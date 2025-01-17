https://sarabic.ae/20250117/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-قيام-واشنطن-بإرسال-ضباط-مخابرات-لكييف-منذ-عام-2022-1096878582.html
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم أرسلوا ضباط مخابرات إلى أوكرانيا لمساعدة برنامج الطائرات من دون طيار منذ عام 2022. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:34+0000
2025-01-17T13:34+0000
2025-01-17T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المنشور أن "الولايات المتحدة أنفقت مبالغ كبيرة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا... كما أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين استخباريين إلى أوكرانيا لمساعدتها في بناء برنامجها الخاص". وكتبت الصحيفة نقلا عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أن إجراءات دعم برنامج الطائرات دون طيار الأوكراني بدأت في نهاية عام 2022.وأصبحت واشنطن أكثر نشاطًا في هذا الاتجاه تحسبًا للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023. ويشير المنشور إلى أنه بعد "الهجوم المضاد"، زاد الدعم المقدم لكييف في هذا المجال.وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سلافيانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096869012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام واشنطن بإرسال ضباط مخابرات لكييف منذ عام 2022
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم أرسلوا ضباط مخابرات إلى أوكرانيا لمساعدة برنامج الطائرات من دون طيار منذ عام 2022.
وجاء في المنشور أن "الولايات المتحدة أنفقت مبالغ كبيرة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعزيز إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا... كما أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين استخباريين إلى أوكرانيا لمساعدتها في بناء برنامجها الخاص".
يشار إلى أن واشنطن ساعدت كييف على تطوير جيل جديد من الطائرات من دون طيار، وفقا للصحيفة.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، أن إجراءات دعم برنامج الطائرات دون طيار الأوكراني بدأت في نهاية عام 2022.
وأصبحت واشنطن أكثر نشاطًا في هذا الاتجاه تحسبًا للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023. ويشير المنشور إلى أنه بعد "الهجوم المضاد"، زاد الدعم المقدم لكييف في هذا المجال.
وكان ترامب قد وعد بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني
من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
من جانبها، ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعقّد جهود التسوية، ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، واصفةً ذلك بـ"اللعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.