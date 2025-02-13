https://sarabic.ae/20250213/أسير-محرر-من-قطاع-غزة-يواجه-ظروفا-صعبة-بعد-اكتشافه-مقتل-زوجته-وطفلته-خلال-الحرب-1097705057.html

أسير محرر من قطاع غزة يواجه ظروفا صعبة بعد اكتشافه مقتل زوجته وطفلته خلال الحرب... فيديو

أسير محرر من قطاع غزة يواجه ظروفا صعبة بعد اكتشافه مقتل زوجته وطفلته خلال الحرب... فيديو

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T13:00+0000

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وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.فرحة منقوصةوضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس"، أفرج عن الأسير أحمد دبابش مطلع الشهر الحالي، ضمن قائمة تشمل إطلاق سراح 183 أسيرا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وعاش الأسير الفلسطيني المحرر أحمد دبابش، لحظات مؤلمة عند عودته من السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة، حيث اكتشف أنَّ زوجته وطفلته لقيتا حتفهما خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، لتتحول الفرحة بالخروج من السجن، إلى معاناة مزدوجة، من قسوة الاعتقال من جهة، وخسائر مروعة في صفوف الأحبة من جهة أخرى بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.ويضيف: "كانت لحظات جميلة أن تسمع أنك خارج من السجن، وكنت مشتاق لعائلتي، وانتظر الحظة التي أراهم فيها، ولكن عندما وصلت قطاع غزة، علمت بمقتل طفلتي الصغيرة وزوجتي، فشعرت بالصدمة وانقلبت الفرحة إلى حزن طويل، فلم أكن أتوقع هذا، ولم أكن أعرف من قبل، وبقي لدي طفلين، وبعدما كنا عائلة أصبحت مجزئ، بين الذين رحلوا، وبين الذين بقوا أحياء".وكان الأسير المحرر أحمد دبابش، يعمل قبل اعتقاله في قسم التمريض في المشفى الإندونيسي في غزة، وآلان ما زال تحت تأثير صدمة فقد طفلته وزوجته ومنزله، وتحاول عائلته الوقوف بجانبه، وتشير أم أحمد والدة الأسير أحمد دبابش، إلى صعوبة ما يعانيه ابنها، فمن جهة واجه تعذيب في السجن، ومن جهة أخرى خرج ليواجه واقع صعب، لكن العائلة تحاول التخفيف عنه بما تستطيع.ويكشف أحمد حال الأسرى داخل السجون، وكيف تمارس إدارات السجون الإسرائيلية الضرب المبرح ضد الأسرى، بهدف قتلهم أو التسبب لهم بإصابات دائمة يصعب علاجها لاحقا، ومصادرة أبسط حقوقهم، ويقول الأسير أحمد: "الأسرى يستحقون تكثيف الجهود للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الكبيرة، فهو واقع مرير للغاية يواجه الأسرى كل يوم، وأطالب المؤسسات الدولية أن تمارس جهود كبيرة، لمساعدة الأسرى، وإنقاذ حياتهم، ومازال يوجد كثير من الأسرى مغيبون عن الخارج، ومنهم من فقد عائلته ولا يعرف لغاية اليوم".وأكد نادي الأسير الفلسطيني أنَّ غالبية الأسرى الذين تم تحريرهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة، وكذلك الذين أفرج عنهم بعد الحرب الأخيرة، يعانون من مشاكل صحية خطيرة، ولفت النادي إلى أنه عديد من الحالات، استدعت الضرورة نقلهم بشكل مباشر إلى المستشفيات، نتيجة إصابات ناجمة عن تعذيب بحقهم، والتي كشفت عنها المؤسسات المختصة وشهادات الأسرى المفرج عنهم، "وتضمنت التعذيب الممنهج والجرائم الطبية وجريمة التجويع، بالإضافة إلى عمليات التنكيل والإذلال المنظم".ويشير نادي الأسير إلى تردي الوضع الصحي للأسرى، ويصف الهيئة الصحية المتردية والأجساد النحيلة للأسرى المفرج عنهم، وقد ظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم، وجرى نقل عدد من الأسرى إلى المستشفيات بسبب التدهور الصحي الذي لحق بهم.ويؤكد نادي الأسير أن "معاناة الأسرى وعائلاتهم ما زالت مستمرة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين".ومنذ بدء حرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023، اعتقلت إسرائيل آلاف المدنيين الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، حيث يواجهون ظروف مأساوية داخل السجون الإسرائيلية، وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن حقائق مروعة بشأن ما يعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، ونقل شهادات عن حالات تعذيب وحشي وتجويع وعقوبات جماعية، وممارسات مروّعة، وأساليب تعذيب مختلفة، تعرّضوا لها في أقبية السجون الإسرائيلية.ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ورقة تفصيلية لأبرز المعطيات عن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى شهر يناير 2025، وبحسب الورقة فإن "إجمالي أعداد الأسرى أكثر من 10400، لا يشمل معتقلي غزة كافة خاصة من هم محتجزون في المعسكرات التابعة للجيش".

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