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لافروف وكولوباييف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات في موسكو
لافروف وكولوباييف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره القرغيزستاني جيينبيك كولوباييف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الروسية موسكو. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T10:28+0000
2025-01-22T11:07+0000
روسيا
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وقال لافروف: "بشأن مسألة حل الصراع في أوكرانيا، يجب أن يكون الحديث عن اتفاقيات قانونية، ووضع آلية لاستحالة انتهاكها".وأضاف: "لقد أطلعنا زملائنا (القيرغيزستانيين)، على آخر التطورات المحيطة بالتسوية الأوكرانية، وشددنا على التزامنا المستمر بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وحل هذه الأزمة من خلال القضاء على أسبابها الجذرية".وأردف لافروف أن "روسيا وقرغيزستان، تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود في الحرب ضد الإرهاب والتطرف".وأكد لافروف، أن "روسيا ستكون سعيدة برؤية رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، في الفعاليات الاحتفالية التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو/ أيار، والمخصصة لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى".كما شكر لافروف، نظيره القرغيزستاني على دعوة زيارة بيشكيك، وقبلها.بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكرانيإيران مستعدة لخطوة "غير مسبوقة" بشأن مزاعم حول دورها في أوكرانيا
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لافروف وكولوباييف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف وكولوباييف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات في موسكو
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روسيا

لافروف وكولوباييف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات في موسكو

10:28 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 11:07 GMT 22.01.2025)
© Ruptly
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره القرغيزستاني جيينبيك كولوباييف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف: "بشأن مسألة حل الصراع في أوكرانيا، يجب أن يكون الحديث عن اتفاقيات قانونية، ووضع آلية لاستحالة انتهاكها".
وأضاف: "لقد أطلعنا زملائنا (القيرغيزستانيين)، على آخر التطورات المحيطة بالتسوية الأوكرانية، وشددنا على التزامنا المستمر بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وحل هذه الأزمة من خلال القضاء على أسبابها الجذرية".

إن الفهم بأنه بدون هذا (القضاء على الأسباب الجذرية)، فاستحالة التوصل إلى نهاية للصراع تتزايد، بما في ذلك، بالمناسبة، في أوروبا والولايات المتحدة، تم التأكيد بشكل خاص على أنه لا يمكننا التحدث إلا عن اتفاقيات موثوقة، وملزمة قانونًا، والتي يجب أن تكرس آلية تجعل من المستحيل انتهاكها.

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وأردف لافروف أن "روسيا وقرغيزستان، تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود في الحرب ضد الإرهاب والتطرف".
وقال لافروف عقب المفاوضات مع نظيره القيرغيزستاني: "لقد بحثنا قضايا تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، وفي القارة الأوراسية ككل، وأكدنا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الجهود في الحرب ضد الإرهاب والتطرف".
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وأكد لافروف، أن "روسيا ستكون سعيدة برؤية رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، في الفعاليات الاحتفالية التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو/ أيار، والمخصصة لذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى".
كما شكر لافروف، نظيره القرغيزستاني على دعوة زيارة بيشكيك، وقبلها.
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