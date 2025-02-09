https://sarabic.ae/20250209/ظريف-يتحدث-عن-قرار-خامنئي-الذي-حسم-ملف-السلاح-النووي-للأبد-1097614806.html

ظريف يتحدث عن قرار خامنئي الذي حسم ملف السلاح النووي للأبد

ظريف يتحدث عن قرار خامنئي الذي حسم ملف السلاح النووي للأبد

سبوتنيك عربي

أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن الصواريخ التي تنتجها إيران خارج أي مفاوضات، وأنه لم يتم الحديث بشأنها. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T14:55+0000

2025-02-09T14:55+0000

2025-02-09T14:55+0000

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وقال ظريف، في تصريحات له، إن "فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، بحرمة إنتاج الأسلحة النووية، حسمت مسألة السلاح النووي نهائيا، وأغلقت باب الجدل حول هذا الموضوع"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وذكر: "استخدامنا للصواريخ ممكن بالنسبة لنا وفقا لقواعد الحرب وموقفنا الديني، وكنا نتوسل للحصول على الصواريخ لكننا نصنعها بأنفسنا اليوم".وأكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤخرا، أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس قرارا ذكيا أو مشرفا أو حكيما، مشددا على أن المحادثات مع واشنطن لن تسهم في حل مشكلات إيران.وحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني. وقال إن إيران قدمت تنازلات في الماضي، لكن الولايات المتحدة أخلت بالتزاماتها ومزقت الاتفاق.وأوضح خامنئي أن التفاوض مع واشنطن لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: "علينا أن ندرك بوضوح أن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يحل أي مشكلة".وتابع: "في العقد الثاني من الألفية، خضنا مفاوضات استمرت قرابة عامين، تم خلالها إبرام اتفاقية بمشاركة عدة دول، لكن المحور الأساسي كان واشنطن".وأضاف: "حكومتنا حينها بذلت كل الجهود، تفاوضت، قدمت التنازلات، وقعت الاتفاق، ومع ذلك، الجانب الأمريكي لم يلتزم. الشخص الذي يحكم هناك الآن وعد بتمزيق الاتفاقية، وفعل. حتى من سبقوه لم يلتزموا بها".كما أشار إلى أن "الهدف الأساسي من الاتفاقية كان رفع العقوبات، لكن لم يتم رفعها، بل ظلت إيران تحت التهديد المستمر رغم إبرام الاتفاق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، الثلاثاء الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.

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https://sarabic.ae/20240720/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-تسعى-لإحياء-اتفاق-2015-وليس-البحث-عن-اتفاق-نووي-جديد-1090966974.html

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