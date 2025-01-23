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دولة عربية تحقق رقما قياسيا في عدد صفقات رأس المال الجريء
دولة عربية تحقق رقما قياسيا في عدد صفقات رأس المال الجريء
سبوتنيك عربي
كشف تقرير رأس المال الجريء السعودي، أن المملكة العربية السعودية حققت رقمًا قياسيًا بلغ 178 صفقة رأس مال جريء في عام 2024، وهو ما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T07:27+0000
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وأشارت التقارير إلى أن المملكة حافظت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل رأس المال الجريء للعام الثاني على التوالي.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشير هذا النمو إلى اتجاه إيجابي نحو دعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، ما يعزز فرص منظومة رأس المال الجريء في المملكة للتقدم إلى مراحل لاحقة.وتصدرت التكنولوجيا المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث شكلت 18% من إجمالي عدد صفقات رأس المال الجريء في المملكة.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رأس المال الجريء، الدكتور نبيل كوشك: "النمو المطرد لمنظومة رأس المال الجريء السعودي في السنوات الأخيرة مكنها من الحفاظ على مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحقيق عدد قياسي من صفقات رأس المال الجريء في عام 2024".وتابع: "ينتج هذا النمو بشكل مباشر عن التزام الدولة بتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم التطور السريع لمنظومة رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية".في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوعمصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صور
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العالم العربي, منوعات
دولة عربية تحقق رقما قياسيا في عدد صفقات رأس المال الجريء
كشف تقرير رأس المال الجريء السعودي، أن المملكة العربية السعودية حققت رقمًا قياسيًا بلغ 178 صفقة رأس مال جريء في عام 2024، وهو ما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت التقارير إلى أن المملكة حافظت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل رأس المال الجريء للعام الثاني على التوالي.
وكشف التقرير الذي نشرته منصة بيانات رأس المال الجريء "MAGNiTT" وبرعاية" SVC" عن زيادة بنسبة 34% في تمويل صفقات رأس المال الجريء في المملكة بقيمة أقل من 100 مليون دولار (375 مليون ريال سعودي) في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشير هذا النمو إلى اتجاه إيجابي نحو دعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، ما يعزز فرص منظومة رأس المال الجريء في المملكة للتقدم إلى مراحل لاحقة.
وبحسب التقرير، احتلت التجارة الإلكترونية المرتبة الأولى بين القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث شكلت 33% من رأس المال المستثمر في البلاد في عام 2024، بقيمة 247 مليون دولار (926 مليون ريال سعودي).
وتصدرت التكنولوجيا المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث شكلت 18% من إجمالي عدد صفقات رأس المال الجريء في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رأس المال الجريء، الدكتور نبيل كوشك: "النمو المطرد لمنظومة رأس المال الجريء السعودي في السنوات الأخيرة مكنها من الحفاظ على مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحقيق عدد قياسي من صفقات رأس المال الجريء في عام 2024".
وتابع: "ينتج هذا النمو بشكل مباشر عن التزام الدولة بتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم التطور السريع لمنظومة رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية".