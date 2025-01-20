https://sarabic.ae/20250120/هل-سيتخلى-ترامب-عن-مسار-المواجهة-مع-إيران-1096974960.html

هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟

هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟

سبوتنيك عربي

كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن "إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تلقت بشكل إيجابي دعوات طهران،... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T14:21+0000

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هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟ سبوتنيك عربي هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن نائب في اللجنة قوله، أن إيران "تلقت عن طريق دولة وسيطة، أن ترامب أبلغها بأنه مستعد للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية وهو راغب بالتفاوض للتوصل الى اتفاق مع طهران".وأشار المصدر إلى أن "ترامب رحب بتصريحات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بضرورة أن تكون المفاوضات بين طهران وواشنطن في المرحلة المقبلة مباشرة دون وساطة".وتعليقا على ذلك، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، إنه "في ظل التحول اللافت في السياسية الأمريكية، يجهز ترامب الآن للتفاوض مع إيران من خلال وسطاء، مع أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صرح خلال زيارته لأمريكا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2024 بأن أمريكا ليست عدوا، وقدمت إيران خطوة نحو حلحلة الأزمة في العلاقات مع واشنطن"، مشيرا إلى أن "ترامب كان حتى وقت قريب متمسك بخطاب متشدد نحو طهران وبسياسية الضغط الأقصى والوصول إلى حافة الهاوية".إلا أن خبير العلاقات الدولية رجح "إمكانية عودة ترامب إلى سابق عهدة في التشدد مع إيران، والبدء بمزيد من العقوبات وفرض شروط قد لا تقبلها إيران، وممارسة ضغوط على حلفاء إيران الأقوياء مثل العراق، الذي يمثّل متنفسا لطهران من العقوبات، بالإضافة إلى أن هناك انقساما أيضا في إيران من الموقف من التفاوض مع واشنطن".من ناحيته، أكد خبير الشؤون الأقليمية، هاني الجمل أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض، سوف تعيد تشكيل الأمور في المنطقة بشكل مختلف، أولها أن ترامب في ولايته الجديدة قد استفاد من تجربته الأولى ومن بعض الأخطاء التي وقع فيها، وقد يكون 2025 هو عام التنمية الاقتصادية، ومحاولة خفض أصوات البنادق في مناطق الصراع، ولأن إيران مصدر من مصادر هذه القلاقل سيحاول ترامب أن تكون الحلول الخلفية والقنوات الدبلوماسية مجالا للتواصل مع الجانب الإيراني".وأكد الخبير أن "الحلول الدبلوماسية قد تكون هي الحلول التوافقية للجانبين، إذ تدرك الإدارة الامريكية خطر وقوة إيران حتى مع ضعفها وتراجع نفوذها الإقليمي، لكنها لا تزال تمتلك تكنولوجيا السلاح النووي الذي يعطيها فرصة لفرض نفوذها، وبالتالي فإن حالة الانفلات التي تخشاها واشنطن قد يجعلها تلجأ إلى الحلول الدبلوماسية التي قد تكون نقطة بيضاء للطرفين، كما أن فشل أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيتسبب بإحراج كبير لأمريكا".وأضاف الجمل أن "هناك اتجاه جديد لدي الجانب الإيراني بعد انتهاء عصر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحلين، حسين عبد اللهيان، وتمددهم في الشرق الاوسط، خاصة بعد مجئ الرئيس، مسعود بزشكيان للسلطة، وإعلانه عن رؤية وأيدولوجية مختلفة، إذ قال إنه منفتح على التعاون والمفاوضات مع الجانب الأمريكي، خلافا لما كان سائدا في تصريحات المرشد الأعلي وصقور الإدارة الأمريكية، ومن ثم فإن هذا التوجه الدبلوماسي أمر محمود في هذا الوقت، الذي يتم فيه تشكيل جديد في الشرق الأوسط".إعداد تقديم: جيهان لطفي

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