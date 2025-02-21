https://sarabic.ae/20250221/آلاف-الثقوب-في-نهر-صيني-متجمد-شاهد-لمعرفة-السبب-فيديو----1098033216.html
آلاف الثقوب في نهر صيني متجمد... شاهد لمعرفة السبب... فيديو
آلاف الثقوب في نهر صيني متجمد... شاهد لمعرفة السبب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لأشخاص يمارسون هواية صيد الأسماك، فوق أحد الأنهار المتجمدة في الصين. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T11:22+0000
2025-02-21T11:22+0000
2025-02-21T11:22+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098033031_0:129:567:448_1920x0_80_0_0_ccd002275fd83aed503578f27ae5aea3.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحولت البحيرات المتجمدة إلى ساحة لصيد الأسماك وسط أجواء باردة ومغامرة شيقة.ويظهر الفيديو أجواء الصيد الشتوي في الصين، وسط مشاهد مذهلة من قلب الطبيعة يتحدى فيها الصيادون الصينيون الجليد.فيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصينتجمع بشري هائل لحضور مهرجان "كومبه ميلا" التاريخي في الهند... فيديو
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
آلاف الثقوب في نهر صيني متجمد... شاهد لمعرفة السبب... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لأشخاص يمارسون هواية صيد الأسماك، فوق أحد الأنهار المتجمدة في الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحولت البحيرات المتجمدة إلى ساحة لصيد الأسماك وسط أجواء باردة ومغامرة شيقة.
ويظهر الفيديو أجواء الصيد الشتوي في الصين،
وسط مشاهد مذهلة من قلب الطبيعة يتحدى فيها الصيادون الصينيون الجليد.