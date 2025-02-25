https://sarabic.ae/20250225/النيابة-العامة-الليبية-تأمر-بضبط-المشتبه-به-في-محاولة-قتل-الوزير-جمعة-1098156682.html
النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة
النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة
سبوتنيك عربي
باشر مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، التحقيق في واقعة الشروع بقتل وزير الدولة لشؤون الديوان عادل جمعة، أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T11:46+0000
2025-02-25T11:46+0000
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وقال مكتب النائب العام الليبي إن "إجراءات التحري لتوثيق ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجاني، كشفت أن الجاني غادر البلاد متوجهًا إلى الجمهورية التونسية، عقب ارتكاب الجريمة"، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.وبناءً على ذلك، اتخذت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، مستندة إلى آليات التعاون الدولي، كما أصدرت أوامرها بالبحث عن المتورطين الآخرين في الواقعة وضبطهم.وخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة"، عادل جمعة، لثلاث عمليات جراحية أجراها في إيطاليا، بعدما تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، الأسبوع الماضي، أصيب خلالها بـ8 رصاصات.
https://sarabic.ae/20210222/وزير-داخلية-حكومة-الوفاق-في-ليبيا-فتحي-باشاغا-يكشف-تفاصيل-محاولة-اغتياله-1048182453.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
النيابة العامة الليبية تأمر بضبط المشتبه به في محاولة قتل الوزير جمعة
11:46 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 25.02.2025)
حصري
باشر مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، التحقيق في واقعة الشروع بقتل وزير الدولة لشؤون الديوان عادل جمعة، أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة طرابلس، في فبراير/ شباط الجاري.
وقال مكتب النائب العام الليبي إن "إجراءات التحري لتوثيق ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجاني، كشفت أن الجاني غادر البلاد متوجهًا إلى الجمهورية التونسية، عقب ارتكاب الجريمة"، بحسب ما ذكره مراسل "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء.
22 فبراير 2021, 13:59 GMT
وبناءً على ذلك، اتخذت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، مستندة إلى آليات التعاون الدولي، كما أصدرت أوامرها بالبحث عن المتورطين
الآخرين في الواقعة وضبطهم.
وخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة"، عادل جمعة، لثلاث عمليات جراحية أجراها في إيطاليا، بعدما تعرض لمحاولة اغتيال
في طرابلس، الأسبوع الماضي، أصيب خلالها بـ8 رصاصات.