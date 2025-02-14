https://sarabic.ae/20250214/تعليقا-على-منع--هبوط-الطائرة-الإيرانية-في-مطار-بيروت-نائب-لبناني-قرار-مستهجن-ويثير-القلق-1097775674.html
تعليقا على منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت... نائب لبناني: قرار مستهجن ويثير القلق
تعليقا على منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت... نائب لبناني: قرار مستهجن ويثير القلق
سبوتنيك عربي
أعرب النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني، عن "استهجانه لقرار منع إحدى الطائرات من الهبوط في مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أنّ... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T12:30+0000
2025-02-14T12:30+0000
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وقال هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "القرار يبعث على القلق بخصوص كيفية التعاطي مع إشارات العدو"، معتبراً أنه " "سابقة لم تحصل من قبل"، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طريقة التعامل في المرحلة الحالية مع التوجهات الخارجية والإشارات القادمة من العدو، وكأنها أمر لا بد منه".واختتم هاشم تصريحه "بالتأكيد على ضرورة أن يُدرس القرار بعناية وأن يتم اتخاذ "قرار جريء" من قبل القيادات السياسية"، خصوصًا أنّ "هناك حركة تبادل مستمرة للطيران بين البلدين".
https://sarabic.ae/20250213/المئات-يقطعون-طريق-مطار-رفيق-الحريري-الدولي-احتجاجا-على-منع-هبوط-طائرة-إيرانية-في-بيروت-صور-1097763827.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
تعليقا على منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت... نائب لبناني: قرار مستهجن ويثير القلق
حصري
أعرب النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني، عن "استهجانه لقرار منع إحدى الطائرات من الهبوط في مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القرار يثير القلق، ويبدو وكأنه استجابة لإشارات من إسرائيل".
وقال هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "القرار يبعث على القلق بخصوص كيفية التعاطي مع إشارات العدو"، معتبراً أنه " "سابقة لم تحصل من قبل"، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طريقة التعامل في المرحلة الحالية مع التوجهات الخارجية والإشارات القادمة من العدو، وكأنها أمر لا بد منه".
وأضاف النائب اللبناني أنه "من الضروري وضع حد للأمور بعد ما حصل بالأمس"، موضحًا أنّ "من حق المواطنين اللبنانيين العودة إلى ديارهم، خاصة وأن هذه الطائرة هي الوحيدة التي كانت ستقلهم".
وأشار النائب هاشم إلى أنه "حتى في إطار العلاقات الطبيعية بين الدول، لا يمكن التعاطي مع مثل هذه القرارات المزاجية بدون سبب وجيه"، مؤكدًا أنّ هذا "لا يمكن قبوله أو تخطيه"، سواء من الناحية المهنية أو الأخلاقية". وأوضح أنّ "هذا الملف يستدعي التعاطي معه بمسؤولية وعلاج سريع كي لا يكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين".
واختتم هاشم تصريحه "بالتأكيد على ضرورة أن يُدرس القرار بعناية وأن يتم اتخاذ "قرار جريء" من قبل القيادات السياسية"، خصوصًا أنّ "هناك حركة تبادل مستمرة للطيران بين البلدين".