https://sarabic.ae/20250220/ترامب-يعبر-عن-شكره-لولي-العهد-السعودي-في-تسهيل-المحادثات-التاريخية-فيديو-1098004995.html
ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو
ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى السعودية وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:31+0000
2025-02-20T14:31+0000
2025-02-20T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_0:0:5298:2981_1920x0_80_0_0_7a3ab4dc51c1a43ad8c6e7d190774633.jpg
وخلال افتتاحه النسخة الثالثة لقمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية، تحت عنوان "الاستثمار الموجه بهدف"، في مدينة ميامي، قال ترامب: "أشكر الجميع على حضورهم، رجال الأعمال والضيوف الرفيعون من الشرق الأوسط، على رأسهم المملكة العربية السعودية وقاداتها المميزون، وتشرفني المشاركة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، ومن هذا المنبر أعلن بدء عصر الولايات المتحدة الذهبي بشكل رسمي".وأضاف: "أشكر المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص على استضافة محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة، تلك المحادثات سارت على ما يرام.. هذه خطوة جيدة لإنهاء الحرب بحيث يتم إنهاء هذا الصراع بطريقة منصفة".ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-سيستأنف-في-جميع-المجالات-1097988495.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/88/1026428840_20:0:4728:3531_1920x0_80_0_0_818e5ca475db5a2a31b285f3cdbfbe4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى السعودية وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.
وخلال افتتاحه النسخة الثالثة لقمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية، تحت عنوان "الاستثمار الموجه بهدف"، في مدينة ميامي، قال ترامب: "أشكر الجميع على حضورهم، رجال الأعمال والضيوف الرفيعون من الشرق الأوسط، على رأسهم المملكة العربية السعودية وقاداتها المميزون، وتشرفني المشاركة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، ومن هذا المنبر أعلن بدء عصر الولايات المتحدة الذهبي بشكل رسمي".
وأضاف: "أشكر المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص على استضافة محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة، تلك المحادثات سارت على ما يرام.. هذه خطوة جيدة لإنهاء الحرب بحيث يتم إنهاء هذا الصراع بطريقة منصفة".
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.