أطرف الصور لهذا الأسبوع

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أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب "سباق عيد الميلاد - 2025" في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.