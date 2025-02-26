https://sarabic.ae/20250226/الشرطة-الفرنسية-تقتل-رجلا-هاجم-عناصرها-بسكين-قرب-باريس-1098190783.html
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها قتلوا رجلا كان يحمل سكينين بعد أن "انقض عليهم" في إحدى ضواحي باريس. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T10:54+0000
2025-02-26T10:54+0000
2025-02-26T10:54+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg
وقالت الشرطة الفرنسية لوسائل إعلام رسمية، إن الحادث وقع عند حوالي الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)، عندما اقتربت دورية من رجل يجلس في موقف للحافلات وهو يحمل سكينا في كل يد.وفي تلك اللحظة، أطلق ضابط آخر النار عليه، مصيبا إياه في الصدر.ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.وبحسب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، فقد لقي 36 شخصا مصرعهم نتيجة تدخلات الشرطة خلال عام 2023، مما يثير نقاشا متجددا حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن في فرنسا.
https://sarabic.ae/20240120/السجن-لـ-3-ضباط-شرطة-فرنسيين-بعد-إدانتهم-بالاعتداء-على-لاعب-كرة-قدم-1085206192.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950d7cb87720d23013eb9655e3d74ec9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها قتلوا رجلا كان يحمل سكينين بعد أن "انقض عليهم" في إحدى ضواحي باريس.
وقالت الشرطة الفرنسية
لوسائل إعلام رسمية، إن الحادث وقع عند حوالي الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)، عندما اقتربت دورية من رجل يجلس في موقف للحافلات وهو يحمل سكينا في كل يد.
أوضحت الشرطة أن الرجل "ألقى بنفسه على العناصر دون أن ينطق بكلمة"، مما دفع أحد الضباط إلى استخدام مسدس كهربائي لمحاولة السيطرة عليه، لكن دون جدوى.
وفي تلك اللحظة، أطلق ضابط آخر النار عليه، مصيبا إياه في الصدر.
وأكدت الشرطة أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية، حيث تم إجراء إنعاش قلبي، إلا أن الرجل فارق الحياة متأثرا بجراحه.
ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
من جانبها، قالت المفتشية العامة للشرطة الوطنية، إن تحقيقا يجري في الحادث، وهو إجراء معتاد في الحالات التي تؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفاة شخص.
وبحسب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، فقد لقي 36 شخصا مصرعهم نتيجة تدخلات الشرطة خلال عام 2023، مما يثير نقاشا متجددا حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن في فرنسا
.