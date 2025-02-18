https://sarabic.ae/20250218/خبيرة-في-الشأن-الدولي-الأوروبيون-مجبرون-على-دفع-ثمن-دعمهم-لكييف--1097897036.html

خبيرة في الشأن الدولي: الأوروبيون مجبرون على دفع ثمن دعمهم لكييف

خبيرة في الشأن الدولي: الأوروبيون مجبرون على دفع ثمن دعمهم لكييف

سبوتنيك عربي

أكدت تاتيانا غارسيا، خبيرة العلاقات الدولية والدراسات الجيواستراتيجية من جامعة ريو غراندي دو سول الفيدرالية (UFRGS)، أن أوروبا، بعد أن أضعفها الإنفاق لدعم... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T07:14+0000

2025-02-18T07:14+0000

2025-02-18T07:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وقالت غارسيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "على المدى الطويل، قد يجبر إهمال ترامب لأوروبا على أن تصبح أكثر استقلالا، لكن هذا سيتطلب استثمارات كبيرة والتغلب على الانقسامات الداخلية".وأوضحت غارسيا أن "هناك الآن الكثير من الحديث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لاستيعاب التكاليف الأوروبية، ولكن هذا الخيار معقد من وجهة نظر قانونية".وتعتقد الخبيرة أن عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ستجبر أوروبا على إعادة التفكير في اعتمادها الاستراتيجي على واشنطن، قائلة: "ستعتمد قدرة الكتلة على الاستجابة على وحدتها واستثمارها في الاستقلال، في حين أن تكاليف دعم أوكرانيا ستقع بشكل أساسي على الأوروبيين".وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد وقف القتال. أستطيع أن أرى ذلك"، واصفًا روسيا بأنها قوية وهزمت هتلر ونابليون.

https://sarabic.ae/20250218/الرئيس-الأوكراني-السابق-يتهم-زيلينسكي-بالتهرب-من-استدعاءات-التجنيد-العسكرية-4-مرات-1097895787.html

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