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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250220/ترامب-يعبر-عن-شكره-لولي-العهد-السعودي-في-تسهيل-المحادثات-التاريخية-فيديو-1098004995.html
ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو
ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى السعودية وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:31+0000
2025-02-20T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال افتتاحه النسخة الثالثة لقمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية، تحت عنوان "الاستثمار الموجه بهدف"، في مدينة ميامي، قال ترامب: "أشكر الجميع على حضورهم، رجال الأعمال والضيوف الرفيعون من الشرق الأوسط، على رأسهم المملكة العربية السعودية وقاداتها المميزون، وتشرفني المشاركة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، ومن هذا المنبر أعلن بدء عصر الولايات المتحدة الذهبي بشكل رسمي".وأضاف: "أشكر المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص على استضافة محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة، تلك المحادثات سارت على ما يرام.. هذه خطوة جيدة لإنهاء الحرب بحيث يتم إنهاء هذا الصراع بطريقة منصفة".ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250220/الكرملين-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-سيستأنف-في-جميع-المجالات-1097988495.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعبر عن شكره لولي العهد السعودي في تسهيل المحادثات "التاريخية"... فيديو

14:31 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى السعودية وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة.
وخلال افتتاحه النسخة الثالثة لقمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودية، تحت عنوان "الاستثمار الموجه بهدف"، في مدينة ميامي، قال ترامب: "أشكر الجميع على حضورهم، رجال الأعمال والضيوف الرفيعون من الشرق الأوسط، على رأسهم المملكة العربية السعودية وقاداتها المميزون، وتشرفني المشاركة في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، ومن هذا المنبر أعلن بدء عصر الولايات المتحدة الذهبي بشكل رسمي".
وأضاف: "أشكر المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص على استضافة محادثات السلام التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة، تلك المحادثات سارت على ما يرام.. هذه خطوة جيدة لإنهاء الحرب بحيث يتم إنهاء هذا الصراع بطريقة منصفة".
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الكرملين: الحوار بين موسكو وواشنطن سيستأنف في جميع المجالات
10:53 GMT
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
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