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https://sarabic.ae/20250118/موسكو-تعلق-على-قصة-متلازمة-هافانا-الأمريكية-1096902650.html
موسكو تعلق على قصة "متلازمة هافانا" الأمريكية
موسكو تعلق على قصة "متلازمة هافانا" الأمريكية
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على أحدث النتائج التي توصلت إليها عدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية، بأن سبب... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:34+0000
2025-01-18T11:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الأيام الأخيرة لبايدن (الرئيس الأمريكي جو) في منصبه، أصبح من الواضح أن الصراصير... ليست مسؤولة. وتبين أن الارتباك والصداع بين الدبلوماسيين في هافانا ربما كان، كما يقول التقرير، نتيجة لاستخدام أحدث الأسلحة".وأشارت زاخاروفا إلى أن "الأمريكيين توصلوا، في عام 2018، إلى استنتاج مفاده أن الضوضاء، التي يُزعم أن الضحايا سمعوها كانت زقزقة صراصير من فصيلة الذيل القصير. وفي عام 2022، ذكرت لجنة مكونة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات والعاملين في المجال الطبي، أن سبب الصداع الذي يعاني منه الدبلوماسيون الأمريكيون هو الإجهاد المتكرر في العمل، ولم يكن للشركات العسكرية الخاصة الروسية أو القراصنة أو القوات الخاصة، أي علاقة بذلك".وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، كان السبب الرئيسي للصداع الذي يعاني منه الدبلوماسيون الأمريكيون هو السلاح الغامض الذي يستخدمه خصم أجنبي".وأشارت لجنة مستقلة من الخبراء شكلتها مجتمعات الاستخبارات إلى أن "أسلحة الطاقة يمكن أن تستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية النبضية، وخاصة في نطاق الترددات الراديوية. وهذه ليست النهاية بعد".وفي أواخر العام الماضي، دعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى الرغم من موقف مجتمع الاستخبارات القائل بأن "متلازمة هافانا" لا علاقة لها بالدول الأجنبية، إلى جمع المعلومات عن "التقنيات الجديدة التي يمتلكها الخصوم الأجانب، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجهة".وتم رصد أعراض "متلازمة هافانا"، الدوخة والغثيان والصداع ومشاكل السمع، لأول مرة لدى الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، في عامي 2016 و2017، وفي الصين في عام 2018.وبحسب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، فإن مئات عدة من الأشخاص عانوا من "متلازمة هافانا".وفي عام 2023، أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرا خلص إلى أن "متلازمة هافانا" بين المسؤولين الأمريكيين العاملين في مهام بالخارج لا ترتبط بأفعال "خصوم أجانب".
https://sarabic.ae/20250118/دولة-عربية-تتعرض-لهجوم-الفدية-الخبيثة---1096893965.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو تعلق على قصة "متلازمة هافانا" الأمريكية

11:34 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Ramon Espinosaالقطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا.
القطط الضالة تقترب من امرأة تطعم كلبها في هافانا القديمة، كوبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ramon Espinosa
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علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على أحدث النتائج التي توصلت إليها عدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية، بأن سبب "متلازمة هافانا"، ربما كان "سلاحا غامضا استخدمه عدو أجنبي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس نهاية القصة.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في الأيام الأخيرة لبايدن (الرئيس الأمريكي جو) في منصبه، أصبح من الواضح أن الصراصير... ليست مسؤولة. وتبين أن الارتباك والصداع بين الدبلوماسيين في هافانا ربما كان، كما يقول التقرير، نتيجة لاستخدام أحدث الأسلحة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "الأمريكيين توصلوا، في عام 2018، إلى استنتاج مفاده أن الضوضاء، التي يُزعم أن الضحايا سمعوها كانت زقزقة صراصير من فصيلة الذيل القصير. وفي عام 2022، ذكرت لجنة مكونة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات والعاملين في المجال الطبي، أن سبب الصداع الذي يعاني منه الدبلوماسيون الأمريكيون هو الإجهاد المتكرر في العمل، ولم يكن للشركات العسكرية الخاصة الروسية أو القراصنة أو القوات الخاصة، أي علاقة بذلك".

وتابعت زاخاروفا: "ولكن بعد ذلك، في يناير(كانون الثاني) 2025، أي قبل 10 أيام من تغيير السلطة، ينشر مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، تقريرا مثيرا يعلن فيه أن نسخة الصراصير ونسخة الإجهاد غير قابلة للدفاع عنها".

وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، كان السبب الرئيسي للصداع الذي يعاني منه الدبلوماسيون الأمريكيون هو السلاح الغامض الذي يستخدمه خصم أجنبي".
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وأشارت لجنة مستقلة من الخبراء شكلتها مجتمعات الاستخبارات إلى أن "أسلحة الطاقة يمكن أن تستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية النبضية، وخاصة في نطاق الترددات الراديوية. وهذه ليست النهاية بعد".
وفي أواخر العام الماضي، دعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى الرغم من موقف مجتمع الاستخبارات القائل بأن "متلازمة هافانا" لا علاقة لها بالدول الأجنبية، إلى جمع المعلومات عن "التقنيات الجديدة التي يمتلكها الخصوم الأجانب، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجهة".
وتم رصد أعراض "متلازمة هافانا"، الدوخة والغثيان والصداع ومشاكل السمع، لأول مرة لدى الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، في عامي 2016 و2017، وفي الصين في عام 2018.

وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل الإعلام عن "حالات مماثلة بين دبلوماسيين وضباط استخبارات وموظفين آخرين في الحكومة الأمريكية في فيينا، ودول أفريقية، وطاجيكستان وروسيا"، بحسب زعمها.

وبحسب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، فإن مئات عدة من الأشخاص عانوا من "متلازمة هافانا".
وفي عام 2023، أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرا خلص إلى أن "متلازمة هافانا" بين المسؤولين الأمريكيين العاملين في مهام بالخارج لا ترتبط بأفعال "خصوم أجانب".
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