أطرف الصور لهذا الأسبوع

محتفلون ملثمون ينتظرون بدء موكب الكرنفال في قرية فيفتشاني شمالي مقدونيا عشية عيد القديس باسيل الأرثوذكسي الذي يصادف بداية السنة الجديدة.
محتفلون ملثمون ينتظرون بدء موكب الكرنفال في قرية فيفتشاني شمالي مقدونيا عشية عيد القديس باسيل الأرثوذكسي الذي يصادف بداية السنة الجديدة.
امرأة تسير في سان بطرسبورغ، روسيا، وتنظر إلى لوحة إعلانية خط عليها باليد بعد تساقط الثلوج.
امرأة تسير في سان بطرسبورغ، روسيا، وتنظر إلى لوحة إعلانية خط عليها باليد بعد تساقط الثلوج.
أحد المشاركين في المؤتمر الوطني لحزب البديل من أجل ألمانيا يقف أمام المنصة، في مقاطعة ساكسونيا.
أحد المشاركين في المؤتمر الوطني لحزب البديل من أجل ألمانيا يقف أمام المنصة، في مقاطعة ساكسونيا.
أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب "سباق عيد الميلاد - 2025" في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.
أحد الكلاب في بطولة التزلج على الزلاجات التي تجرها الكلاب "سباق عيد الميلاد - 2025" في قاعدة ميتيليتسا للتزلج في بيردسك، مقاطعة نوفوسيبيرسك، روسيا.
تمثال صغير لأوزة أمام دير "نوفوديفيتشي ستافروبيجيال" في العاصمة الروسية موسكو.
تمثال صغير لأوزة أمام دير "نوفوديفيتشي ستافروبيجيال" في العاصمة الروسية موسكو.
مجسمات على شكل فطر خلال سباق التتابع المختلط للنجوم والفتيان والفتيات الأبطال في ريازان الروسية.
مجسمات على شكل فطر خلال سباق التتابع المختلط للنجوم والفتيان والفتيات الأبطال في ريازان الروسية.
أشخاص على متن أحد قطارات الأنفاق أثناء مشاركتهم في الحدث السنوي "ركوب قطار الأنفاق دون بنطال" في لندن.
أشخاص على متن أحد قطارات الأنفاق أثناء مشاركتهم في الحدث السنوي "ركوب قطار الأنفاق دون بنطال" في لندن.
طيور النورس تحلق بشكل قريب من الكاميرا على شواطئ بحر البلطيق في شاربوتس، شمالي ألمانيا.
طيور النورس تحلق بشكل قريب من الكاميرا على شواطئ بحر البلطيق في شاربوتس، شمالي ألمانيا.
كاميرون كرازيز ومشجعو فريق ديوك بلو ديفلز يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة ضد فريق ميامي هوريكانز في استاد كاميرون الداخلي، في 14 يناير/كانون الثاني 2025، في دورهام، نورث كارولينا.
كاميرون كرازيز ومشجعو فريق ديوك بلو ديفلز يقفون لالتقاط صورة قبل المباراة ضد فريق ميامي هوريكانز في استاد كاميرون الداخلي، في 14 يناير/كانون الثاني 2025، في دورهام، نورث كارولينا.