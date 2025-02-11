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بوتين: يجب الاستفادة من الإمكانات الفريدة للصناعة النووية لتحديث الاقتصاد وضمان القدرة الدفاعية
بوتين: يجب الاستفادة من الإمكانات الفريدة للصناعة النووية لتحديث الاقتصاد وضمان القدرة الدفاعية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الاستفادة الكاملة من الإمكانات الفريدة للصناعة النووية الروسية، لتحديث الاقتصاد وضمان القدرة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T08:03+0000
2025-02-11T08:04+0000
روسيا
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وقال الرئيس بوتين، في نص رسالة تهنئة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين للصناعة النووية الروسية: "من المهم أن يتم الاستفادة الكاملة من الإمكانات الفريدة والقدرات الإبداعية للصناعة النووية واستغلالها لتحديث الاقتصاد الوطني، وضمان القدرة الدفاعية للبلاد وأمن الطاقة، وتدريب الكوادر المؤهلة".وأوضح أنه "من بين مهامكم ذات الأولوية، المشاركة في برامج الفضاء والقطب الشمالي الواعدة وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية لروسيا".وقرأ مساعد الرئيس الروسي للعلوم والتعليم أندريه فورسينكو، نص رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس إلى المشاركين في الاجتماع المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين المقبلة للصناعة النووية الروسية.مسؤول روسي: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح النوويبوتين يقدم معاهدة الضمانات الأمنية مع بيلاروسيا إلى مجلس الدوما
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بوتين: يجب الاستفادة من الإمكانات الفريدة للصناعة النووية لتحديث الاقتصاد وضمان القدرة الدفاعية

08:03 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 11.02.2025)
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توزيع جوائز الدولة بمناسبة يوم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الاستفادة الكاملة من الإمكانات الفريدة للصناعة النووية الروسية، لتحديث الاقتصاد وضمان القدرة الدفاعية.
وقال الرئيس بوتين، في نص رسالة تهنئة وجهها إلى المشاركين في الاجتماع المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين للصناعة النووية الروسية: "من المهم أن يتم الاستفادة الكاملة من الإمكانات الفريدة والقدرات الإبداعية للصناعة النووية واستغلالها لتحديث الاقتصاد الوطني، وضمان القدرة الدفاعية للبلاد وأمن الطاقة، وتدريب الكوادر المؤهلة".

وأضاف: "من الضروري زيادة البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، وإيلاء اهتمام خاص لتطوير منشآت جديدة مثل المفاعلات المعيارية منخفضة الطاقة والمفاعلات النيوترونية السريعة، التي ستصبح أساس صناعة الطاقة النووية في المستقبل".

وأوضح أنه "من بين مهامكم ذات الأولوية، المشاركة في برامج الفضاء والقطب الشمالي الواعدة وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية لروسيا".
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وقرأ مساعد الرئيس الروسي للعلوم والتعليم أندريه فورسينكو، نص رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس إلى المشاركين في الاجتماع المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين المقبلة للصناعة النووية الروسية.
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