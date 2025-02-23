https://sarabic.ae/20250223/إسرائيل-تؤخر-إطلاق-سراح-الأسرى-الفلسطينيين-وتجدد-المعارك-بين-الجيش-والدعم-السريع-وسط-الخرطوم-1098091262.html

إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، إلى موعد تسليم الدفعة التالية من المحتجزين الإسرائيليين. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T13:53+0000

2025-02-23T13:53+0000

2025-02-23T13:53+0000

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إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم سبوتنيك عربي إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم

وذكر البيان أنه في ضوء "الانتهاكات المتكررة من قبل "حماس"، بما في ذلك المراسم المهينة، واستخدام الرهائن لأغراض دعائية" تقرر تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان مخططاً الإفراج عنهم، حتى يتم ضمان الإفراج التالي عن المحتجزين و"بدون المراسم المهينة"، على حد وصفهمن جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، إن عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل "خرقاً فاضحاً" للاتفاق.وأضاف القانوع، في بيان أنه "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة، ويؤخر الإفراج عن الأسرى".وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "إسرائيل تنصّلت من الإفراج عن 600 أسير فلسطيني، وهي المرحلة الأكبر منذ بداية تنفيذ اتفاق غزة، بعد استلامها أسراها من غزة، الأمر الذي يعرقل المراحل المقبلة من الصفقة"، مشيرا إلى أن "كل المبررات التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية غير منطقية".تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم والأخيرة توقع ميثاق الحكومة السودانية الموازية مع كتل سودانية متعددةذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت في وسط الخرطوم ومحيط جسر سوبا، الرابط بين العاصمة ومحلية شرق النيل.فيما تمكنت قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني من استعادة السيطرة على حي السجانة العريق وتحييد جسر الحرية، جنوب غرب العاصمة الخرطوم، وذلك خلال الأسبوع الماضي.وأكمل الجيش سيطرته على منطقة الخرطوم بحري، وتمركزت قواته العسكرية عند محطة القنطرة المؤدية إلى حلة كوكو، السوق الرئيسي لمحلية شرق النيل، وهي منطقة تؤدي إلى جسري المنشية وسوبا، اللذين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.في الوقت نفسه أفادت مصادر من العاصمة الكينية نيروبي ببداية برنامج التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة السودانية الموازية.أكد قائد القوات البحرية السودانية الأسبق، الفريق فتح الرحمن محيي الدين، أن "الجيش السوداني يتقدم بشكل كبير في كافة المحاور خاصة العاصمة الخرطوم".وذكر أن "الخارطة العسكرية تشير إلى الحسم العسكري الذي يُنهي هذه الحرب، وأن الذين راهنوا على التفاوض يتأكد لهم أن الحل العسكري جاء بنتائج إيجابية بمساندة الشعب السوداني وكل القطاعات العسكرية، وما تبقى "جيوب" ليس لها تأثير في المشهد العسكري".روبيو يؤكد خلال اتصال مع نظيره الأوكراني التزام ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانياأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، التزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، للتأكيد على التزام الرئيس ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال العمل الفعال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المباحثات بين واشنطن وكييف مكثفة حتى تستعيد واشنطن أموالها التي دفعتها ثم بعد ذلك ستقرر ماذا ستفعله مستقبلاً مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن نتائج المباحثات حتى الآن بين الطرفين غير جيدة".الألمان يختارون برلمانا جديدا وسط توتر سياسي كبير في البلادتوجه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع لاختيار البرلمان الجديد، ويستطيع نحو 59 مليون ناخب لهم حق التصويت الإدلاء بأصواتهم.وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس وحزبه الاشتراكي الديمقراطي تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تبكير موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في أيلول/سبتمبر المقبل.وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32%، يليه في المرتبة الثانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة بلغت 20 إلى 21%، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة وصلت بين14 إلى 16% ، يليه حزب الخضر (12 إلى 14%).وصف الباحث في الشؤون الأوروبية، وليد الشيخ، عملية الانتخابات في ألمانيا "بالصعبة، نظرا للضعف المتكرر للائتلافات الحاكمة خاصة في الحكومة الأخيرة في ظل التباينات بين اليمين واليسار".وأوضح أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاتحاد المسيحي في المركز الأول، ثم حزب البديل اليميني، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة شولتس، ثم الخضر واليسار، وأيضا هناك 30% من الناخبين لم يحددوا خياراتهم".رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ29 مليار دولار وماكرون يقول إنه سيحاول اقناع ترامب بعدم التصعيديستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم التجارية على العديد من الشركاء ومنهم الصين والدول الأوروبية والمكسيك وكندا.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الحمائية، من بينها فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، بحجة عدم اتخاذ بكين إجراءات كافية للحد من تجارة الفنتانيل.كما فرض تعريفات بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية والواردات الكندية غير المرتبطة بالطاقة، قبل تأجيل تنفيذها لمدة شهر.من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزمه إقناع نظيره الأميركي ترامب بعدم تصعيد الرسوم التجارية التي تؤثر سلبًا على الدول الشريكة، محذرًا من التداعيات الاقتصادية لتلك السياسات.وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم على الأدوية والرقائق الإلكترونية ستبدأ عند 25% أو أكثر، على أن ترتفع تدريجيًا على مدار العام.وأشار إلى أن "ترامب يعمل بشكل أساسي على قطاع المعادن من خلال فرض شروطه على عدة دول منها أوكرانيا، ولكن من ناحية أخرى، لن تتوقف الأمور عند قطاع المعادن فقط بل ستتعداها إلى مجالات أخرى".

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