبيبة الشباب إلى الدفاع عن الدستور الليبي وإظهاره للعلن بدلا من تقييده في الأدراج من قبل "شيوخ يدعون للتمسك بالقوة والسلاح والعنف والاعتقالات العشوائية".
وفي ختام حديثه، حذر الدبيبة من "المؤامرات التي تحاك لتقسيم ليبيا، داعياً الشباب إلى توحيد صفوفهم وعدم السماح لأي طرف بتفريقهم".
كما أكد على ضرورة المضي قدما نحو الانتخابات دون تدخلات خارجية أو محلية تسعى لإعاقة هذه العملية.
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