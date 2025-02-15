https://sarabic.ae/20250215/كشف-حقيقة-اعتراض-القوات-الجوية-السودانية-لطائرة-إماراتية-محملة-بالأسلحة-1097794610.html

كشف حقيقة اعتراض القوات الجوية السودانية لطائرة إماراتية محملة بالأسلحة

كشف حقيقة اعتراض القوات الجوية السودانية لطائرة إماراتية محملة بالأسلحة

سبوتنيك عربي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه يوثق لحظة اعتراض القوات الجوية السودانية لـ"طائرة إماراتية محملة بالأسلحة"، مما أثار جدلاً واسعًا. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T06:56+0000

2025-02-15T06:56+0000

2025-02-15T06:56+0000

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ويظهر الفيديو ما بدا وكأنه هبوط لطائرة مدنية بعد عملية اعتراض جوي، مع تعليق يشير إلى أن "نسور الجوية السودانية اعترضت طائرة إماراتية متجهة إلى مطار نيالا وأجبرتها على الهبوط في مطار كنانة الدولي".وحظي الفيديو بانتشار واسع، خاصة في ظل اتهامات وجهتها حكومة الخرطوم لدولة الإمارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، وهو ما نفته أبو ظبي والقوات المذكورة.تبين بعد التحقق من محتوى المقطع أن الفيديو المتداول لا يظهر اعتراض طائرة إماراتية، بل طائرة مدنية تحمل علامة الخطوط الجوية الليبية، وأنه تم نشر الفيديو لأول مرة على منصة "يوتيوب" في فبراير/ شباط 2019 عبر القناة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.وأظهر الفيديو الأصلي اعتراض القوات الجوية الليبية لطائرة مدنية اخترقت منطقة الحظر الجوي في جنوب ليبيا، وأجبرتها على الهبوط في مطار تمنهنت الدولي، ما يؤكد أن الفيديو المتداول لا علاقة له بالأحداث الجارية في السودان، ويؤكد أنه تم استخدامه بشكل مضلل لنشر معلومات غير دقيقة.وفي وقت سابق، أصدر مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بيانا موجها للشعب السوداني والمجتمع الدولي والإقليمي والعربي بشأن ما وصفها "تحركات إماراتية ضد السودان"، على هامش أعمال القمة الأفريقية.وقال البيان إن "دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتحركات مضرة بالسودان، تهدف إلى عقد مؤتمر خاص بشأن الأوضاع في السودان، بتاريخ 14 فبراير (شباط) 2025، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات وإثيوبيا، إلى جانب بعض الدول الأخرى"، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".وأضاف أن "هذه التحركات تتضمن دعوة لمصر، إلا أن الموقف المصري رافض للمشاركة في هذه المهزلة"، متابعًا: "حقيقة هذه المبادرة لا تسعى إلا لتشويه الحقائق واستمرار العدوان على السودان".

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