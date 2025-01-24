اعتقال طيار مدني في إقليم كراسنودار الروسي لقيامه بتمويل القوات الأوكرانية... فيديو
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، اعتقلت طيارا مدنيا لتمويله القوات المسلحة الأوكرانية، وتم فتح قضية بتهمة الخيانة العظمى.
وقال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "احتجزت مديرية الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، مواطناً روسياً من مواليد عام 1968، للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة، وقد ثبت أن المحتجز الذي يشغل منصب قائد طيارة مدنية، تواصل مع متطوع يجمع الأموال لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية".
الأمن الفيدرالي الروسي يحتجز في إقليم كراسنودار طيارا مدنيا للاشتباه في خيانته— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 24, 2025
ووفقًا للجهاز الأمني، اتصل الطيار بأحد جامعي التبرعات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وبناءً على تعليماته، قام الطيار بتحويل الروبل إلى عملة مشفرة عبر خدمة على شبكة الإنترنت، وتحويلها إلى حساب محدد pic.twitter.com/zu9BfBYlgj
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم قام بتحويل مبالغ مالية إلى حساب بنكي محدد عبر إحدى الخدمات الإلكترونية لتبادل الأموال الإلكترونية والعملات المشفرة.
وجاء في البيان: "فتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للروسي (الخيانة العظمى)".