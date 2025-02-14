مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025.