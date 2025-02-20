تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟

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ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
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https://sarabic.ae/20250220/تصويت-هل-تعتقد-أن-السعودية-ستصبح-الوجهة-المفضلة-للمحادثات-الدبلوماسية-الكبرى-بين-القوى-العالمية؟-1098010936.html
تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟
تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟
سبوتنيك عربي
بعد الإعلان عن عقد اجتماعات في المملكة العربية السعودية بين الجانبين الأمريكي والروسي وتحديدا في مدينة الرياض، تصدر وسم "محمد بن سلمان صانع السلام" منصة "إكس". 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وشهدت منصة "إكس" تفاعلا كبيرا عقب الإعلان عن الاجتماع بين الجانبين الأمريكي والروسي، حيث تصدر ترند "محمد بن سلمان صانع السلام" و"الحل في الرياض" المنصة.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".
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العالم العربي, روسيا, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟

16:23 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 16:49 GMT 20.02.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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بعد الإعلان عن عقد اجتماعات في المملكة العربية السعودية بين الجانبين الأمريكي والروسي وتحديدا في مدينة الرياض، تصدر وسم "محمد بن سلمان صانع السلام" منصة "إكس".
وشهدت منصة "إكس" تفاعلا كبيرا عقب الإعلان عن الاجتماع بين الجانبين الأمريكي والروسي، حيث تصدر ترند "محمد بن سلمان صانع السلام" و"الحل في الرياض" المنصة.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركًا بين البلدين.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".

برأيك... هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى بين القوى العالمية؟

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