أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250116/جمع-فريق-تحرير-وكالة-سبوتنيك-أكثر-9-صور-مثيرة-رصدتها-عدسات-الكاميرات-لهذا-الأسبوع،-وشاركها-معكم-على-1096836753.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:57 GMT 16.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Boris Grdanoski

محتفلون ملثمون ينتظرون بدء موكب الكرنفال في قرية فيفتشاني شمالي مقدونيا عشية عيد القديس باسيل الأرثوذكسي الذي يصادف بداية السنة الجديدة.

محتفلون ملثمون ينتظرون بدء موكب الكرنفال في قرية فيفتشاني شمالي مقدونيا عشية عيد القديس باسيل الأرثوذكسي الذي يصادف بداية السنة الجديدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Boris Grdanoski

محتفلون ملثمون ينتظرون بدء موكب الكرنفال في قرية فيفتشاني شمالي مقدونيا عشية عيد القديس باسيل الأرثوذكسي الذي يصادف بداية السنة الجديدة.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تسير في سان بطرسبورغ، روسيا، وتنظر إلى لوحة إعلانية خط عليها باليد بعد تساقط الثلوج.

امرأة تسير في سان بطرسبورغ، روسيا، وتنظر إلى لوحة إعلانية خط عليها باليد بعد تساقط الثلوج. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تسير في سان بطرسبورغ، روسيا، وتنظر إلى لوحة إعلانية خط عليها باليد بعد تساقط الثلوج.

© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

أحد المشاركين في المؤتمر الوطني لحزب البديل من أجل ألمانيا يقف أمام المنصة، في مقاطعة ساكسونيا.

أحد المشاركين في المؤتمر الوطني لحزب البديل من أجل ألمانيا يقف أمام المنصة، في مقاطعة ساكسونيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian Kahnert

أحد المشاركين في المؤتمر الوطني لحزب البديل من أجل ألمانيا يقف أمام المنصة، في مقاطعة ساكسونيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب "سباق عيد الميلاد - 2025" في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.

أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب &quot;سباق عيد الميلاد - 2025&quot; في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب "سباق عيد الميلاد - 2025" في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال صغير لأوزة أمام دير "نوفوديفيتشي ستافروبيجيال" في العاصمة الروسية موسكو.

تمثال صغير لأوزة أمام دير &quot;نوفوديفيتشي ستافروبيجيال&quot; في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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تمثال صغير لأوزة أمام دير "نوفوديفيتشي ستافروبيجيال" في العاصمة الروسية موسكو.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مجسمات على شكل فطر خلال سباق التتابع المختلط للنجوم والفتيان والفتيات الأبطال في ريازان الروسية.

مجسمات على شكل فطر خلال سباق التتابع المختلط للنجوم والفتيان والفتيات الأبطال في ريازان الروسية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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مجسمات على شكل فطر خلال سباق التتابع المختلط للنجوم والفتيان والفتيات الأبطال في ريازان الروسية.

© AP Photo / Alberto Pezzali

أشخاص على متن أحد قطارات الأنفاق أثناء مشاركتهم في الحدث السنوي "ركوب قطار الأنفاق دون بنطال" في لندن.

أشخاص على متن أحد قطارات الأنفاق أثناء مشاركتهم في الحدث السنوي &quot;ركوب قطار الأنفاق دون بنطال&quot; في لندن. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Alberto Pezzali

أشخاص على متن أحد قطارات الأنفاق أثناء مشاركتهم في الحدث السنوي "ركوب قطار الأنفاق دون بنطال" في لندن.

© AP Photo / Michael Probst

طيور النورس تحلق بشكل قريب من الكاميرا على شواطئ بحر البلطيق في شاربوتس، شمالي ألمانيا.

طيور النورس تحلق بشكل قريب من الكاميرا على شواطئ بحر البلطيق في شاربوتس، شمالي ألمانيا. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Michael Probst

طيور النورس تحلق بشكل قريب من الكاميرا على شواطئ بحر البلطيق في شاربوتس، شمالي ألمانيا.

© Getty Images / Lance King

كاميرون كرازيز ومشجعو فريق ديوك بلو ديفلز يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة ضد فريق ميامي هوريكانز في استاد كاميرون الداخلي، في 14 يناير/كانون الثاني 2025، في دورهام، نورث كارولينا.

كاميرون كرازيز ومشجعو فريق ديوك بلو ديفلز يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة ضد فريق ميامي هوريكانز في استاد كاميرون الداخلي، في 14 يناير/كانون الثاني 2025، في دورهام، نورث كارولينا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Lance King

كاميرون كرازيز ومشجعو فريق ديوك بلو ديفلز يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة ضد فريق ميامي هوريكانز في استاد كاميرون الداخلي، في 14 يناير/كانون الثاني 2025، في دورهام، نورث كارولينا.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
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