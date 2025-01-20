https://sarabic.ae/20250120/عودة-آلاف-النازحين-الفلسطينيين-إلى-رفح-جنوبي-القطاع-بعد-470-يوما-من-الحرب-1096962122.html

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب

عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى بينهما، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتم التوصل إلى الاتفاق عقب... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T09:57+0000

2025-01-20T09:57+0000

2025-01-20T09:57+0000

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وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، رغم أن معظم مناطق قطاع غزة، لم يبق منها سوى الأطلال.وسارع سكان مدينة رفح جنوبي القطاع، للعودة إلى المدينة مشيًا على الأقدام، باستخدام وسائل النقل المتاحة، لتفقّد مناطق سكنهم التي تمركزت بها القوات الإسرائيلية خلال الحرب، إلا أن هول المشاهد كان أكبر من كل التوقعات بعد مسح مربعات سكنية بأكملها.أين البيوت؟َووثقت عدسة "سبوتنيك"، عودة مئات الفلسطينيين النازحين إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط ذهول النازحين العائدين بعدما اكتشفوا مدى الدمار الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم المدمرة، وبعد وصوله إلى منطقته في رفح، يتساءل النازح عطية أبو حميدة، عن مكان بيته وبيوت أولاده، فقد عجز عن التعرف على مكانهم، لأن المنطقة تغيرت معالمها بفعل الدمار جراء الحرب.ويقول عطية لوكالة "سبوتنيك": "استشهد 5 من أحفادي وزوجة ابني، ولقد عدت مع عائلتي المكونة من 35 فردا، ولا أستطيع التعرف على البيوت، ربما هنا كان بيتي وبيوت أولادي، وكان عندي محلات تجارية وبركس للخضار، ولكن لم يبقى شيئا. لقد كنت متفائلا أنني سأجد ولو غرفة باقية على حالها كي أعيش فيها مع عائلتي، لكني لم أجد سوى الدمار".ومشيًا على الاقدام لساعات عدة، واصلت النازحة جميلة فتحي، طريق العودة إلى رفح، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "الطريق إلى رفح رغم أنه طويل ومتعب مشيًا على الأقدام، ألا أنني أشعر بالفرح للعودة إلى مدينتي الجميلة رفح، شعور لا يوصف ولم نكن نتوقع أن نعود إلى بيوتنا، والحمد لله الذي منحنا الفرصة للعودة إلى رفح".ويقول النازح سمير النحال لـ"سبوتنيك": "قلبي الآن هادىء، ربما أستطيع النوم، لقد عدت إلى رفح ومهما كانت الظروف صعبة والبيوت مهدمة، لكنني فرح بعودتنا، وتوقف الحرب والمعاناة التي استمرت على مدار 15 شهرا. لقد فقدت خلال الحرب أخوتي وعمي وقُتل عدد كبير من أقربائي، وبيتي قد تهدم، لكننا صامدون فوق أرضنا".وعلى ركام منزلها تجلس نيفين سرحان، مع حفيدتها ولا تعلم ماذا تفعل، بعدما وجدته مدمرا بالكامل، وتقول نيفين لوكالة "سبوتنيك": "لقد عدت إلى بيتي فوجدته مدمرا، وأنا الآن أجلس على الركام ولا أعرف ماذا أفعل، لقد فقدت 15 فردا من عائلتي جراء القصف، ونجوت أنا وحفيدتي، وكما ترى كل شيء مدمر، وسنبقى هنا فوق الركام لعل الله يرزقنا الفرج".ولم يستطع النازحون الفلسطينيون أن يجدوا طرقاً ليسلكوها بهدف الوصول إلى مناطق سكنهم، وبعضهم لم يتعرف على الشوارع وكأنهم ضلوا طريقهم في مناطق لا يعرفونها، وبدأت الجهات الحكومية والبلديات والفعاليات، بإزالة الركام من الشوارع للسماح للسكان بالتحرك فيها بسهولة.وعلى مدار 8 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، شهدت المدينة أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، حيث دمّر الجيش الإسرائيلي أحياء المدينة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية، وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير، ووفق مصادر محلية، فإن التدمير في رفح، طال أكثر من 70% من مساحة المدينة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي