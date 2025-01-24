https://sarabic.ae/20250124/ممثل-سلطنة-عمان-بمعرض-القاهرة-للكتاب-لـسبوتنيك-التظاهرات-الثقافية-تعزز-التواصل-بين-الشعوب-1097116416.html

ممثل سلطنة عمان بمعرض القاهرة للكتاب لـ"سبوتنيك": التظاهرات الثقافية تعزز التواصل بين الشعوب

ممثل سلطنة عمان بمعرض القاهرة للكتاب لـ"سبوتنيك": التظاهرات الثقافية تعزز التواصل بين الشعوب

سبوتنيك عربي

تحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T13:56+0000

2025-01-24T13:56+0000

2025-01-24T13:56+0000

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وتشارك السلطنة في معرض القاهرة بعناوين هامة وأنشطة متميزة على مدار أيام المعرض.وبشأن مشاركة السلطنة كضيف شرف في الدورة الحالية بالمعرض، قال المنتصر المعمري ممثل سلطنة عمان بجناح وزارة الإعلام، إن السلطنة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ممثلة في عدة جهات، منها وزارة الإعلام، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة السياحة، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة السلطنة كضيف شرف الدورة الحالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعزز جسور التواصل بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، حيث تشارك بفعاليات هامة ومطبوعات متنوعة في الجانب الثقافي والتاريخي والديني، وغيرها من المجالات، كما تتضمن مطبوعات هامة عن العلاقات المصرية العمانية.وتتضمن مشاركة وزارة الإعلام، أول منصة عمانية رقمية، التي تأسست عام 2021، وهي تهدف لمد جسور التواصل بين الوزارة والجمهور بشكل عام.فيما يتعلق بدور الثقافة في تعزيز دور الهوية ومواجهة التحديات الراهنة، يرى المعمري، أن الثقافة تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات التي تتصل بالهوية، حيث تعزز مثل هذه التظاهرات الثقافية التواصل بين الدول العربية والعالم أجمع، بما يسهل عملية الحوار والفكر بين الدول والشعوب، بما يفتح آفاق التواصل والتعاون بشكل أكبر. بشأن العلاقات العمانية الروسية، يقول المعمري" العلاقات بين البلدين تشهد حراكا هاما على المستوى الثقافي، بما يعزز التعاون بين البلدين، بالإضافة لتعزيز التعاون على المستوى الإعلامي، في ظل تبادل للزيارات الهامة بين البلدين، ونتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين مستقبلا".وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية. والمعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.يستمر المعرض حتى 5 فبراير، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

https://sarabic.ae/20250112/السفير-العماني-يعلق-على-اختيار-بلاده-ضيف-شرف-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1096716763.html

https://sarabic.ae/20250123/وزير-الثقافة-المصري-يفتتح-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب--1097072114.html

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