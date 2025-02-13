https://sarabic.ae/20250213/رغم-مرور-6-عقود-التجارب-النووية-الفرنسية-في-الجزائر-تلقي-بظلالها-على-العلاقات-بين-البلدين-1097752000.html

رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين

رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

في 13 فبراير/ شباط عام 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الأزرق)، في سماء صحراء رقان جنوب الجزائر، ما... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T14:21+0000

2025-02-13T14:21+0000

2025-02-13T14:21+0000

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رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين سبوتنيك عربي رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين

وأكد الخبراء أن هذا التفجير الذي تتراوح قوته بين 60 و70 ألف طن من المتفجرات، يعادل خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما التي ألقتها واشنطن على اليابان.وتعتبر الجزائر هذه التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بأنها جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم وجريمة "إبادة جماعية" بمفهوم القانون الدولي.وأكد المؤرخون أن فرنسا الاستعمارية قامت خلال تلك الفترة بـ57 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، ولم تكشف فرنسا عن مواقع هذه التجارب بدقة حتى الآن.ولا تزال قضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تشكل ملفاً شائكاً وحجر عثرة بين الجزائر وباريس، رغم مرور أكثر من 6 عقود على هذه التفجيرات.في هذا الإطار، قال الكاتب و المحلل السياسي الجزائري، د. سليمان أعراج، إن "موضوع التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر مطروح حاليا على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية في إطار أوسع، وهو ملف الذاكرة، الذي يستدعي الجرائم التي ارتُكبت في حق الجزائريين على يد الاستعمار الفرنسي".من ناحيته، قال الصحفي الجزائري، فيصل مطاوي، إن "التفجيرات الفرنسية في صحراء الجزائر تجارب نووية وبيولوجية وكيميائية تفوق في قدرتها التدميرية على قنابل هيروشيما"، مشيرا إلى أن "آثار هذه التجارب لا زالت واضحة على الجزائريين وصحتهم وبيئتهم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأضرار موثقة ومرصودة بشكل رسمي من خلال لجان بيئية وقانونية، رصدت الآثار الضارة على البيئة الزراعية والبحرية والأمراض الجلدية والعيون والسرطان، خاصة في الأطفال بسبب الإشعاعات النووية والنفايات الذرية".وأشار كيلاني إلى أن "المسار الذي يمكن أن تتخذه المطالبات الجزائرية بعد رفض فرنسا لها ومماطلتها في الاستجابة لتلك المطالب، هو مسار قضائي أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن انهيار العلاقات الجزائرية الفرنسية في المجالات الأخرى، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية، بعدما اتجهت الجزائر إلى فتح آفاق بديلة لفرنسا عند روسيا والهند والصين وإيران".

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