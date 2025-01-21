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الخطوط الجوية الليبية تنفي حدوث حريق على إحدى طائراتها
الخطوط الجوية الليبية تنفي حدوث حريق على إحدى طائراتها
سبوتنيك عربي
علقت الخطوط الجوية الليبية على أنباء متداولة حول احتراق محرك إحدى طائراتها التي أقعلت من مطار معيتيقة الدولي خلال الليلة الماضية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T07:47+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن الخطوط الجوية الليبية نفت تلك الأنباء وأوضحت أن ما حدث هو خلل فني بسيط تم التعامل معه وفقا لمعايير السلامة الجوية المعتمدة.ولفتت إلى أن الطائرة كانت متجهة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار إسطنبول الدولي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء.وأكدت الخطوط الجوية الليبية أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بالطائرة، التي عادت إلى مطار معيتيقة الدولي بسلام وفقا للإجراءات الفنية المعمول بها في مثل تلك الحالات.
https://sarabic.ae/20241230/هل-سقطت-طائرة-الخطوط-الجوية-الإفريقية-الليبية-في-مطار-طرابلس-1096322299.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

الخطوط الجوية الليبية تنفي حدوث حريق على إحدى طائراتها

07:47 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 07:53 GMT 21.01.2025)
© Sputnik . Maher. Al Shaeriوقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي
وقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Maher. Al Shaeri
تابعنا عبر
علقت الخطوط الجوية الليبية على أنباء متداولة حول احتراق محرك إحدى طائراتها التي أقعلت من مطار معيتيقة الدولي خلال الليلة الماضية.
ذكرت ذلك "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن الخطوط الجوية الليبية نفت تلك الأنباء وأوضحت أن ما حدث هو خلل فني بسيط تم التعامل معه وفقا لمعايير السلامة الجوية المعتمدة.
مطار طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
هل سقطت طائرة "الخطوط الجوية الأفريقية" الليبية في مطار طرابلس؟
30 ديسمبر 2024, 07:23 GMT
ولفتت إلى أن الطائرة كانت متجهة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار إسطنبول الدولي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء.
وأكدت الخطوط الجوية الليبية أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بالطائرة، التي عادت إلى مطار معيتيقة الدولي بسلام وفقا للإجراءات الفنية المعمول بها في مثل تلك الحالات.
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