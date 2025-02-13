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https://sarabic.ae/20250213/رغم-مرور-6-عقود-التجارب-النووية-الفرنسية-في-الجزائر-تلقي-بظلالها-على-العلاقات-بين-البلدين-1097752000.html
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
في 13 فبراير/ شباط عام 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الأزرق)، في سماء صحراء رقان جنوب الجزائر، ما... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T14:21+0000
2025-02-13T14:21+0000
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رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
وأكد الخبراء أن هذا التفجير الذي تتراوح قوته بين 60 و70 ألف طن من المتفجرات، يعادل خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما التي ألقتها واشنطن على اليابان.وتعتبر الجزائر هذه التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بأنها جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم وجريمة "إبادة جماعية" بمفهوم القانون الدولي.وأكد المؤرخون أن فرنسا الاستعمارية قامت خلال تلك الفترة بـ57 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، ولم تكشف فرنسا عن مواقع هذه التجارب بدقة حتى الآن.ولا تزال قضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تشكل ملفاً شائكاً وحجر عثرة بين الجزائر وباريس، رغم مرور أكثر من 6 عقود على هذه التفجيرات.في هذا الإطار، قال الكاتب و المحلل السياسي الجزائري، د. سليمان أعراج، إن "موضوع التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر مطروح حاليا على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية في إطار أوسع، وهو ملف الذاكرة، الذي يستدعي الجرائم التي ارتُكبت في حق الجزائريين على يد الاستعمار الفرنسي".من ناحيته، قال الصحفي الجزائري، فيصل مطاوي، إن "التفجيرات الفرنسية في صحراء الجزائر تجارب نووية وبيولوجية وكيميائية تفوق في قدرتها التدميرية على قنابل هيروشيما"، مشيرا إلى أن "آثار هذه التجارب لا زالت واضحة على الجزائريين وصحتهم وبيئتهم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأضرار موثقة ومرصودة بشكل رسمي من خلال لجان بيئية وقانونية، رصدت الآثار الضارة على البيئة الزراعية والبحرية والأمراض الجلدية والعيون والسرطان، خاصة في الأطفال بسبب الإشعاعات النووية والنفايات الذرية".وأشار كيلاني إلى أن "المسار الذي يمكن أن تتخذه المطالبات الجزائرية بعد رفض فرنسا لها ومماطلتها في الاستجابة لتلك المطالب، هو مسار قضائي أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن انهيار العلاقات الجزائرية الفرنسية في المجالات الأخرى، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية، بعدما اتجهت الجزائر إلى فتح آفاق بديلة لفرنسا عند روسيا والهند والصين وإيران".
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ملفات ساخنة, الجزائر, أخبار فرنسا , аудио
ملفات ساخنة, الجزائر, أخبار فرنسا , аудио

رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين

14:21 GMT 13.02.2025
راديو
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
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في 13 فبراير/ شباط عام 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الأزرق)، في سماء صحراء رقان جنوب الجزائر، ما تسبّب في كارثة طبيعية وبشرية.
وأكد الخبراء أن هذا التفجير الذي تتراوح قوته بين 60 و70 ألف طن من المتفجرات، يعادل خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما التي ألقتها واشنطن على اليابان.
وتعتبر الجزائر هذه التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بأنها جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم وجريمة "إبادة جماعية" بمفهوم القانون الدولي.
وأكد المؤرخون أن فرنسا الاستعمارية قامت خلال تلك الفترة بـ57 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية، ولم تكشف فرنسا عن مواقع هذه التجارب بدقة حتى الآن.
ولا تزال قضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تشكل ملفاً شائكاً وحجر عثرة بين الجزائر وباريس، رغم مرور أكثر من 6 عقود على هذه التفجيرات.
في هذا الإطار، قال الكاتب و المحلل السياسي الجزائري، د. سليمان أعراج، إن "موضوع التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر مطروح حاليا على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية في إطار أوسع، وهو ملف الذاكرة، الذي يستدعي الجرائم التي ارتُكبت في حق الجزائريين على يد الاستعمار الفرنسي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المطالب الجزائرية تتلخص في الاعتراف أولا بهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ثم قيام فرنسا بتنظيف البيئة الجزائرية من هذه المخلفات، وإطلاع الجزائر وإمدادها بالخرائط اللازمة بهذه النفايات، ودفع تعويضات مناسبة للجزائر جراء هذه الأضرار، وإلا فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية في جوانبها الأخرى الاقتصادية والتجارية ستكون مهددة"، بحسب قوله.
من ناحيته، قال الصحفي الجزائري، فيصل مطاوي، إن "التفجيرات الفرنسية في صحراء الجزائر تجارب نووية وبيولوجية وكيميائية تفوق في قدرتها التدميرية على قنابل هيروشيما"، مشيرا إلى أن "آثار هذه التجارب لا زالت واضحة على الجزائريين وصحتهم وبيئتهم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الأضرار موثقة ومرصودة بشكل رسمي من خلال لجان بيئية وقانونية، رصدت الآثار الضارة على البيئة الزراعية والبحرية والأمراض الجلدية والعيون والسرطان، خاصة في الأطفال بسبب الإشعاعات النووية والنفايات الذرية".

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف كيلاني، إن "الذي أدى لصعود هذا الملف على سطح العلاقات الفرنسية الجزائرية هو الضعف الذي تتسم به الدولة الفرنسية حاليا وفقدها لهيبتها، خاصة أمام الدول التي كانت تمثّل مستعمراتها السابقة، وهو ما فتح المجال للجزائر لفتح هذا الملف بعد كل هذه السنوات".

وأشار كيلاني إلى أن "المسار الذي يمكن أن تتخذه المطالبات الجزائرية بعد رفض فرنسا لها ومماطلتها في الاستجابة لتلك المطالب، هو مسار قضائي أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن انهيار العلاقات الجزائرية الفرنسية في المجالات الأخرى، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية، بعدما اتجهت الجزائر إلى فتح آفاق بديلة لفرنسا عند روسيا والهند والصين وإيران".
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