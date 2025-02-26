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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديو
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الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس
الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها قتلوا رجلا كان يحمل سكينين بعد أن "انقض عليهم" في إحدى ضواحي باريس. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T10:54+0000
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وقالت الشرطة الفرنسية لوسائل إعلام رسمية، إن الحادث وقع عند حوالي الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)، عندما اقتربت دورية من رجل يجلس في موقف للحافلات وهو يحمل سكينا في كل يد.وفي تلك اللحظة، أطلق ضابط آخر النار عليه، مصيبا إياه في الصدر.ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.وبحسب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، فقد لقي 36 شخصا مصرعهم نتيجة تدخلات الشرطة خلال عام 2023، مما يثير نقاشا متجددا حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن في فرنسا.
https://sarabic.ae/20240120/السجن-لـ-3-ضباط-شرطة-فرنسيين-بعد-إدانتهم-بالاعتداء-على-لاعب-كرة-قدم-1085206192.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها بسكين قرب باريس

10:54 GMT 26.02.2025
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها قتلوا رجلا كان يحمل سكينين بعد أن "انقض عليهم" في إحدى ضواحي باريس.
وقالت الشرطة الفرنسية لوسائل إعلام رسمية، إن الحادث وقع عند حوالي الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)، عندما اقتربت دورية من رجل يجلس في موقف للحافلات وهو يحمل سكينا في كل يد.
أوضحت الشرطة أن الرجل "ألقى بنفسه على العناصر دون أن ينطق بكلمة"، مما دفع أحد الضباط إلى استخدام مسدس كهربائي لمحاولة السيطرة عليه، لكن دون جدوى.
وفي تلك اللحظة، أطلق ضابط آخر النار عليه، مصيبا إياه في الصدر.
الشرطة الفرنسية تعمل على تفريق متظاهري السترات الصفراء بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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وأكدت الشرطة أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية، حيث تم إجراء إنعاش قلبي، إلا أن الرجل فارق الحياة متأثرا بجراحه.
ولا تزال دوافع المهاجم غير معروفة، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها، قالت المفتشية العامة للشرطة الوطنية، إن تحقيقا يجري في الحادث، وهو إجراء معتاد في الحالات التي تؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفاة شخص.

وبحسب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، فقد لقي 36 شخصا مصرعهم نتيجة تدخلات الشرطة خلال عام 2023، مما يثير نقاشا متجددا حول استخدام القوة من قبل قوات الأمن في فرنسا.
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