مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250214/1097778445.html
مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:10 GMT 14.02.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 14.02.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Sakchai Lalit

الرهبان البوذيون التايلانديون يصلون أثناء تجمعهم في معبد وات داماكايا للمشاركة في احتفالات يوم ماخا بوشا في باثوم ثاني، تايلاند، الثلاثاء 12 فبراير 2025.

الرهبان البوذيون التايلانديون يصلون أثناء تجمعهم في معبد وات داماكايا للمشاركة في احتفالات يوم ماخا بوشا في باثوم ثاني، تايلاند، الثلاثاء 12 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Sakchai Lalit

الرهبان البوذيون التايلانديون يصلون أثناء تجمعهم في معبد وات داماكايا للمشاركة في احتفالات يوم ماخا بوشا في باثوم ثاني، تايلاند، الثلاثاء 12 فبراير 2025.

© Getty Images / WWD/Lexie Moreland

خلف الكواليس في عرض أزياء إيلينا فيليز لخريف 2025 في Artechouse NYC كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك في 9 فبراير 2025، في نيويورك.

خلف الكواليس في عرض أزياء إيلينا فيليز لخريف 2025 في Artechouse NYC كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك في 9 فبراير 2025، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / WWD/Lexie Moreland

خلف الكواليس في عرض أزياء إيلينا فيليز لخريف 2025 في Artechouse NYC كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك في 9 فبراير 2025، في نيويورك.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

جندي إسرائيلي يقف حارسًا بينما يستحم السكان في الماء الساخن المتدفق من أنبوب من مشروع حفر كشف عن نبع حراري مائي تحت الأرض، جبل بنتال في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الجمعة 7 فبراير 2025.

جندي إسرائيلي يقف حارسًا بينما يستحم السكان في الماء الساخن المتدفق من أنبوب من مشروع حفر كشف عن نبع حراري مائي تحت الأرض، جبل بنتال في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الجمعة 7 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

جندي إسرائيلي يقف حارسًا بينما يستحم السكان في الماء الساخن المتدفق من أنبوب من مشروع حفر كشف عن نبع حراري مائي تحت الأرض، جبل بنتال في مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل، الجمعة 7 فبراير 2025.

© AP Photo / Alexandru Dobre

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أنصار كالين جورجيسكو، الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا والتي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقًا، والذين اخترقوا خطوط الشرطة أمام مقر الحكومة، في بوخارست، رومانيا، الاثنين 10 فبراير 2025.

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أنصار كالين جورجيسكو، الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا والتي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقًا، والذين اخترقوا خطوط الشرطة أمام مقر الحكومة، في بوخارست، رومانيا، الاثنين 10 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alexandru Dobre

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع أنصار كالين جورجيسكو، الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا والتي ألغتها المحكمة الدستورية لاحقًا، والذين اخترقوا خطوط الشرطة أمام مقر الحكومة، في بوخارست، رومانيا، الاثنين 10 فبراير 2025.

© Getty Images / Anadolu/John Ricky

يؤدي القرويون رقصة التنين بالألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير 2025، في مقاطعة فينجشون، مدينة مييتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

يؤدي القرويون رقصة التنين بالألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير 2025، في مقاطعة فينجشون، مدينة مييتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/John Ricky

يؤدي القرويون رقصة التنين بالألعاب النارية للاحتفال بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير 2025، في مقاطعة فينجشون، مدينة مييتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوسط، وزوجته أمينة، على اليسار، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، على اليمين، عند وصولهما إلى مطار حليم بيرداناكوسوما الدولي في جاكرتا، إندونيسيا، الثلاثاء 11 فبراير 2025.

© AP Photo / Dolores Ochoa

يدلي الناخبون بأصواتهم لصالح مرشحهم المفضل خلال الانتخابات الرئاسية في كيتو بالإكوادور، الأحد 9 فبراير 2025.

يدلي الناخبون بأصواتهم لصالح مرشحهم المفضل خلال الانتخابات الرئاسية في كيتو بالإكوادور، الأحد 9 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dolores Ochoa

يدلي الناخبون بأصواتهم لصالح مرشحهم المفضل خلال الانتخابات الرئاسية في كيتو بالإكوادور، الأحد 9 فبراير 2025.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025.

مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025.

© Getty Images / Anadolu/Ozkan Bilgin

يقضي رجل وقتًا مع كلبه خلال احتساء الشاي أثناء ظهور القمر المكتمل فوق جبل أرتوس في منطقة جيفاس في فان، تركيا في 12 فبراير 2025.

يقضي رجل وقتًا مع كلبه خلال احتساء الشاي أثناء ظهور القمر المكتمل فوق جبل أرتوس في منطقة جيفاس في فان، تركيا في 12 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ozkan Bilgin

يقضي رجل وقتًا مع كلبه خلال احتساء الشاي أثناء ظهور القمر المكتمل فوق جبل أرتوس في منطقة جيفاس في فان، تركيا في 12 فبراير 2025.

© AP Photo / Bruna Prado

محتفلون يسيرون في أحد الشوارع خلال حفلة ما قبل الكرنفال "كوكاسياس ووتر بلانيت"، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، الأحد 9 فبراير 2025.

محتفلون يسيرون في أحد الشوارع خلال حفلة ما قبل الكرنفال &quot;كوكاسياس ووتر بلانيت&quot;، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، الأحد 9 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

محتفلون يسيرون في أحد الشوارع خلال حفلة ما قبل الكرنفال "كوكاسياس ووتر بلانيت"، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، الأحد 9 فبراير 2025.

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