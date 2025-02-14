مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الرهبان البوذيون التايلانديون يصلون أثناء تجمعهم في معبد وات داماكايا للمشاركة في احتفالات يوم ماخا بوشا في باثوم ثاني، تايلاند، الثلاثاء 12 فبراير 2025.
الرهبان البوذيون التايلانديون يصلون أثناء تجمعهم في معبد وات داماكايا للمشاركة في احتفالات يوم ماخا بوشا في باثوم ثاني، تايلاند، الثلاثاء 12 فبراير 2025.
خلف الكواليس في عرض أزياء إيلينا فيليز لخريف 2025 في Artechouse NYC كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك في 9 فبراير 2025، في نيويورك.
خلف الكواليس في عرض أزياء إيلينا فيليز لخريف 2025 في Artechouse NYC كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك في 9 فبراير 2025، في نيويورك.
جندي إسرائيلي يقف حارسًا بينما يستحم السكان في الماء الساخن المتدفق من أنبوب من مشروع حفر كشف عن نبع حراري مائي تحت الأرض، جبل بنتال في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الجمعة 7 فبراير 2025.
جندي إسرائيلي يقف حارسًا بينما يستحم السكان في الماء الساخن المتدفق من أنبوب من مشروع حفر كشف عن نبع حراري مائي تحت الأرض، جبل بنتال في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الجمعة 7 فبراير 2025.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أنصار كالين جورجيسكو، الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا والتي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقًا، والذين اخترقوا خطوط الشرطة أمام مقر الحكومة، في بوخارست، رومانيا، الاثنين 10 فبراير 2025.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أنصار كالين جورجيسكو، الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا والتي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقًا، والذين اخترقوا خطوط الشرطة أمام مقر الحكومة، في بوخارست، رومانيا، الاثنين 10 فبراير 2025.
يؤدي القرويون رقصة التنين بالألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير 2025، في مقاطعة فينجشون، مدينة مييتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
يؤدي القرويون رقصة التنين بالألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير 2025، في مقاطعة فينجشون، مدينة مييتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025.
يدلي الناخبون بأصواتهم لصالح مرشحهم المفضل خلال الانتخابات الرئاسية في كيتو بالإكوادور، الأحد 9 فبراير 2025.
يدلي الناخبون بأصواتهم لصالح مرشحهم المفضل خلال الانتخابات الرئاسية في كيتو بالإكوادور، الأحد 9 فبراير 2025.
مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025.
مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025.
يقضي رجل وقتًا مع كلبه خلال احتساء الشاي أثناء ظهور القمر المكتمل فوق جبل أرتوس في منطقة جيفاس في فان، تركيا في 12 فبراير 2025.
يقضي رجل وقتًا مع كلبه خلال احتساء الشاي أثناء ظهور القمر المكتمل فوق جبل أرتوس في منطقة جيفاس في فان، تركيا في 12 فبراير 2025.
محتفلون يسيرون في أحد الشوارع خلال حفلة ما قبل الكرنفال "كوكاسياس ووتر بلانيت"، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، الأحد 9 فبراير 2025.
محتفلون يسيرون في أحد الشوارع خلال حفلة ما قبل الكرنفال "كوكاسياس ووتر بلانيت"، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، الأحد 9 فبراير 2025.