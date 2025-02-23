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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/بوتين-روسيا-تحقق-أهدافها-بفضل-أفرادها-العسكريين---1098081555.html
بوتين: روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين... فيديو
بوتين: روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين، وأن هؤلاء العسكريين يقفون حراسا للبلاد ويناضلون من أجل الشجاعة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T09:09+0000
2025-02-23T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقال بوتين، خلال حفل تسليم جوائز الدولة بمناسبة يوم "حماة الوطن": "بفضل جهودكم، نحقق أهدافنا، البلاد فخورة بكم وبمآثركم ومساهمتكم في الدفاع عن الوطن".وأضاف بوتين: "بمشاعر خاصة وصادقة، نتحدث في هذا اليوم عن قدامى المحاربين، عن جنود الخطوط الأمامية في الحرب الوطنية العظمى، وعن كل من كرّس حياته للقوات المسلحة، مع من نفذوا أهم المهام التي تهدف إلى ضمان الأمن القومي وحماية حياة وحقوق وحريات مواطني بلدنا".وأشار بوتين إلى أن المشاركين في العملية الخاصة مخلصون لعهود أسلافهم المجيدة، حيث يجتاز الجنود اختبارت صعبة وأثبتوا أنفسهم كمواطنين لروسيا.وشدد بوتين على أن الشعب الروسي فخور بالمدافعين عنه وبمآثرهم، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود المقاتلين تحقق البلاد أهدافها.ويقام حفل توزيع الجوائز في المكتب التمثيلي داخل الكرملين، وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات على رأسها وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف.أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.
https://sarabic.ae/20250222/بوتين-الجيش-الروسي-سيواصل-حماية-الوطن-والشعب-بكل-قوة-وثبات-1098074268.html
https://sarabic.ae/20250223/مدفيديف-العملية-العسكرية-كانت-القرار-الصحيح-والحرب-ضد-النازية-الجديدة-لم-تنته-بعد-1098077093.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

بوتين: روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين... فيديو

09:09 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 23.02.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين، وأن هؤلاء العسكريين يقفون حراسا للبلاد ويناضلون من أجل الشجاعة والعدالة ومستقبل الشعب الروسي.
وقال بوتين، خلال حفل تسليم جوائز الدولة بمناسبة يوم "حماة الوطن": "بفضل جهودكم، نحقق أهدافنا، البلاد فخورة بكم وبمآثركم ومساهمتكم في الدفاع عن الوطن".

أحييكم وأهنئكم بيوم حماة الوطن. هذه المناسبة التي أصبحت منذ فترة طويلة رمزًا لاحترام المآثر العسكرية، ولذكرى أجيال أجدادنا الذين قاتلوا من أجل الوطن الأم.

خطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات
أمس, 22:34 GMT
وأضاف بوتين: "بمشاعر خاصة وصادقة، نتحدث في هذا اليوم عن قدامى المحاربين، عن جنود الخطوط الأمامية في الحرب الوطنية العظمى، وعن كل من كرّس حياته للقوات المسلحة، مع من نفذوا أهم المهام التي تهدف إلى ضمان الأمن القومي وحماية حياة وحقوق وحريات مواطني بلدنا".
وأشار بوتين إلى أن المشاركين في العملية الخاصة مخلصون لعهود أسلافهم المجيدة، حيث يجتاز الجنود اختبارت صعبة وأثبتوا أنفسهم كمواطنين لروسيا.

أنتم (المشاركون في العملية العسكرية الخاصة) تقفون حراسًا لروسيا، وتناضلون بشجاعة من أجل الحقيقة والعدالة، ومن أجل السلام ومستقبل شعبنا.

خطاب العام الجديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشدد بوتين على أن الشعب الروسي فخور بالمدافعين عنه وبمآثرهم، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود المقاتلين تحقق البلاد أهدافها.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:45 GMT

شكرًا لكم على شجاعتكم وتفانيكم وإخلاصكم للواجب وحبكم للوطن. تهانينا على حصولكم على اللقب الرفيع لبطل روسيا، وأتمنى لكم المزيد من النجاح في خدمتكم.

ويقام حفل توزيع الجوائز في المكتب التمثيلي داخل الكرملين، وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات على رأسها وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف.

وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".

أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.
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