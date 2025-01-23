https://sarabic.ae/20250123/أهالي-الناقورة-يتفقدون-منازلهم-دمار-واسع-وصمود-راسخ-ديارنا-غالية-وجنوبنا-غالي-1097089466.html

أهالي الناقورة يتفقدون منازلهم: دمار واسع وصمود راسخ "ديارنا غالية وجنوبنا غالي"

أهالي الناقورة يتفقدون منازلهم: دمار واسع وصمود راسخ "ديارنا غالية وجنوبنا غالي"

سبوتنيك عربي

منذ ساعات الصباح الأولى، بدأ أهالي بلدة الناقورة بالتجمع عند نقطة الحمرا-البياضة في جنوب لبنان، حيث كان اليوم موعد دخولهم إلى البلدة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T20:32+0000

2025-01-23T20:32+0000

2025-01-23T20:32+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097090188_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e35c1a67e736565ad21e4eae079bedde.jpg

اصطفت عشرات السيارات في طابور طويل، بينما كان عناصر الجيش اللبناني يدققون في الأسماء. وعند الساعة العاشرة صباحاً، انطلق الموكب نحو البلدة. في داخل الناقورة، توزع الأهالي بين أنقاض منازلهم، حيث بدا حجم الدمار هائلاً نتيجة عمليات النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار. البعض وجد أجزاء من منازله، وآخرون حاولوا انتشال ذكريات من بين الركام. رفعت بعض العائلات لافتات تؤيد المقاومة، بينما تسلق آخرون منازلهم باستخدام سلالم حديدية بعدما دُمرت مداخلها.رباب يزبك، التي كانت تحمل زهرة المغنوليا في يدها – وهي الزهرة التي زرعتها قبل الحرب أمام منزلها – وقفت على ركام منزلها المدمر بالكامل. عندما سُئلت عن الزهرة، قالت مازحة وبضحكة: "رحمه الله". وأضافت: "الله يعوض على الجميع. العوض الحقيقي هو دماء الشباب، وهو الأغلى والأصعب. كل شيء فداء لهذه الأرض التي ستُعمر من جديد بإذن الله."وكان قد أصدر "حزب الله" بياناً اليوم قال فيه: "إن فترة الـ 60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف البيان: إلى أن "بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، تستدعي من الجميع، وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان، الضغط على الدول الراعية للاتفاق للتحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً، وعدم افساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال".وأشار البيان: "أننا، في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام القادمة بالانسحاب التام، لن نقبل بأي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات."

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي