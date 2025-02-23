https://sarabic.ae/20250223/بوتين-روسيا-تحقق-أهدافها-بفضل-أفرادها-العسكريين---1098081555.html

بوتين: روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين... فيديو

بوتين: روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا تحقق أهدافها بفضل أفرادها العسكريين، وأن هؤلاء العسكريين يقفون حراسا للبلاد ويناضلون من أجل الشجاعة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T09:09+0000

2025-02-23T09:09+0000

2025-02-23T10:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

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وقال بوتين، خلال حفل تسليم جوائز الدولة بمناسبة يوم "حماة الوطن": "بفضل جهودكم، نحقق أهدافنا، البلاد فخورة بكم وبمآثركم ومساهمتكم في الدفاع عن الوطن".وأضاف بوتين: "بمشاعر خاصة وصادقة، نتحدث في هذا اليوم عن قدامى المحاربين، عن جنود الخطوط الأمامية في الحرب الوطنية العظمى، وعن كل من كرّس حياته للقوات المسلحة، مع من نفذوا أهم المهام التي تهدف إلى ضمان الأمن القومي وحماية حياة وحقوق وحريات مواطني بلدنا".وأشار بوتين إلى أن المشاركين في العملية الخاصة مخلصون لعهود أسلافهم المجيدة، حيث يجتاز الجنود اختبارت صعبة وأثبتوا أنفسهم كمواطنين لروسيا.وشدد بوتين على أن الشعب الروسي فخور بالمدافعين عنه وبمآثرهم، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود المقاتلين تحقق البلاد أهدافها.ويقام حفل توزيع الجوائز في المكتب التمثيلي داخل الكرملين، وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات على رأسها وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف.أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.

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روسيا, الجيش الروسي