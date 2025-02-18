خبيرة في الشأن الدولي: الأوروبيون مجبرون على دفع ثمن دعمهم لكييف
© AP Photo / Christopher Furlong/Poolقادة دول مجموعة السبع يشاهدون هبوط المظلة في نادي سان دومينيكو للغولف في اليوم الأول من قمة قادة العالم لمجموعة السبع، في بورجو إجنازيا، جنوب إيطاليا
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
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أكدت تاتيانا غارسيا، خبيرة العلاقات الدولية والدراسات الجيواستراتيجية من جامعة ريو غراندي دو سول الفيدرالية (UFRGS)، أن أوروبا، بعد أن أضعفها الإنفاق لدعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، "ستجد صعوبة في محاولة الرد بشكل مباشر" على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيام ترامب باستبعادها من محادثات السلام.
وقالت غارسيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "على المدى الطويل، قد يجبر إهمال ترامب لأوروبا على أن تصبح أكثر استقلالا، لكن هذا سيتطلب استثمارات كبيرة والتغلب على الانقسامات الداخلية".
ووفقا لغارسيا، فإن معظم الأوروبيين مجبرون بالفعل على دفع ثمن دعمهم لكييف. وأضافت: "هذه نفقات عسكرية مباشرة ولها عواقب اقتصادية على سبيل المثال، أزمة الطاقة بسبب العقوبات ضد روسيا. لقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمة كبيرة (في المساعدة العسكرية لنظام كييف)، ولكن في ظل إدارة ترامب الجديدة لن يعد هذا الدعم متاحًا".
وأوضحت غارسيا أن "هناك الآن الكثير من الحديث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لاستيعاب التكاليف الأوروبية، ولكن هذا الخيار معقد من وجهة نظر قانونية".
ووفقا للخبيرة، على الرغم من تزايد عدم الثقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، فإن "الانتقال إلى أوروبا ذاتية الحكم بالكامل سيكون بطيئا، نظرا لعدم وجود بنية تحتية دفاعية موحدة والخلافات السياسية الداخلية".
وتعتقد الخبيرة أن عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ستجبر أوروبا على إعادة التفكير في اعتمادها الاستراتيجي على واشنطن، قائلة: "ستعتمد قدرة الكتلة على الاستجابة على وحدتها واستثمارها في الاستقلال، في حين أن تكاليف دعم أوكرانيا ستقع بشكل أساسي على الأوروبيين".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد إنهاء الحرب قريبًا، مؤكدًا أنه يرى رغبة موسكو في حل الصراع سريعًا.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد وقف القتال. أستطيع أن أرى ذلك"، واصفًا روسيا بأنها قوية وهزمت هتلر ونابليون.