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القبض على "سليمان الأمريكي" بدعم من دولة عربية
القبض على "سليمان الأمريكي" بدعم من دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي"، عن تقديم السلطات المغربية مساعدات في قضية اعتقال متهم بالتخطيط للانضمام إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:03+0000
2025-01-18T13:03+0000
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وجاء ضمن ندوة صحافية قدّمت فيها سلطات المكتب التابع لوزارة العدل الأمريكية مستجدات القضية، أمس الخميس، أن "هذه القضية التي تدخل ضمن مجال التعاون الدولي قدّمت فيها السلطات المغربية المختصة دعما كبيرا لنظيرتها الأمريكية".وفي تفاصيل القضية كما وردت في وسائل إعلامية أمريكية، حاول رجل يلقّب بـ"سليمان الأمريكي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شهور من التخطيط، للانضمام إلى "داعش" انطلاقا من مطار "رالي دورهام" الدولي، نحو مطار الرباط-سلا الدولي.ويواجه الشخص ذاته، وفق المصادر عينها، تهمة "تقديم ومحاولة التآمر لتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية أجنبية محددة".وأُلقي القبض على "سليمان الأمريكي" من قبل السلطات الأمريكية وهو يحاول ركوب الطائرة.
https://sarabic.ae/20250118/نتائج-مدمرة-أطباء-يكشفون-عن-أضرار-المشروبات-المحلاة-بالسكر--1096905367.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

القبض على "سليمان الأمريكي" بدعم من دولة عربية

13:03 GMT 18.01.2025
© Photo / Social Media Imagesالقبض على "سليمان الأمريكي" بدعم من دولة عربية
القبض على سليمان الأمريكي بدعم من دولة عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Photo / Social Media Images
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي"، عن تقديم السلطات المغربية مساعدات في قضية اعتقال متهم بالتخطيط للانضمام إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، من خلال السفر عبر رحلة جوية كانت متوجهة من كارولينا الشمالية إلى العاصمة الرباط، مشيدا بجهود المملكة المغربية.
وجاء ضمن ندوة صحافية قدّمت فيها سلطات المكتب التابع لوزارة العدل الأمريكية مستجدات القضية، أمس الخميس، أن "هذه القضية التي تدخل ضمن مجال التعاون الدولي قدّمت فيها السلطات المغربية المختصة دعما كبيرا لنظيرتها الأمريكية".

وعبّر المكتب ذاته عن "امتنانه القوي لهذا الدعم المغربي"، مضيفا: "نشيد بهذا المستوى من التعاون الذي يندرج ضمن علاقات تعاون ثنائية مهمة بين البلدين".

وفي تفاصيل القضية كما وردت في وسائل إعلامية أمريكية، حاول رجل يلقّب بـ"سليمان الأمريكي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شهور من التخطيط، للانضمام إلى "داعش" انطلاقا من مطار "رالي دورهام" الدولي، نحو مطار الرباط-سلا الدولي.
مشروبات روحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مجتمع
"نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكر
12:42 GMT
وحسب الادعاء الفيدرالي كان المدعو جاستن وايت تواصل مع عميل لتأمين هذه الرحلة، وقام بشراء تذكرتي ذهاب وإياب نحو المغرب لتبديد الشكوك حوله.
ويواجه الشخص ذاته، وفق المصادر عينها، تهمة "تقديم ومحاولة التآمر لتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية أجنبية محددة".
وأُلقي القبض على "سليمان الأمريكي" من قبل السلطات الأمريكية وهو يحاول ركوب الطائرة.
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMT
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