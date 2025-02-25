النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/النيابة-العامة-الليبية-تأمر-بضبط-المشتبه-به-في-محاولة-قتل-الوزير-جمعة-1098156682.html
النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة
النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة
سبوتنيك عربي
باشر مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، التحقيق في واقعة الشروع بقتل وزير الدولة لشؤون الديوان عادل جمعة، أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T11:46+0000
2025-02-25T12:06+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098156763_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_8011c44adf768fb463cd306907e2d36e.jpg
وقال مكتب النائب العام الليبي إن "إجراءات التحري لتوثيق ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجاني، كشفت أن الجاني غادر البلاد متوجهًا إلى الجمهورية التونسية، عقب ارتكاب الجريمة"، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.وبناءً على ذلك، اتخذت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، مستندة إلى آليات التعاون الدولي، كما أصدرت أوامرها بالبحث عن المتورطين الآخرين في الواقعة وضبطهم.وخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة"، عادل جمعة، لثلاث عمليات جراحية أجراها في إيطاليا، بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، الأسبوع الماضي، أصيب خلالها بـ8 رصاصات.
https://sarabic.ae/20210222/وزير-داخلية-حكومة-الوفاق-في-ليبيا-فتحي-باشاغا-يكشف-تفاصيل-محاولة-اغتياله-1048182453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098156763_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c009c3a15745b137af09d4ef96060274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة

11:46 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 25.02.2025)
© Getty Images / SOPA Images / Contributorالشرطة القضائية الليبية
الشرطة القضائية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
تابعنا عبر
حصري
باشر مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، التحقيق في واقعة الشروع بقتل وزير الدولة لشؤون الديوان عادل جمعة، أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة طرابلس، في فبراير/ شباط الجاري.
وقال مكتب النائب العام الليبي إن "إجراءات التحري لتوثيق ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجاني، كشفت أن الجاني غادر البلاد متوجهًا إلى الجمهورية التونسية، عقب ارتكاب الجريمة"، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2021
وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا يكشف تفاصيل محاولة اغتياله
22 فبراير 2021, 13:59 GMT
وبناءً على ذلك، اتخذت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، مستندة إلى آليات التعاون الدولي، كما أصدرت أوامرها بالبحث عن المتورطين الآخرين في الواقعة وضبطهم.
وخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة"، عادل جمعة، لثلاث عمليات جراحية أجراها في إيطاليا، بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، الأسبوع الماضي، أصيب خلالها بـ8 رصاصات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала