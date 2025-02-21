ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250221/ملحمة-مصرية-وسلسلة-بشرية-تنقذ-شابا-من-الموت-فيديو-1098045387.html
ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو
ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ شاب مصري سقط من قمة جبل ليستقر بمنحدر قاتل في محافظة السويس. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T14:53+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن رجال هيئة الإسعاف في محافظة السويس من إنقاذ خيالي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما سقط من منحدرٍ جبلي شاهق يفوق ارتفاعه 100 متر تسببت في إصابته بمنطقة العمود الفقري، ولم يستطع الحراك بعدها.وذكر بيان لهيئة الإسعاف المصرية أنه قد تم تشكيل سلسلة بشرية من المنقذين من رجال الإسعاف مربوطةً بالحبال على امتداد المنحدر الجبلي، ليتمكنوا من انتشال الشاب بأمان، واستغرقت مهمة إنقاذ الشاب أكثر من 3 ساعات، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي في السويس.إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديوهجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
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نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن

ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو

14:53 GMT 21.02.2025
© Photo / Xصورة لعملية إنقاذ شاب مصري سقط من أعلى منحدر في محافظة السويس
صورة لعملية إنقاذ شاب مصري سقط من أعلى منحدر في محافظة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ شاب مصري سقط من قمة جبل ليستقر بمنحدر قاتل في محافظة السويس.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن رجال هيئة الإسعاف في محافظة السويس من إنقاذ خيالي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما سقط من منحدرٍ جبلي شاهق يفوق ارتفاعه 100 متر تسببت في إصابته بمنطقة العمود الفقري، ولم يستطع الحراك بعدها.
وذكر بيان لهيئة الإسعاف المصرية أنه قد تم تشكيل سلسلة بشرية من المنقذين من رجال الإسعاف مربوطةً بالحبال على امتداد المنحدر الجبلي، ليتمكنوا من انتشال الشاب بأمان، واستغرقت مهمة إنقاذ الشاب أكثر من 3 ساعات، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي في السويس.
إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
هجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
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