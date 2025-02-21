https://sarabic.ae/20250221/ملحمة-مصرية-وسلسلة-بشرية-تنقذ-شابا-من-الموت-فيديو-1098045387.html
ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو
ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ شاب مصري سقط من قمة جبل ليستقر بمنحدر قاتل في محافظة السويس. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T14:53+0000
2025-02-21T14:53+0000
2025-02-21T14:53+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن رجال هيئة الإسعاف في محافظة السويس من إنقاذ خيالي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما سقط من منحدرٍ جبلي شاهق يفوق ارتفاعه 100 متر تسببت في إصابته بمنطقة العمود الفقري، ولم يستطع الحراك بعدها.وذكر بيان لهيئة الإسعاف المصرية أنه قد تم تشكيل سلسلة بشرية من المنقذين من رجال الإسعاف مربوطةً بالحبال على امتداد المنحدر الجبلي، ليتمكنوا من انتشال الشاب بأمان، واستغرقت مهمة إنقاذ الشاب أكثر من 3 ساعات، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي في السويس.إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديوهجوم بساطور داخل مسجد في دولة عربية.. فيديو
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نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
ملحمة مصرية و"سلسلة بشرية" تنقذ شابا من الموت... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ شاب مصري سقط من قمة جبل ليستقر بمنحدر قاتل في محافظة السويس.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تمكن رجال هيئة الإسعاف في محافظة السويس من إنقاذ خيالي لشاب يبلغ من العمر 19 عاما سقط من منحدرٍ جبلي شاهق يفوق ارتفاعه 100 متر تسببت في إصابته بمنطقة العمود الفقري، ولم يستطع الحراك بعدها.
وذكر بيان لهيئة الإسعاف المصرية أنه قد تم تشكيل سلسلة بشرية من المنقذين من رجال الإسعاف مربوطةً بالحبال على امتداد المنحدر الجبلي، ليتمكنوا من انتشال الشاب بأمان، واستغرقت مهمة إنقاذ الشاب أكثر من 3 ساعات، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى المجمع الطبي في السويس.