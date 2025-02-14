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الخارجية الروسية: استهداف محطة تشيرنوبل النووية من قبل كييف عرض استفزازي أمام مؤتمر ميونيخ
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مستشار ترامب لـ"سبوتنيك": أوروبا ورطت واشنطن في أزمة أوكرانيا وجعلتها مواجهة أمريكية-روسية
مستشار ترامب لـ"سبوتنيك": أوروبا ورطت واشنطن في أزمة أوكرانيا وجعلتها مواجهة أمريكية-روسية
سبوتنيك عربي
قال مستشار الرئيس الأمريكي، غبريال صوما، إن مصالح الولايات المتحدة تضررت من الأزمة في أوكرانيا والتي كلفت واشنطن 170 مليار دولار، مشيرا إلى أن المواطن الأمريكي... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T11:49+0000
2025-02-14T11:49+0000
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وأكد في حديثه مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة هي التي تصرف على حلف الناتو وتضمن أمن دول الحلف".وأضاف أن "الرئيس ترامب كان دائما ينادي ويطلب من دول الناتو بزيادة مصاريفها العسكرية من 2 إلى 5% وعليهم دفع هذه المبالغ وحماية أوروبا".وأفاد بأن "ترامب يرغب في ترك دور المفاوضات مع روسيا إلى الدول الأوروبية، حتى تتمكن واشنطن من النظر في ملفات أخرى".وتابع: "لذلك يرغب ترامب في أن تقوم أوروبا بتحمل هذا العبء والتفاوض مع موسكو، وأن تتحمل أي أمور تحدث في المستقبل".ويرى مستشار الرئيس الأمريكي أن "ترامب لا يرغب في التفاوض على المسائل الجغرافية خاصة شبه جزيرة القرم والمساحات الجغرافية الأخرى، لذلك لا تريد أوروبا التفاوض حتى لا تخسر أوكرانيا أي أراضي كانت تملكها".وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد أجريا، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل السجناء الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.وأضاف بيسكوف أن الرئيسين تطرقا أيضًا إلى مواضيع أخرى، أهمها تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأنهما اتفقا على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يعلن-عن-لقاء-روسي-أمريكي-أوكراني-في-السعودية-الأسبوع-المقبل-1097764559.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

مستشار ترامب لـ"سبوتنيك": أوروبا ورطت واشنطن في أزمة أوكرانيا وجعلتها مواجهة أمريكية-روسية

11:49 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
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قال مستشار الرئيس الأمريكي، غبريال صوما، إن مصالح الولايات المتحدة تضررت من الأزمة في أوكرانيا والتي كلفت واشنطن 170 مليار دولار، مشيرا إلى أن المواطن الأمريكي بحاجة لهذه الأموال.
وأكد في حديثه مع إذاعة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة هي التي تصرف على حلف الناتو وتضمن أمن دول الحلف".
وأضاف أن "الرئيس ترامب كان دائما ينادي ويطلب من دول الناتو بزيادة مصاريفها العسكرية من 2 إلى 5% وعليهم دفع هذه المبالغ وحماية أوروبا".
وأفاد بأن "ترامب يرغب في ترك دور المفاوضات مع روسيا إلى الدول الأوروبية، حتى تتمكن واشنطن من النظر في ملفات أخرى".
كما اعتبر صوما أن "المشكلة في أوكرانيا أوروبية بالدرجة الأولى لكن الرئيس بايدن والدول الأوروبية جعلوها أزمة أمريكية – روسية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية
أمس, 23:09 GMT
وتابع: "لذلك يرغب ترامب في أن تقوم أوروبا بتحمل هذا العبء والتفاوض مع موسكو، وأن تتحمل أي أمور تحدث في المستقبل".
ويرى مستشار الرئيس الأمريكي أن "ترامب لا يرغب في التفاوض على المسائل الجغرافية خاصة شبه جزيرة القرم والمساحات الجغرافية الأخرى، لذلك لا تريد أوروبا التفاوض حتى لا تخسر أوكرانيا أي أراضي كانت تملكها".
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد أجريا، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل السجناء الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف أن الرئيسين تطرقا أيضًا إلى مواضيع أخرى، أهمها تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأنهما اتفقا على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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