https://sarabic.ae/20250220/تصويت-هل-تعتقد-أن-السعودية-ستصبح-الوجهة-المفضلة-للمحادثات-الدبلوماسية-الكبرى-بين-القوى-العالمية؟-1098010936.html
تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟
تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟
سبوتنيك عربي
بعد الإعلان عن عقد اجتماعات في المملكة العربية السعودية بين الجانبين الأمريكي والروسي وتحديدا في مدينة الرياض، تصدر وسم "محمد بن سلمان صانع السلام" منصة "إكس". 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:23+0000
2025-02-20T16:23+0000
2025-02-20T16:49+0000
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وشهدت منصة "إكس" تفاعلا كبيرا عقب الإعلان عن الاجتماع بين الجانبين الأمريكي والروسي، حيث تصدر ترند "محمد بن سلمان صانع السلام" و"الحل في الرياض" المنصة.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".
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العالم العربي, روسيا, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, روسيا, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت.. هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى؟
16:23 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 16:49 GMT 20.02.2025)
بعد الإعلان عن عقد اجتماعات في المملكة العربية السعودية بين الجانبين الأمريكي والروسي وتحديدا في مدينة الرياض، تصدر وسم "محمد بن سلمان صانع السلام" منصة "إكس".
وشهدت منصة "إكس" تفاعلا كبيرا عقب الإعلان عن الاجتماع بين الجانبين الأمريكي والروسي، حيث تصدر ترند "محمد بن سلمان صانع السلام" و"الحل في الرياض" المنصة.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، عن سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذلك كان قرارا مشتركًا بين البلدين.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول سبب اختيار السعودية كمكان للمفاوضات بين أمريكا وروسيا: "لقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية عندما تحدثا عن مكان محتمل لقمة محتملة، وهذا المكان يناسب بشكل عام الجانب الأمريكي والجانب الروسي، وهذا قرار مشترك".
برأيك... هل تعتقد أن السعودية ستصبح "الوجهة المفضلة" للمحادثات الدبلوماسية الكبرى بين القوى العالمية؟