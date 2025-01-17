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بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-قيام-واشنطن-بإرسال-ضباط-مخابرات-لكييف-منذ-عام-2022-1096878582.html
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم أرسلوا ضباط مخابرات إلى أوكرانيا لمساعدة برنامج الطائرات من دون طيار منذ عام 2022. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:34+0000
2025-01-17T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/12/1072441643_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5ff4b69df21e2280f22cbe00b6184533.jpg
وجاء في المنشور أن "الولايات المتحدة أنفقت مبالغ كبيرة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا... كما أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين استخباريين إلى أوكرانيا لمساعدتها في بناء برنامجها الخاص". وكتبت الصحيفة نقلا عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أن إجراءات دعم برنامج الطائرات دون طيار الأوكراني بدأت في نهاية عام 2022.وأصبحت واشنطن أكثر نشاطًا في هذا الاتجاه تحسبًا للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023. ويشير المنشور إلى أنه بعد "الهجوم المضاد"، زاد الدعم المقدم لكييف في هذا المجال.وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سلافيانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096869012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022

13:34 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Jim Watson
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم أرسلوا ضباط مخابرات إلى أوكرانيا لمساعدة برنامج الطائرات من دون طيار منذ عام 2022.
وجاء في المنشور أن "الولايات المتحدة أنفقت مبالغ كبيرة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا... كما أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين استخباريين إلى أوكرانيا لمساعدتها في بناء برنامجها الخاص".

يشار إلى أن واشنطن ساعدت كييف على تطوير جيل جديد من الطائرات من دون طيار، وفقا للصحيفة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أن إجراءات دعم برنامج الطائرات دون طيار الأوكراني بدأت في نهاية عام 2022.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:19 GMT
وأصبحت واشنطن أكثر نشاطًا في هذا الاتجاه تحسبًا للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023. ويشير المنشور إلى أنه بعد "الهجوم المضاد"، زاد الدعم المقدم لكييف في هذا المجال.
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.

من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفةً ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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