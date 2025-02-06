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باحث سياسي: الملف الأمني أولوية بالنسبة للشرع وروسيا قد تسهم في ضمان انسحاب إسرائيل
باحث سياسي: الملف الأمني أولوية بالنسبة للشرع وروسيا قد تسهم في ضمان انسحاب إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يولي أهمية قصوى لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في البلاد". 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T13:23+0000
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وقال علوان لوكالة "سبوتنيك": "هذا الملف يُعد من أولوياته، مع التركيز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعدد الفصائل المسلحة في سوريا يمثل تحدياً أمام إدارة الشرع في تطبيق هذه التوجهات، حيث سيعمل على دمج هذه الفصائل لاحقاً ضمن جيش وطني قوي، مع التركيز على بناء جهاز أمني محترف". وأشار إلى أنّ "الجيش السوري قد يشمل في المستقبل شباباً جددًا لا ينتمون للفصائل، بما يتماشى مع النموذج العسكري الاحترافي الذي تتضمنه خطط الشرع".وأضاف: "هناك تهديدات كبيرة مثل التحديات العسكرية من مجموعات غير قابلة للاندماج، بالإضافة إلى تهديدات أخرى مثل الاستهداف الإسرائيلي للبنى التحتية للجيش السوري".وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال الباحث السياسي السوري إن "الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما كان عليه قبل عشرة أعوام"، موضحاً أن "رفع العقوبات هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية".كما تناول علوان "التحديات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الجديدة في دمشق تركز على المسار السياسي والضغط من خلال الوسطاء الإقليميين مثل تركيا وروسيا".وأعرب علوان عن "اعتقاده أن إسرائيل لن تسحب قواتها من شمال شرقي سوريا في الوقت القريب، رغم الضغوط السياسية، وأن هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على مواقف الإدارة الأمريكية الحالية". من جانب آخر، أشار علوان إلى أنّ "الموقف الإيراني من الإدارة السورية الجديدة هو معادٍ، معتبراً أن إيران ستسعى لاستغلال الفرص للعودة إلى الساحة السورية".وأوضح الباحث أن "الدول لا تقدم الدعم المجاني في ظل العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجهاً دولياً لاستمرار هذه العقوبات، رغم الاستثناءات المحدودة".وتابع: "الشرع سيعتمد على دول مثل تركيا وروسيا لدعم استقرار سوريا في المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك لن يخلو من تحديات كبيرة، خاصة في ظل الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة من القوى الإقليمية والدولية".أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سورياالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, إسرائيل

باحث سياسي: الملف الأمني أولوية بالنسبة للشرع وروسيا قد تسهم في ضمان انسحاب إسرائيل

13:23 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
أكد الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يولي أهمية قصوى لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في البلاد".
وقال علوان لوكالة "سبوتنيك": "هذا الملف يُعد من أولوياته، مع التركيز على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".

وأوضح علوان أن "الشرع يرى أنه من الضروري إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والجيش السوري، فضلاً عن إنشاء جهاز أمني مركزي يعمل بعيداً عن الانقسامات الحالية".

وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعدد الفصائل المسلحة في سوريا يمثل تحدياً أمام إدارة الشرع في تطبيق هذه التوجهات، حيث سيعمل على دمج هذه الفصائل لاحقاً ضمن جيش وطني قوي، مع التركيز على بناء جهاز أمني محترف". وأشار إلى أنّ "الجيش السوري قد يشمل في المستقبل شباباً جددًا لا ينتمون للفصائل، بما يتماشى مع النموذج العسكري الاحترافي الذي تتضمنه خطط الشرع".

وتابع: "الملف الأمني يشكل التحدي الأبرز، لكن الشرع يمتلك نقاط قوة نتيجة لتجربته السابقة في إدلب، حيث تمكن من إدارة ملف مشابه بنجاح".

وأضاف: "هناك تهديدات كبيرة مثل التحديات العسكرية من مجموعات غير قابلة للاندماج، بالإضافة إلى تهديدات أخرى مثل الاستهداف الإسرائيلي للبنى التحتية للجيش السوري".
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وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال الباحث السياسي السوري إن "الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما كان عليه قبل عشرة أعوام"، موضحاً أن "رفع العقوبات هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية".
كما تناول علوان "التحديات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الجديدة في دمشق تركز على المسار السياسي والضغط من خلال الوسطاء الإقليميين مثل تركيا وروسيا".

ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى "مشكلة عدم وجود مواقف سياسية واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف السوري". ووفقا له فإن "الوضع يتسم بالغموض بسبب الارتباك السياسي الأمريكي، مما يؤثر على المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا".

وأعرب علوان عن "اعتقاده أن إسرائيل لن تسحب قواتها من شمال شرقي سوريا في الوقت القريب، رغم الضغوط السياسية، وأن هذا الموضوع يعتمد بشكل أساسي على مواقف الإدارة الأمريكية الحالية". من جانب آخر، أشار علوان إلى أنّ "الموقف الإيراني من الإدارة السورية الجديدة هو معادٍ، معتبراً أن إيران ستسعى لاستغلال الفرص للعودة إلى الساحة السورية".
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وأوضح الباحث أن "الدول لا تقدم الدعم المجاني في ظل العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجهاً دولياً لاستمرار هذه العقوبات، رغم الاستثناءات المحدودة".

وأشار علوان إلى أنّ"الرئيس الشرع يتبنى رؤية إقليمية جديدة، تعمل على إعادة التوازن للسياسة السورية بعد سنوات من التوترات".

وتابع: "الشرع سيعتمد على دول مثل تركيا وروسيا لدعم استقرار سوريا في المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك لن يخلو من تحديات كبيرة، خاصة في ظل الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة من القوى الإقليمية والدولية".
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