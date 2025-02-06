https://sarabic.ae/20250206/باحث-سياسي-الملف-الأمني-أولوية-بالنسبة-للشرع-وروسيا-قد-تسهم-في-ضمان-انسحاب-إسرائيل-1097537304.html

باحث سياسي: الملف الأمني أولوية بالنسبة للشرع وروسيا قد تسهم في ضمان انسحاب إسرائيل

باحث سياسي: الملف الأمني أولوية بالنسبة للشرع وروسيا قد تسهم في ضمان انسحاب إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يولي أهمية قصوى لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في البلاد". 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T13:23+0000

2025-02-06T13:23+0000

2025-02-06T13:23+0000

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وقال علوان لوكالة "سبوتنيك": "هذا الملف يُعد من أولوياته، مع التركيز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعدد الفصائل المسلحة في سوريا يمثل تحدياً أمام إدارة الشرع في تطبيق هذه التوجهات، حيث سيعمل على دمج هذه الفصائل لاحقاً ضمن جيش وطني قوي، مع التركيز على بناء جهاز أمني محترف". وأشار إلى أنّ "الجيش السوري قد يشمل في المستقبل شباباً جددًا لا ينتمون للفصائل، بما يتماشى مع النموذج العسكري الاحترافي الذي تتضمنه خطط الشرع".وأضاف: "هناك تهديدات كبيرة مثل التحديات العسكرية من مجموعات غير قابلة للاندماج، بالإضافة إلى تهديدات أخرى مثل الاستهداف الإسرائيلي للبنى التحتية للجيش السوري".وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال الباحث السياسي السوري إن "الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما كان عليه قبل عشرة أعوام"، موضحاً أن "رفع العقوبات هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية".كما تناول علوان "التحديات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الجديدة في دمشق تركز على المسار السياسي والضغط من خلال الوسطاء الإقليميين مثل تركيا وروسيا".وأعرب علوان عن "اعتقاده أن إسرائيل لن تسحب قواتها من شمال شرقي سوريا في الوقت القريب، رغم الضغوط السياسية، وأن هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على مواقف الإدارة الأمريكية الحالية". من جانب آخر، أشار علوان إلى أنّ "الموقف الإيراني من الإدارة السورية الجديدة هو معادٍ، معتبراً أن إيران ستسعى لاستغلال الفرص للعودة إلى الساحة السورية".وأوضح الباحث أن "الدول لا تقدم الدعم المجاني في ظل العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجهاً دولياً لاستمرار هذه العقوبات، رغم الاستثناءات المحدودة".وتابع: "الشرع سيعتمد على دول مثل تركيا وروسيا لدعم استقرار سوريا في المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك لن يخلو من تحديات كبيرة، خاصة في ظل الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة من القوى الإقليمية والدولية".أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سورياالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة

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