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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/اعتقال-طيار-مدني-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-لقيامه-بتمويل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1097096847.html
اعتقال طيار مدني في إقليم كراسنودار الروسي لقيامه بتمويل القوات الأوكرانية... فيديو
اعتقال طيار مدني في إقليم كراسنودار الروسي لقيامه بتمويل القوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، اعتقلت طيارا مدنيا لتمويله القوات المسلحة الأوكرانية، وتم... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T07:20+0000
2025-01-24T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "احتجزت مديرية الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، مواطناً روسياً من مواليد عام 1968، للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة، وقد ثبت أن المحتجز الذي يشغل منصب قائد طيارة مدنية، تواصل مع متطوع يجمع الأموال لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب التحقيقات، فإن المتهم قام بتحويل مبالغ مالية إلى حساب بنكي محدد عبر إحدى الخدمات الإلكترونية لتبادل الأموال الإلكترونية والعملات المشفرة.وجاء في البيان: "فتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للروسي (الخيانة العظمى)".
https://sarabic.ae/20250114/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-ضد-مؤسسة-صناعية-عسكرية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1096766097.html
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اعتقال طيار مدني في إقليم كراسنودار الروسي لقيامه بتمويل القوات الأوكرانية... فيديو

07:20 GMT 24.01.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، اعتقلت طيارا مدنيا لتمويله القوات المسلحة الأوكرانية، وتم فتح قضية بتهمة الخيانة العظمى.
وقال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك": "احتجزت مديرية الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، مواطناً روسياً من مواليد عام 1968، للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة، وقد ثبت أن المحتجز الذي يشغل منصب قائد طيارة مدنية، تواصل مع متطوع يجمع الأموال لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب التحقيقات، فإن المتهم قام بتحويل مبالغ مالية إلى حساب بنكي محدد عبر إحدى الخدمات الإلكترونية لتبادل الأموال الإلكترونية والعملات المشفرة.
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي ضد مؤسسة صناعية عسكرية في مقاطعة ياروسلافل
14 يناير, 06:32 GMT
وجاء في البيان: "فتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للروسي (الخيانة العظمى)".
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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